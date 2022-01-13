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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ (769) вагітність (70) Гебреєсус (166)

У ВООЗ закликали залучати вагітних до клінічних випробувань нових засобів лікування і вакцин від COVID-19

У ВООЗ закликали залучати вагітних до клінічних випробувань нових засобів лікування і вакцин від COVID-19

ВООЗ вважає за необхідне залучати вагітних до клінічних випробувань медичних препаратів. Зокрема, до випробування ліків і вакцин від коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вагітні жінки не знаходяться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, однак при зараженні вони потрапляють в цю групу.

"Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей. Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин. На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу", - заявив глава ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація вагітних проти COVID-19 - безпечна, - МОЗ

Нагадаємо, в Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон".

Крім того, у ВООЗ прогнозують, що складна ситуація з COVID - 19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці.
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Топ коментарі
+5
Менгель аплодирует в гробу....нацисты в своих опытах малотетки с подворотни.
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13.01.2022 14:59
+4
Да этот Гебреисус дьявол просто какой-та
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13.01.2022 14:48
+4
За його словами, вагітні жінки не знаходяться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, однак при зараженні вони потрапляють в цю групу. Джерело:

Это апофеоз идиократии или еще нет???????
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13.01.2022 15:00
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Да этот Гебреисус дьявол просто какой-та
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13.01.2022 14:48 Відповісти
..???......нууу......я бы не спешил. А что есть уже готовая ....вакцина? Можете удивить?
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13.01.2022 14:57 Відповісти
Може з пацюків варто почати? Ну а потім мавпи і родичі цього перця.
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13.01.2022 14:57 Відповісти
У ВООЗ заявили, що бустери не допоможуть
"Лікарні Нью-Йорка підтвердили, що майже половина COVID-пацієнтів визнані такими, що мають інші захворювання"
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13.01.2022 14:59 Відповісти
Менгель аплодирует в гробу....нацисты в своих опытах малотетки с подворотни.
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13.01.2022 14:59 Відповісти
За його словами, вагітні жінки не знаходяться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, однак при зараженні вони потрапляють в цю групу. Джерело:

Это апофеоз идиократии или еще нет???????
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13.01.2022 15:00 Відповісти
Так, ти свій ідіотизм виставив у всій красі.
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13.01.2022 15:38 Відповісти
Гайда форумчани своїх родичів відправляйте на тестування.Ви ж підтримуєте цього ефіопця.
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13.01.2022 15:01 Відповісти
Хочу напомнить, что этот деятель Гебреєсус в самом начале пандемии, когда ещё только были единичные случаи заражения ковидом, призвал руководителей стран не закрывать границы и не отменять авиасообщение между Китаем и другими странами. Именно руководитель организации, которая и должна отслеживать и ещё в зародыше расправлятся с подобного рода вспышками опасных заболеваний, стал опосредованно виновником пандемии унесшей жизни около 6млн. людей. Да и вообще, вся эта импотентная организация не способна решать даже самые легкие задачи связанные с сохранением здоровья людей.
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13.01.2022 15:10 Відповісти
Я дивлюсь 70 вагітних жінок що померли в Україні від ковіду то не велика цифра для більшості... І в рази більша кількість вагітних які були на межі, то не є проблемою. І всі протестовані до того ліки на вагітних, що врятували і рятують вагітних пачками то є фігня. І нічого не доводить бо масони з 5Г...
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13.01.2022 16:38 Відповісти
а можно эту черную обезяьну включить в какие-то иследования???
с*ка черномазая....
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13.01.2022 20:48 Відповісти
Так вагітним масово колють вакцинки і запевняють, що вони абсолютно безпечні.
На даному ресурсі є посилання на Ляшка.

Для чого ще дослідження ?
Уже ж дослідили ? Чи все-таки - ні ?
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14.01.2022 07:26 Відповісти
Чи по Фрейду, чи вже, не соромлячись, пробовтавсь.
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14.01.2022 07:32 Відповісти
 
 