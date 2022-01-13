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Європарламент (1029) Порошенко (15078) Євросоюз (12768) Йозвяк (154)

Європарламент 17 січня обговорюватиме ситуацію в Україні. Ймовірно, порушать і питання "справи Порошенка", - Йозвяк

Комітет закордонних справ Європейського парламенту обговорюватиме 17 січня питання України та Росії. Ймовірно, також будуть обговорювати і "справу Порошенка", оскільки учора ряд євродепутатів провели вчора з ним зустріч.

Про це в твітері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет закордонних справ Європейського парламенту обговорюватиме 17 січня питання України та Росії. Ймовірно, питання про майбутнє колишнього президента Порошенка також буде порушено, оскільки кілька депутатів Європарламенту зустрілися з ним учора у Брюсселі", - повідомив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП стежить за Порошенком. Він повернеться до Києва 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави, - заява "ЄС"

Європарламент 17 січня обговорюватиме ситуацію в Україні. Ймовірно, порушать і питання справи Порошенка, - Йозвяк 01

Разом з тим, пресслужба "ЄС" повідомила, що Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з депутатами Європейського Парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

"П’ятий Президент України висловив вдячність євродепутатам за постійну та активну підтримку України у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та інтеграції до Європейського Союзу. У цьому контексті Порошенко привітав схвалення останньої резолюції Європарламенту щодо ситуації на кордонах України та на окупованих Росією територіях України. Обговорено хід переговорів між Росією та країнами Заходу щодо стратегічної стабільності та відзначено неприпустимість відвертого шантажу з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

"Захід має виступати єдиним міцним та консолідованим фронтом і довести, що умиротворення агресора не буде, а Росія має припинити ескалацію конфлікту, повернутися у русло міжнародного права та відновити територіальну цілісність України, Грузії, Молдови", – наголосив Петро Порошенко.

Європарламент 17 січня обговорюватиме ситуацію в Україні. Ймовірно, порушать і питання справи Порошенка, - Йозвяк 02

"Сторони висловили рішучу налаштованість протистояти "Північному потоку-2", запуск якого є неприпустимим у світлі нинішніх викликів з боку Кремля. Докладно обговорено ситуацію у справі зміцнення демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні. Висловлено стурбованість щодо небезпеки повернення України до колишньої практики вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опозиції, що є неприйнятним для країни, яка прагне інтеграції з ЄС та НАТО. Наголошено на безпосередній відповідальності влади у справі збереження в Україні здорової політичної конкуренції між всіма учасниками політичного процесу без інструменталізації правосуддя і правоохоронних органів для боротьби з політичними опонентами", - додали в політсилі.

Європарламент 17 січня обговорюватиме ситуацію в Україні. Ймовірно, порушать і питання справи Порошенка, - Йозвяк 03
Європарламент 17 січня обговорюватиме ситуацію в Україні. Ймовірно, порушать і питання справи Порошенка, - Йозвяк 04

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Топ коментарі
+31
Політичні репресії кловану не подарують..
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13.01.2022 14:50
+30
Підкупляти можна по-різному, а саме - авторитетом, послідовністю, розумінням того, що відбувається та іншим(матеріальна вигода сюди не входить)
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13.01.2022 15:00
+25
ЗЕботы жрать подано!!! Налетай опущенные!
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13.01.2022 14:54
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Так все ж просто...ну, не для русского, для людей. Русский теперь отрицает, шо оно строчило про то, как частное лицо ходило по Европарламенту?
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16.01.2022 19:16 Відповісти
Так в вашей версии статья о хождении по европарламенту частных лиц или каких то еще лиц?
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16.01.2022 19:23 Відповісти
Так я об этом и не писал. Об этом настрочил какой-то русский.
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16.01.2022 19:25 Відповісти
Ну писали вы разный бред о чем статья только не можете написать. В чем проблема прочесть?
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16.01.2022 19:32 Відповісти
Вы врете. Где я писал, о чем эта статья? А вот кто настрочил о том, как частное лицо разгуливает по Европарламенту, не припомните?
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16.01.2022 19:41 Відповісти
Во во о чем эта статья не можете написать пишите всякую чушь. Так в чем проблема прочесть?
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16.01.2022 19:43 Відповісти
Вы больной на голову?
"Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины."
Или Вы считаете что народный депутат Украины, гражданин Украины обсуждал Украину без Украины?
Я вижу что до Вас очень туго доходит очевидное.
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13.01.2022 18:06 Відповісти
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13.01.2022 18:22 Відповісти
Вы больной на голову?
"Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины."
Или Вы считаете что народный депутат Украины, гражданин Украины обсуждал Украину без Украины?
Я вижу что до Вас очень туго доходит очевидное.

