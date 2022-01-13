УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11819 відвідувачів онлайн
Новини
4 254 52
Венесуела (269) Куба (76) МЗС рф (948) Рябков (55)

Рябков не виключає, що військова інфраструктура РФ з'явиться на Кубі та у Венесуелі у разі провалу перемовин щодо "гарантій безпеки"

Рябков не виключає, що військова інфраструктура РФ з'явиться на Кубі та у Венесуелі у разі провалу перемовин щодо

Не виключено, що в разі провалу переговорів із Заходом щодо "гарантій безпеки" можуть бути вжиті такі заходи, як розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю телеканалу RTVi, відповідаючи на запитання про можливість такого розвитку подій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не хочу нічого ні підтверджувати, (...) ні виключати", - сказав він 

За словами заступника міністра, "в американській стилістиці опціональність політики - зовнішньої, військової - це наріжний камінь (...) забезпечення потужного впливу цієї країни у світі".

"(Усе) залежить від дій американських колег. Президент Росії багаторазово висловлювався, зокрема, й на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, за лінією російського військово-морського флоту, якщо справа піде зовсім у напрямі провокування Росії та подальшого посилення військового натиску на нас", - зазначив Рябков.

За його словами, "ми не хочемо цього, дипломати мають домовитися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
этот дурачок считать умеет? ребят, да у вас денег хватит только чтоб в Беларуси это разместить, не более. Это ж не кокс правительственным самолётом возить из Венесуэлы))
показати весь коментар
13.01.2022 14:25
+19
Може краще окупувати Марс і взяти в полон Кьюріосіті?
показати весь коментар
13.01.2022 14:25
+17
Доречі - нехай розміщають, отримають солоденьких санкцій від дядька Сема.
показати весь коментар
13.01.2022 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
этот дурачок считать умеет? ребят, да у вас денег хватит только чтоб в Беларуси это разместить, не более. Это ж не кокс правительственным самолётом возить из Венесуэлы))
показати весь коментар
13.01.2022 14:25 Відповісти
Доречі - нехай розміщають, отримають солоденьких санкцій від дядька Сема.
показати весь коментар
13.01.2022 14:26 Відповісти
Куба как ни крути а будет волать Байден памаги..... я серьезно там на Кубе наелись Фиделя и елбаси... Вэнессуэла народ от голода за продукты и ножки Буша сам начнет пратизанскую войну вы думатеет там все притихло нет просто все готовится не быстро склады оружия боеприпасов группы партизан инструкторы там есть где повоевать годами кака назрен база впрочем и На Кубе есть где пендюля дать... они кацабы пытались вернуться во Вьетнам и обделались облом по полной... база теперь негласно под контролем американцев и британцев с французами..
показати весь коментар
13.01.2022 15:01 Відповісти
Може краще окупувати Марс і взяти в полон Кьюріосіті?
показати весь коментар
13.01.2022 14:25 Відповісти
что они там курят и пьют на расии для того, чтобы иметь такие обострения...
показати весь коментар
13.01.2022 14:26 Відповісти
Жидковато як для шантажу. )) І смисл головне який, недоумку? Польотноє врємя сокращать?
показати весь коментар
13.01.2022 14:26 Відповісти
***** просто записался в Петросяна всей планеты.
показати весь коментар
13.01.2022 14:28 Відповісти
Не ясно чого вони паряьбся за підльотний час, коли їх пво не бачить f-35 взагалі
показати весь коментар
13.01.2022 14:30 Відповісти
кокс на месте точить
показати весь коментар
13.01.2022 14:40 Відповісти
Кончені кацапи не розуміють, що це тільки на благо Світу. Зараз не 60-ті роки, коли це дійсно було небезпечно для США. Ракети не ті, ПРО є, АПЛ... Хай ще більше розпиляють свої сили, а ми посміємося
показати весь коментар
13.01.2022 14:46 Відповісти
Краще би вони про Кубу нічого не говорили.
показати весь коментар
13.01.2022 14:27 Відповісти
забули у Кубінців запитати
показати весь коментар
13.01.2022 14:27 Відповісти
І в північній кореї
показати весь коментар
13.01.2022 14:28 Відповісти
А на кой хер это кубинцам - становиться мишенью для ЯО?
показати весь коментар
13.01.2022 14:28 Відповісти
пуйло зараз наварюється на газі, має чим підгодувати обірванців, які готові приймати в будь-якій кількості від кремлівських збоченців.
показати весь коментар
13.01.2022 14:37 Відповісти
"В Венесуэле, например, удалось добиться голода, не сжигая продукты. А ведь тоже нефтяная держава" (С) а вот кубе будут, по доброму так, помогать достичь такого же результата.
показати весь коментар
13.01.2022 14:30 Відповісти
США достатньо заблокувати всі айфони в Росії і гламурна тусовка порішить карлика
показати весь коментар
13.01.2022 14:31 Відповісти
Ще дві "процвітаючі" держави, союзниці вялікой расєї ...
Клуб дегенератів.
показати весь коментар
13.01.2022 14:34 Відповісти
Кастро знає про такі можливості?
