Європарламент 17 січня обговорюватиме ситуацію в Україні. Ймовірно, порушать і питання "справи Порошенка", - Йозвяк

Комітет закордонних справ Європейського парламенту обговорюватиме 17 січня питання України та Росії. Ймовірно, також будуть обговорювати і "справу Порошенка", оскільки учора ряд євродепутатів провели вчора з ним зустріч.

Про це в твітері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет закордонних справ Європейського парламенту обговорюватиме 17 січня питання України та Росії. Ймовірно, питання про майбутнє колишнього президента Порошенка також буде порушено, оскільки кілька депутатів Європарламенту зустрілися з ним учора у Брюсселі", - повідомив журналіст.

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Разом з тим, пресслужба "ЄС" повідомила, що Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з депутатами Європейського Парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

"П’ятий Президент України висловив вдячність євродепутатам за постійну та активну підтримку України у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та інтеграції до Європейського Союзу. У цьому контексті Порошенко привітав схвалення останньої резолюції Європарламенту щодо ситуації на кордонах України та на окупованих Росією територіях України. Обговорено хід переговорів між Росією та країнами Заходу щодо стратегічної стабільності та відзначено неприпустимість відвертого шантажу з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

"Захід має виступати єдиним міцним та консолідованим фронтом і довести, що умиротворення агресора не буде, а Росія має припинити ескалацію конфлікту, повернутися у русло міжнародного права та відновити територіальну цілісність України, Грузії, Молдови", – наголосив Петро Порошенко.

"Сторони висловили рішучу налаштованість протистояти "Північному потоку-2", запуск якого є неприпустимим у світлі нинішніх викликів з боку Кремля. Докладно обговорено ситуацію у справі зміцнення демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні. Висловлено стурбованість щодо небезпеки повернення України до колишньої практики вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опозиції, що є неприйнятним для країни, яка прагне інтеграції з ЄС та НАТО. Наголошено на безпосередній відповідальності влади у справі збереження в Україні здорової політичної конкуренції між всіма учасниками політичного процесу без інструменталізації правосуддя і правоохоронних органів для боротьби з політичними опонентами", - додали в політсилі.