Вы так тупоВАТы что надо очевидное Вам в третий раз объяснять?

И еще: когда Вы успели Овоща записать в народные депутаты Украины Верховной Рады Украины 9 созыва?
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13.01.2022 18:31 Відповісти
Даже как то интересно стало: почему вашу глупую логику всегда прикрывает модератор? Или вы и есть тот модератор, просто партийное задание глупость распространять?
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16.01.2022 10:45 Відповісти
Даже лень отвечать на такой бред...
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16.01.2022 10:58 Відповісти
Ну ваше право. Пока.
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16.01.2022 11:49 Відповісти
"Проблема Зеленського не в тому що Порошенко веде себе, наче діючий президент України, а в тому, що Зеленський себе веде так, наче не він, а Порошенко - президент України!"
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13.01.2022 18:29 Відповісти
Как не крути, как не выдумывай поговорки а какаяразница на лицо. Оба смачно плюют на законы Украины. Удивляет только одно что многих это радует.
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13.01.2022 18:40 Відповісти
Ну-ну! А як же ж ти "топив" за ЗЕ два з лишным роки тому!!! Аж штани репали!
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13.01.2022 18:55 Відповісти
Та мова тут про мене не ведеться - я як казав що з приходом "Блазня" засеруть усе що було зроблено за попередні п"ять років так і зараз це кажу і життя це підтвердило А у тебе в 19-му "ЗЕ" був "Сонцем в небі" а зараз він - "Ще гірший Порошенка" і "плює на закони" Бачиш яка між нами різниця у розумових здібностях? Я про це казав ще три роки тому (до виборів) а до тебе тільки зараз "доходить почало"
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13.01.2022 19:06 Відповісти
Шо вы мелете? Ваши фантазии оставьте при себе. Порошенко с Зеленский как были какаяразница так и есть, как вы не фантазируете и невыдумывайте о себе или о ком то что угодно и не восторгались тогда битвами баночками с моей. Для осознания происходящего просто усвойте давнюю истину: деньги дают власть, власть даёт деньги.
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13.01.2022 19:55 Відповісти
Що за "поток сознанія"? Ти хоч перечитуєш тобою написане перед тим як адресувать опоненту?
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13.01.2022 20:13 Відповісти
Ваш фантазийный бред перечитал и расстроился. Такой глупости, выдумывать за кого-то чьи-то переживания и пристрастияя от вас ещё не видел. Вам приписать, как это делали вы, вашу любовь к *****, медвечуку, Рабиновичу, овощу или кому ещё?
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13.01.2022 20:22 Відповісти
Ну-ну!!!
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13.01.2022 20:25 Відповісти
Ню-ню. Из президентов выборами или как получится, нужно делать то чем они есть по конституции - гарантами законов, терцелостности и тд, а не ахнуть их в диктаторы.
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13.01.2022 20:35 Відповісти
Що за "поток сознанія"? Ти хоч перечитуєш тобою написане перед тим як адресувать опоненту?
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13.01.2022 20:42 Відповісти
Ну-ну.
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13.01.2022 21:00 Відповісти
Що за "лахтинські" звички - копіювать коментарі опонента і звинувачувать їх в тому що робиш сам?
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13.01.2022 21:20 Відповісти
Попрошу не ображати Антоніна Павлівна, мало того, що дозволяєте собі їй тикати, так ще не використовуєте частку КА, а вона- соска знатна... Правда, трішки загадкова та на любителя була й у молодості, а бухає то просить стакан сметани.
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13.01.2022 22:37 Відповісти
НАСРАТЬ!!!
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13.01.2022 22:41 Відповісти
Шо за поток безсознания? Ваша неуёмное обожествление Порошенко и вызывает только смех а не обвинение в чем то. В эту глупость всегда приятно вас носом ткнуть.
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14.01.2022 06:34 Відповісти
Ну так смійся! Я що - тобі забороняю? А як "нарегочешся", то сядь і займись своєю грамотністю - бо у тебе (як і у Зеленського) у коментарях не тиради з чітко визначеною смисловою конструкцією, а "п"яні коні по базару" - "То в ліс - то по дрова!"
