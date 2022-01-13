Рябков не виключає, що військова інфраструктура РФ з'явиться на Кубі та у Венесуелі у разі провалу перемовин щодо "гарантій безпеки"
Не виключено, що в разі провалу переговорів із Заходом щодо "гарантій безпеки" можуть бути вжиті такі заходи, як розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю телеканалу RTVi, відповідаючи на запитання про можливість такого розвитку подій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не хочу нічого ні підтверджувати, (...) ні виключати", - сказав він
За словами заступника міністра, "в американській стилістиці опціональність політики - зовнішньої, військової - це наріжний камінь (...) забезпечення потужного впливу цієї країни у світі".
"(Усе) залежить від дій американських колег. Президент Росії багаторазово висловлювався, зокрема, й на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, за лінією російського військово-морського флоту, якщо справа піде зовсім у напрямі провокування Росії та подальшого посилення військового натиску на нас", - зазначив Рябков.
За його словами, "ми не хочемо цього, дипломати мають домовитися".
Будь ласка, зачекайте...
Клуб дегенератів.
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел.
Пред ним широко
Река неслася;бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он: Отсель грозить мы будем шведу,
и т.д.
Но какать ходят в лес и сад...