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МЗС рф (948) мінські угоди (2227) Рябков (55)

У МЗС РФ заявили, що Київ шукає причину для відмови від Мінських угод

У МЗС РФ заявили, що Київ шукає причину для відмови від Мінських угод

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Київ насолоджується ілюзією реваншу, розраховуючи не виконувати Мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив у ефірі RTVI.

За його словами, українська столиця лише шукає привід для відмови від виконання попередніх домовленостей.

"Тим більше в ситуації, коли ми маємо таких сусідів, як сьогоднішня Україна, яка насолоджується ілюзією реваншу, яка шукає привід для того, щоб остаточно відмовитися від виконання Мінського комплексу заходів, які спекулюють на нестримній, безоглядній підтримці західників", - уточнив Рябков.

Він попередив, що Москва не дозволить покласти на неї відповідальність за дії Києва.

Як зауважив Рябков, РФ застерігає Україну та Захід від планів воєнного вирішення ситуації на Донбасі.

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"Ми рішуче застерігаємо і Київ, і його західних партнерів від подібних задумів, якщо вони у когось формуються, тому що це просто шлях у нікуди", - наводить телеканал заява заступника голови МЗС РФ.

Раніше у Британії попередили РФ про нові санкції у разі "вторгнення" в Україну.
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Топ коментарі
+25
а Минские соглашения предусматривали выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО?... если нет - ваши проблемы...
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13.01.2022 14:32
+15
заметались парашники, як бздо по шараварах ))
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13.01.2022 14:31
+11
у них там в рефії на цю посаду що , всі з одним @балом ? чи це брат чуркіна ?
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13.01.2022 14:33
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заметались парашники, як бздо по шараварах ))
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13.01.2022 14:31 Відповісти
а Минские соглашения предусматривали выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО?... если нет - ваши проблемы...
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13.01.2022 14:32 Відповісти
ЗАДАМ ЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС ЧТО БУДЕТ ОРАТЬ ПАРАША если...мы через процедурные моменты ООН отдадим контроль и мандат над Крымомо и ОРЛДО в ООН??? обустроим госущдарственную границу по линии фронта.. укрепим ее со стороны НАТО узже был послан нам сигнал что вполне реально принять Украину в НАТО или НАТО +даже с проблемными территориями по типу Кипра... и по итогу у Рашки появится шпагат и два унитаза с одной стороны ООН мандат над ОРЛДО И Крымом со всеми вытекающими войска ООН Комисар ООН Красный Крест и так далее.. если рашка позволит себе броситв ызхов за Крым всему ООН считай миру и по сути объявить 3 Мировую войну думаю санкции эмбарго и прочие радости дадут эффект закрытого котла под давлением... мы передадим мандат ООН на время чтобы избежать мирового или Евроазийского конфликта войны.. а как только впорос рассосется мы рассмотрим вопрос или вернем себе или дадим на референдуме волю этим территориям на самопределение.. тут главное сбить вывернутую логику Птуина и Рашки... и по итогу воевав с Украиной Россия получит войну с миром....
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13.01.2022 15:08 Відповісти
жаль, что руководитель внешней политики Украины и министр иностранных дел засунули язык в одно место и молчат... ну ашкенази - понятно, но димон, министришко, почему молчит... ПОЗОР! не ваше это место... один ашкенази - понятно, а со вторым - не понятно... вроде бы и образование соответствующее, но мозгов нет... очевидно, папанька место прикупил в эпоху улучшения...
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13.01.2022 14:33 Відповісти
Які вони нафіг «ашкеназі»?! Це напівкровки із рускімі мамами.
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13.01.2022 14:39 Відповісти
у них там в рефії на цю посаду що , всі з одним @балом ? чи це брат чуркіна ?
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13.01.2022 14:33 Відповісти
В ставке путлера все малахольные (с)
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13.01.2022 14:48 Відповісти
їх бало стає таким, коли взнають, що їх очікує кінець, як у чуркіна
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13.01.2022 14:59 Відповісти
Мінськ уже не торт
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13.01.2022 14:34 Відповісти
Хочу нагадати цим утиркам - мьі хатім гаваріть с хозяєвамі кієвскіх властєй. Поговорили? То ж ідіть в йужном направлєнії, куди вам вказали хазяєва - можете навпростець.
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13.01.2022 14:35 Відповісти
Яке пронизливе падло на фото
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13.01.2022 14:38 Відповісти
не будемо шукати бо вони вже э.
роздача паспортів в ордло.
цього достатньо
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13.01.2022 14:38 Відповісти
Странный денек, однако. Вчера был просто перегруз, с барановирусом. Сегодня- тихо, только о кацапах новости. Ладно, пусть так и будет...
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13.01.2022 14:40 Відповісти
😁 Піськів не лише прозрів, а й запізнився з прозрінням. Причина є. Їх навіть дві. Жорстка (а нафіга воно Україні) і для ідіотів (не виконує якраз кацапія).
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13.01.2022 14:42 Відповісти
По ходу, Рябкову не дают покоя лавры/склеенные ласты Чуркина !
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13.01.2022 14:44 Відповісти
и шо?вон в Хорватии сколько раз соглашения отменяли?
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13.01.2022 14:46 Відповісти
Пнх...
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13.01.2022 14:47 Відповісти
Джохар Дудаев отказался и Борис Немцов!!! Они отказались- отказались , быть вашими рабами!!!!
Твари Епучие!!!! Кремляди - что бы вы все усрались!!! Путин - иди на хер !
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13.01.2022 14:51 Відповісти
очень тяжело искать логику в бреде ...
какой реванш? какие планы военного решения?
воинственная речь брехуна, оккупанта и вора территорий, законно принадлежащих Украине, выглядит по-меньшей мере набором слов больного манией преследования..
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13.01.2022 14:52 Відповісти
там ка дыркин поставил ингушам ультиматум, в трёхдневный срок, начиная с сегодня, предьявить ему канкретные обвинения, шо он враг. иначе "пойдёт на ты" )). "«А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь и достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ. Буду ждать три дня" будем подождать, будет ли продолжение томным или нет )))
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13.01.2022 14:58 Відповісти
а шо унылая лошадь дар речи потеряла ?
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13.01.2022 14:56 Відповісти
покурила ныкатына!
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13.01.2022 15:09 Відповісти
Будапештский меморандум выполни УРОД а потом и не нужен Минск
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13.01.2022 14:59 Відповісти
Якщо на фото Рябков, то він дуже схожий на Чуркіна... Мабуть і закінчить так само...
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13.01.2022 15:03 Відповісти
А спесь-то сбили понемногу. Уже и помойкой рашистский МИД не брезгует.
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13.01.2022 15:08 Відповісти
Бред сумасшедшего.
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13.01.2022 15:08 Відповісти
реванш ще буде, але не за мого життя. Ще над хремлем майорітиме жовтоблакитний!
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13.01.2022 15:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI


Чего ее искать причину то. Вы сторона конфликта.
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13.01.2022 15:30 Відповісти
Ну бредятина ж от А - до Я!!! Такое даже в ведомстве Геббельса не трындели!
Недофашики лаптеногие, чем вы там "упиваетесь"? Жидкими фекалиями Путина?
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13.01.2022 15:48 Відповісти
"сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша"
Это где он такое увидел? В Украине даже в ответ на всегда дают стрелять, не то чтобы выбить орков из Донбасса. Какой реванш? Или реванш это не желание отдать им пол Украины?

Просто несут полный бред, никак не связанный с реальностью, с тем же успехом могли бы просто сказать - "Бла бла бла", потому я на тебя нападу и ты мне за "Бла бла бла" ответишь. Клиника!
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13.01.2022 15:57 Відповісти
Если это внутриукраинский конфликт и рф тут не при делах, то какое дело московии до реализации соглашений? 🤔
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13.01.2022 17:18 Відповісти
Сидел тихонько в МИДовском уголке. Не слышно, не видно. Понадобился ванька-встанька, вспомнили, достали. Страшно-то, как, тяфкает.
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13.01.2022 17:34 Відповісти
Причина проста: минск-2 принят под давлением неадекватным Порохом, имеющем бизнес в россии.
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13.01.2022 18:13 Відповісти
 
 