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14.01.2022 07:36 Відповісти
Да да это единственный ваш логический аргумент: как можно не возлюбить Порошенко? Ну а суть от этого не меняется. Из за шкурных интересов проталкивает об Украине без Украины.
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14.01.2022 08:12 Відповісти
Та ні! Це саме твій "єдиний логічний" аргумент І звучить він трохи по іншому: "Кто(и что) угодно - лишь-бы не Порошенко!" Ну твоїми стараннями це сталося - НЕМА Порошенка! Чому ж я знову чую від тебе невдоволення? Знову "У голови низько"?!
Крім того - я тебе другий день критикую не за твою політичну позицію(точніше за "позиції" - бо вони постійно міняються) - це твоя справа Я критикую тебе за твою неграмотність! Навчися будувать у реченнях свого коментаря чіткі смислові конструкції , щоб можна було зрозуміть , що саме ти хочеш сказать! Бо точно - "п"яні коні по базару" (Це на Черкащині такий "крилатий вислів" вживають - коли людина говорить починає про одне , потім перескакує на друге, а закінчує третім З"явилося від того що цигани-баришники , які торгували кіньми (перед тим як вести коней на торг) підпоювали їх брагою (щоб вони "бодрячками" вигляділи) Але якщо "переборщували" зі спиртним , то коні "творили що попало" От і у тебе те саме у коментарях! Питання: "Так може це теж - "п"яна писанина"? Бо тут один такий "кадр" уже є - "Юрій Сміт" Як "нажереться", так і лізе до "компа" І таке пише , що люди плюються!
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14.01.2022 08:41 Відповісти
Понятно опять фантазийный бред. Ну и я пофантазирую о вас: вы и ***** будете с цветами встречать лишь бы Порошенко. Да нех Порошенко лезть в президенты, он себя уже проявил вытирая ноги о законы страны. И делать после этого из него многосрочного диктатора это нужно быть тем пьяным конем о которым вы ни к селу ни к городу писали.
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14.01.2022 11:42 Відповісти
"Закусывать надо!!!"
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14.01.2022 12:45 Відповісти
Да вам это обязательно!
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14.01.2022 15:35 Відповісти
"Звиняйте дядьку - неп"юшший!"
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14.01.2022 15:43 Відповісти
То что вы не пьющая лошадь ещё нужно доказать. Ладно увиливаете, ваше право. Пока.
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14.01.2022 15:46 Відповісти
"Висрався"? Полегшало?
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14.01.2022 15:47 Відповісти
очень органично смотрится в компании серьезных людей...
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13.01.2022 15:37 Відповісти
Конечно, радуется, что чкурнул как Янык и за дупу не поймали... Но все впереди
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13.01.2022 15:40 Відповісти
На столько серьезных,что их даже никто в лицо не знает)
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13.01.2022 16:41 Відповісти
Ну их то ,положим ,знают в лицо...а тебя точно нет)а твою зекрысу знают,но от нее всех тошнит)))
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13.01.2022 17:20 Відповісти
Скоро твоего медведчуковского прикормыша по всем СИЗО в лицо будут знать)))
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14.01.2022 07:18 Відповісти
Мечтай)и верь,кретин,что очень много судей хотят попасть под санкции Европейского союза
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14.01.2022 13:15 Відповісти
Мечтай)Что в ЕС будут слушать какую-то тётю,которой Питроликсеич деныжек подкинул))
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14.01.2022 13:16 Відповісти
Сегодня ,в суде,должны были зачитать полное решение про арест имущества Порошенко,но.....судья спетляла резко в отпуск)))а ты продолжай мечтать,кретин
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14.01.2022 13:21 Відповісти
Решение суда есть-можно и не читать))Так Питраликсеича не посодють?
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14.01.2022 13:28 Відповісти
Нет конечно)но для зесрани очень туго доходят очевидные вещи...
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14.01.2022 13:32 Відповісти
та да... то ли дело членограй...как его серьезные люди встречают ))
только шо баксы в стринги не суют ))))

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13.01.2022 18:08 Відповісти
- Що треба для того , щоб розпалить антисемітизм у Росії?