показати весь коментар
13.01.2022 14:35 Відповісти
На той світ меседжі не доходять
показати весь коментар
13.01.2022 14:48 Відповісти
То що, повернення Куби до її почесного місця флірту та розваг відкладається на непевний термін? Несила вже дивитися, як темпераментні жінки/дівчата будують комунізм
показати весь коментар
13.01.2022 14:36 Відповісти
Рябков може відсмоктати у свого царя!!!
показати весь коментар
13.01.2022 14:37 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 14:38 Відповісти
Тобто московити нагнали своїх скажених хортів до кордонів України щоб дипломотично домовлятис? У 2014р почали домовлятись і домовляємось вже вісім років. З кацапом можна домовлятись лише коли він у пеклі 200.
показати весь коментар
13.01.2022 14:41 Відповісти
Ідіот це їхній Рябков))) Куба із також нахєр пошле.
показати весь коментар
13.01.2022 14:44 Відповісти
Ну розмовляє більш виважено ніж конеголовий. Конеголовий на фоні нього прибиральник в МЗС
показати весь коментар
13.01.2022 14:50 Відповісти
З'явиться, хвилин на п'ять
показати весь коментар
13.01.2022 14:45 Відповісти
***** пугає дітьми 20-ти доларових шлюх. Так в московії називаються підводники!
показати весь коментар
13.01.2022 14:45 Відповісти
Да хоть в Сьера Леоне. Вы страна изгой. Отброс. Все что вам осталось это только махать ружбайкой....
показати весь коментар
13.01.2022 14:45 Відповісти
Смотрите чтобы потом ножки буша не пришлось лизать
показати весь коментар
13.01.2022 14:46 Відповісти
маєш на увазі між ніжками буша ?
показати весь коментар
13.01.2022 14:49 Відповісти
Думаю да. Теперь кацапам дадут только между ног буша поцеловать
показати весь коментар
13.01.2022 15:32 Відповісти
Та дадуть таких Санкцій , - Що росіяни туда не допливуть і не долетять , хотя уже і не пливуть і не літають.
показати весь коментар
13.01.2022 14:47 Відповісти
Кузя до Куби може й не дійти до Венесуели запасу дров точно не вистачить .
показати весь коментар
13.01.2022 14:47 Відповісти
Кузя стає з колін, а такого довгого тросу від Мурманська до Гавани ще не виготовили
показати весь коментар
13.01.2022 17:20 Відповісти
інтернет кабель .
показати весь коментар
13.01.2022 17:35 Відповісти
Это уже реально ржака))))
показати весь коментар
13.01.2022 14:49 Відповісти
Ніяк не вгамуються, хочуть санкцій не "після того", а "до того". Все "до того" й іде.
показати весь коментар
13.01.2022 14:52 Відповісти
УГРОЗЫ УГРОЗЫ АЖ ЛОПАЮТСЯ ОТ УГРОЗ
показати весь коментар
13.01.2022 14:53 Відповісти
Запускайте Кузю!
показати весь коментар
13.01.2022 15:09 Відповісти
А может Кубу спросить? А то что то они раскомандовались.
показати весь коментар
13.01.2022 15:18 Відповісти
А я б на місці США подумав би. А хай починають будувати, хай починають ганяти кораблі( Кузі) і літаки. Це ж копієчка. Кожна копієчка це гарний гвіздочок у труну Московії. Все одно справу до кінця не доведуть, а грошики з бюджету тю-тю(а Бог поможе стільки же украдуть олігархи) А пересічному касапу краще не буде. П.С. А навіщо їм десь за тридесят морів бази, якщо у них є гіперзвукова зброя. Нонсенс. Это Роисиия!!!!!
показати весь коментар
13.01.2022 15:30 Відповісти
Бедные кубинцы. Они только ******** когда их диктатор Федя Кастро сдох а теперь Х***ло опять будет защищать рузкоязычных кубинцев. Когда же ета Рашка сдохнет. Не живут сами и всему миру не дают жить
показати весь коментар
13.01.2022 15:30 Відповісти
Ну и дураков в мзс рашки набрали , ну и тупые, ну и тупые, ну, до не могу тупые.
показати весь коментар
13.01.2022 15:43 Відповісти
вперед, лаптеногие. тогда может наконец-то цивилизованный мир за вас возьмется всерьез. под серьезными санкциями паРаша меньше чем за десяток лет скатиться до уровня "развития" этой самой Кубы и Венесуэлы.
показати весь коментар
13.01.2022 15:49 Відповісти
Кацапи через поєднання непомірних шовіністських амбіцій із куцими можливостями, (економічними, мізковими та й мілітарними) не "тяпають", що, де самі, а де їх тонко провокують втягнути і влізти в затяжний конфлікт (конфлікти) і виснажити та розвалити. Як це колись трапилося з СРСР в Афганістані. Гадаю, що і в Держдепі і Пентагоні і ЦРУ тільки потирають руки: дафай, дафай Іфан. Хай пошвидше розв"яжеться пупець...
показати весь коментар
13.01.2022 15:55 Відповісти
Остапа понесло (с)
показати весь коментар
13.01.2022 15:56 Відповісти
Випий Новичка, дурилка картонна...
показати весь коментар
13.01.2022 15:58 Відповісти
как писал про эту ситуацию АС Пушкин:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел.
Пред ним широко
Река неслася;бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он: Отсель грозить мы будем шведу,

и т.д.
показати весь коментар
13.01.2022 16:02 Відповісти
И через триста лет грозят!
Но какать ходят в лес и сад...
показати весь коментар
14.01.2022 11:38 Відповісти
Пускай форму оранжевую для своей солдатни закажут, чтобы разместить их в Гуантанамо. Куба так Куба)
показати весь коментар
13.01.2022 23:04 Відповісти
 
 