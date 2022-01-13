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В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску РФ, - Кулеба

В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску РФ, - Кулеба

В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило, що наша робота дала результат - в ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ. Партнери повністю поділяють позицію України: принципи ОБСЄ, зафіксовані в Гельсінському заключному акті, є непорушними, включно з правом держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що, маючи підтримку партнерів, Україна продовжує працювати над тим, щоб Російська Федерація замість ультиматумів на тему європейської безпеки почала сумлінно виконувати Гельсінський декалог. За його словами, йдеться про припинення агресії на Донбасі, деокупацію Криму, реальні кроки з урегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме в Грузії та Молдові.

"У цьому ж контексті нагадую, що, згідно з основоположними документами ОБСЄ, Російська Федерація зобов'язалася "не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу". Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

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Крмі того, він додав, що Україна готова до подальшої тісної співпраці з польським головуванням з метою ефективного втілення порядку денного ОБСЄ після аналізу позицій держав-учасниць за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

"Україна також продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Російської Федерації від нової хвилі війни в Європі, який уже почав діяти", - сказав міністр.

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Топ коментарі
+2
Ультиматум Путлера против 30 стран НАТО прост...мы НАТОвская бензоколонка... запустите наш Северный потоп,мы хорошие Гопники...
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13.01.2022 15:07
+2
Наивный товарищ, откуда Вы всё это взяли. Мы б с удовольствием платили всё и везде, если б это не разворовывалось. Какой смысл платить? Платишь - разворуют и покажут дулю, не платишь - разворуют и покажут дулю.
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13.01.2022 15:21
+1

Кацапи після нападу на Україну,навіть серти буде нічим.
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13.01.2022 14:49
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13.01.2022 14:47 Відповісти
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13.01.2022 14:47 Відповісти
Ви і тому бідні, бо ви не платите податки. Тому у вас апріорі не може бути нормального суспільства. Той хто не платить податки не тільки краде з кишені своїх сусідів, він ще й байдужий до політиків . Тому і політки у вас повне лайно і вина не в них, а в вас. Бо влада ви. Ледаща, егоїстична влада. І тому держава там не може статись а то що ви називаєте свобода насправді є униканням відповідальності.
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13.01.2022 15:07 Відповісти
Если ты не ФОП, тебе этого не понять. С твоим узким кругозором только сваты и 95 квартал смотреть, и хлопать в ладошки.
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13.01.2022 15:15 Відповісти
мені 100% нє панять - я плачу 48% зі всього що я заробляю
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13.01.2022 16:33 Відповісти
Наивный товарищ, откуда Вы всё это взяли. Мы б с удовольствием платили всё и везде, если б это не разворовывалось. Какой смысл платить? Платишь - разворуют и покажут дулю, не платишь - разворуют и покажут дулю.
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13.01.2022 15:21 Відповісти
Будем Вас сажать! Не платите, это Ваше право. А наше, сажать Вас, пока места в тюрьме есть
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13.01.2022 15:29 Відповісти
Мы ФОПы платим налоги в отличие от тебя недоумка. Если ФОПы перестанут платить, Украина в полной опе будет.
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13.01.2022 15:46 Відповісти
а крадуть напевно інопланетяни і бити їм по рукам мають напевно сполучені штати а ви всі рожеві поні і ніуіноватіє ну ні в чом. ви хотіли демократію? отож демократія - це не раз в пять років пернути хто вам подобається, а кожен день дивитись за тим що робить ваш мер / міністр / президент і не давати їм розкрадати. А якщо ви до того занадто ледащі, то хто ж вам винен. Але того, що я написав це ніяк не зпростовує
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13.01.2022 16:39 Відповісти

Кацапи після нападу на Україну,навіть серти буде нічим.
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13.01.2022 14:49 Відповісти
Ультиматум Путлера против 30 стран НАТО прост...мы НАТОвская бензоколонка... запустите наш Северный потоп,мы хорошие Гопники...
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13.01.2022 15:07 Відповісти
Шо то отэ звучание начинает раздражать, а на самом деле остались мы одни.
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13.01.2022 15:22 Відповісти
А не предлагали после того как РФ нападет на Украину санкции в виде написать на дверях Путина табличку, что он убийца и желательно оголосити это заранее , что это просто капец, а не санкции. Только нам, что от этого, где здесь защита народа Украины и копенсация за здачу ядерного оружия в упор не проматривается. Потому такие агрессивные страны как КНДР и вооружаются огромными темпам и США не знают, что делать.Потому , что за добро надо было Украине и отплатить добром, а не себе взять и другим странам, только нн за счет нас.Вот и маэмо, що маэмо - повсеместную крызу.
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13.01.2022 15:29 Відповісти
Теперь их исключат из ОБСЕ ?
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13.01.2022 15:47 Відповісти
Главное не мешайте Зеленскому отдыхать!
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13.01.2022 15:50 Відповісти
 
 