- Надать євреям і кацапам однакові права , а потім сказать останнім , що у всіх їх бідах винуваті євреї!

- Що треба , щоб розпалить антисемітизм в Україні?

- Вибрать самого тупого єврея в президенти країни!

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13.01.2022 18:36 Відповісти
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13.01.2022 18:47 Відповісти
так то ізраїльтяни, а от цього 165см качка, перекидують як гарячу картоплю: від цурахань однієї національності до другої- мабуть, воно й саме про це знаю, бо таке ображене?
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13.01.2022 22:59 Відповісти
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Это - гигант мысли, отец украинской демократии…
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13.01.2022 15:48 Відповісти
Выразят озобоченность и перейдут к следующему вопросу ))
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13.01.2022 15:53 Відповісти
Даже озабоченностей никаких не будет. Судя из статьи, речь не о заседании парламента, а одного из его комитетов- комитета по иностранным делам. У Петра есть в ЕП пара-тройка лояльных депутатов. Причину их лояльности мы упустим, ибо доподлинно её не знаем. Но только от них и возможны какие-то персональные гневные заявления. Трудно представить, как сильно нужно нахлобучить Порошенко, что бы ему посвящал резолюции европарламент.
А вообще, статья очередной вброс. Поехал, пофоткался, пожаловался сочувствующим, попереливал из пустого в порожнее... У Петра ведь остался единственный способ доказать украинцам, что он хороший- это изобразить интерес Запада к его персоне. Вот он и изображает. С самого пролёта на выборах.
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13.01.2022 16:20 Відповісти
Есть полная уверенность, что даже слова "Порошенко" там не будет. Разве что от засланных туда трудовых ресурсов Петра.
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13.01.2022 16:28 Відповісти
петру олексеевичу бояться нечего, народ за него и зе него так же реформированная им судебная система
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13.01.2022 16:05 Відповісти
Без чистосердечного признания Медведчука это дело закончится пшиком,а этот старый шакал чистуху писать не по любому будет.
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13.01.2022 16:38 Відповісти
не скажи, смотря что предложат, а предложат многое
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13.01.2022 16:46 Відповісти
Дело Порошенко это внутренний вопрос,а европарламенту надо заниматься российской угрозой.
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13.01.2022 16:36 Відповісти
Это вам,зесрань,надо заниматься кацапской угрозой -не будете ,то полетите со своим выводком на небо)
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13.01.2022 16:41 Відповісти
А ви, Валєра? В рай, с Путіним??
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13.01.2022 17:42 Відповісти
Ніт,я в сторону США)
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13.01.2022 17:48 Відповісти
В такому випадку : попутного тобі вітру в жо-у, Валера!
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13.01.2022 17:51 Відповісти
І тебе не больно подохнуть под главнокомандующим наркоманом
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13.01.2022 17:52 Відповісти
Ти ще не поїхав? Валяй! Не смерди.
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13.01.2022 17:55 Відповісти
Так вашему стаду точно запретили ***** ****** называть.
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13.01.2022 18:07 Відповісти
делом порошенко занимаются его друзья- миллионы
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13.01.2022 16:47 Відповісти
Когда мечешься,спасая свою шкуру))
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13.01.2022 16:39 Відповісти
А зескот,смотрю,думал,что решится все "мирно"...ну на то вы и кретины)))
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13.01.2022 16:44 Відповісти
Читаю деякі коментарі і ловлю себе на думці, що все настільки погано, що вечірня молитва вже не допоможе. Не знайде дух Шевченка спокою і не буде Україна вільною, доки народжує дегенератів.
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14.01.2022 03:49 Відповісти
https://espreso.tv/politico-poroshenko-bude-borotisya-z-rosiyskoyu-agresieyu-ta-zakidae-zelenskomu-politichnu-pomstu У Брюсселі видання Politico взяло ексклюзивне інтерв'ю у п'ятого президента України, лідера опозиційної партії "Європейська Солідарність"

