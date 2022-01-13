Російська фірма була ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР. США запровадили відповідні санкції, - Блінкен
У США запровадили санкції проти восьми фігурантів, які пов'язані з постачанням ракет до Північної Кореї.
У списку – російська фірма "Парсек" та громадянин РФ Роман Алар, йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Держдепартамент США вніс до списку одну фізичну особу з КНДР, одну фізичну особу з Росії та одну російську організацію, які брали участь у діяльності або угодах, що суттєво сприяли поширенню ЗМЗ (зброї масового знищення) або засобів її доставлення до КНДР", – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що з 2018 по 2021 рік північнокореєць О Ен Хо, який проживає в Росії, брав участь у закупівлях техніки для ракетної програми КНДР. У третіх країнах він купував арамідне волокно, труби з нержавіючої сталі, кевларову нитку, авіаційне масло, кульковальниці, фрезерні верстати від імені департаменту ракетної промисловості Північної Кореї.
За словами Блінкена, п'ять років Хо співпрацював із "Парсеком" та його директором з розвитку Аларом. Вони купували комплектовання для балістичних ракет. Росіянин передавав КНДР інструкції щодо створення сумішей твердого ракетного палива.
Блінкен наголосив, що російська фірма була "ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР".
Будь ласка, зачекайте...
Ничего кроме шороха