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КНДР (1111) ракети (3925) росія (63556) санкції (11281) США (20973) Блінкен (1145)

Російська фірма була ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР. США запровадили відповідні санкції, - Блінкен

Російська фірма була ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР. США запровадили відповідні санкції, - Блінкен

У США запровадили санкції проти восьми фігурантів, які пов'язані з постачанням ракет до Північної Кореї.

У списку – російська фірма "Парсек" та громадянин РФ Роман Алар, йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Держдепартамент США вніс до списку одну фізичну особу з КНДР, одну фізичну особу з Росії та одну російську організацію, які брали участь у діяльності або угодах, що суттєво сприяли поширенню ЗМЗ (зброї масового знищення) або засобів її доставлення до КНДР", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що з 2018 по 2021 рік північнокореєць О Ен Хо, який проживає в Росії, брав участь у закупівлях техніки для ракетної програми КНДР. У третіх країнах він купував арамідне волокно, труби з нержавіючої сталі, кевларову нитку, авіаційне масло, кульковальниці, фрезерні верстати від імені департаменту ракетної промисловості Північної Кореї.

За словами Блінкена, п'ять років Хо співпрацював із "Парсеком" та його директором з розвитку Аларом. Вони купували комплектовання для балістичних ракет. Росіянин передавав КНДР інструкції щодо створення сумішей твердого ракетного палива.

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Блінкен наголосив, що російська фірма була "ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР".

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Мышиная возня.
Ничего кроме шороха
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13.01.2022 14:57 Відповісти
Чого чекали 5 років?
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13.01.2022 14:57 Відповісти
І на 5 рік Зоркий Сокол помітив що комплектуючі до ракет таки йдуть з паРаші.
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13.01.2022 15:08 Відповісти
Хух слава Богу что не Украина, а то могло быть как с Кольчугами или все же это Украина отдала свое ядерное оружие КНДР и поэтому ее надо гнобить офшорами через продажную власть, а не брать в НАТО по Будапештскому меморандуму и главное быть равноправным торговым партнером
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13.01.2022 15:16 Відповісти
Кацапи несуть смерть повсьому світу. Це країна кат і терорист.
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13.01.2022 14:58 Відповісти
А то типу тільки д"білам ще не зрозуміло звідки в КНДР з'явилась ядерна зброя і т.д.
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13.01.2022 15:00 Відповісти
Опасно так медленно соображать. Последствия могут быть очень плохими для всех
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13.01.2022 15:03 Відповісти
Оце так фірма насваволіла, а ФСБ недодивалася - ніколи було.
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13.01.2022 15:24 Відповісти
Тоесть знали давно. Боялись Ху**ла обидеть вместо того чтобы в зародыше Гниду задавить
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13.01.2022 15:36 Відповісти
 
 