У своїй https://www.politico.eu/article/poroshenko-fight-treason-charges-russia-ukraine/ публікації Politico наголошує: Порошенко рішуче налаштований боротися з Путіним і пояснює мотиви Зеленського бажанням політичної помсти своєму опоненту.
За словами Порошенка, Путін є "ворогом України… ворогом Європи, ворогом усього демократичного світу".
Звинувачення, які висунуті йому в Україні, Порошенко називає «юридичним сміттям» і наголошує - це політична вендета Володимира Зеленського.
Він приїхав цього тижня у Брюссель у той час, коли союзники НАТО координувалися, щоб протистояти Росії через її гігантське військове нарощування на українському кордоні.
"Час, як для візиту, так і для заклику до єдності - чудовий", - сказав Порошенко біля штаб-квартири Європейської народної партії, своєї правоцентристської політичної родини.
Порошенко сказав, що він займався «тихою дипломатією» - зустрічами з членами Європейського парламенту та іншими партнерами, щоб надати свої поради щодо протистояння Росії.
Порошенко вважає, що Зеленський підриває єдність України, дозволяючи політичні переслідування, які мають відлуння ув'язнення колишньої прем'єр-міністра Тимошенко її заклятим ворогом Януковичем, або нещодавнього ув'язнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Politico зазначає: звинувачення проти Порошенка не були підписані Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, яка взяла один день відпустки в грудні, щоб уникнути відповідальності за цю справу.
Прихильники Порошенка посилаються на коментар Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США з політичних питань як на підтвердження того, що Вашингтон розглядає кримінальне переслідування як проблему.
"Що я хотіла би сказати українському народу та українському керівництву, так це те, що на цей момент життєво необхідна національна єдність", - сказала Нуланд на брифінгу Державного департаменту.
Порошенко вже заявив про своє повернення до Києва наступного понеділка, де йому може загрожувати арешт.
"Я лідер опозиції", - сказав він. "Я лідер громадської підтримки, п'ятий президент. Борючись із Путіним, разом зі своєю командою врятував Україну у найважчі роки нашої історії, створив армію, наблизив Україну до Європейського Союзу. Я заклав у Конституцію України європейську та євроатлантичну інтеграцію як напрямок нашої зовнішньої політики".
Порошенко також заявив, що поточні звинувачення проти нього були не лише спробою Зеленського заблокувати його участь у майбутніх виборах, але також помстою олігарха Ігоря Коломойського, покровителя та прихильника Зеленського.
Під час президентства Порошенка уряд націоналізував один із цінних холдингів Коломойського, ПриватБанк, тодішній найбільший банк споживчих заощаджень у країні, після того, як слідчі виявили величезні порушення у бухгалтерському обліку.
В інтерв'ю Порошенко розкритикував Зеленського, заявивши, що він погано керував країною та погіршив поточний стан. Проте навіть нападаючи на свого політичного суперника, Порошенко стверджував, що він стоятиме пліч-о-пліч із Зеленським проти Росії.
"Він лише мій опонент", - сказав Порошенко. "Але Путін - мій ворог, ворог моєї країни, ворог України, і я розумію, що Путін тепер ворог Європи, ворог усього вільного світу".
Порошенко нагадав, що саме Росія у Мінських угодах підписала чіткі зобов'язання щодо виведення своїх військ та озброєнь зі східної України та щодо надання Києву можливості відновити свій контроль над цими регіонами до проведення місцевих виборів.
Щодо кримінальної справи, Порошенко сказав, що повернеться до столиці України у понеділок та виграє її.
"Я не приймаю жодної форми політично мотивованого звинувачення", - сказав він. "Я боротимуся і переможу, бо правда на моєму боці. Якби я боявся у 2014 році, ніколи б не зупинив Путіна. Якби я боявся 2014 року, не зміг би звільнити дві третини окупованого Донбасу. Якби я боявся цих олігархів у 2015 році, не зміг би їх зупинити. І, звичайно, я не боюся Зеленського".
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14.01.2022 18:45 Відповісти
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