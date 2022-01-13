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Новини Коронавірус і карантин
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Міський суд на Одещині ототожнив вакцинацію від СОVID-19 з клінічними випробуваннями, а карантин визнав таким, що не був введений

Міський суд на Одещині ототожнив вакцинацію від СОVID-19 з клінічними випробуваннями, а карантин визнав таким, що не був введений

Суд поновив на посаді позивачку, яка відмовлялася вакцинуватися від СОVID-19, мотивувавши це відсутністю карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судебно-юридическая газета".

Так, Іллічівський міський суд Одеської області, розглядаючи справу 501/4438/21, дійшов висновку, що:

  • лікарські засоби від коронавірусної хвороби СОVID-19 знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки на ефективність та безпечність;
  • клінічні випробування на громадянах лікарських засобів без їх вільної згоди з застосуванням будь-яких засобів примусу є протизаконним;
  • карантин в Україні не введено.

У рішенні суду зазначено, що дослідивши накази МОЗ України за № 1576 від 27.07.2021р., № 1585 від 29.07.2021р., №1599 від 29.07.2021р., № 1709 від 10.08.2021р., № 2148 від 04.10.2021р. "Про затвердження суттєвих поправок до клінічного випробування лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби СОVID-19" та коротких характеристик лікарських засобів ВООЗ (а.с.21-87), суд дійшов висновку, що лікарські засоби від коронавірусної хвороби СОVID-19 знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки на ефективність та безпечність.

Відтак, в сенсі ст.ст. 3, 28 Конституції України, клінічні випробування на громадянах лікарських засобів без їх вільної згоди з застосуванням будь-яких засобів примусу є протизаконним.

Крім того, суд вирішив, що карантин на території України не вводився, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" карантин встановлюється і відміняється Кабінетом Міністрів України.

Проте Кабінет Міністрів України не є абсолютно вільним в цьому питанні - це повноваження Кабміну обмежене законом. Це обмеження полягає у встановленні жорсткої і безальтернативної процедури.

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Зазначена стаття Закону встановлює, що питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.

У свою чергу, головний державний санітарний лікар також не є абсолютно вільним у цьому питанні. Його повноваження на ініціювання карантину виникають лише в тому випадку, коли в Україні вже введено надзвичайний стан.

У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану він вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину.

Відтак, законною і такою, що не суперечить Конституції України, є така процедура введення в Україні карантину:

  • Президент видає Указ про введення надзвичайного стану. Верховна Рада затверджує цей Указ. Указ набуває чинності.
  • Головний санітарний лікар подає в Міністерство охорони здоров`я України подання щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину.
  • Міністерство охорони здоров`я України порушує перед Кабінетом Міністрів України питання про встановлення карантину.
  • Кабінет Міністрів України встановлює карантин.
  • Карантин набуває чинності.

При цьому всі чотири дії є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до виконання першої та другої дії четверта відбутись не може.

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При цьому суд наголошує, що надзвичайний стан в Україні не введено.

Відповідно, станом на цей момент головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а у Кабінеті Міністрів не було підстав встановлювати карантин.

Виходячи з цього, суд робить висновок, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.

У разі надання працівником обґрунтованої відмови від щеплення відсутні підстави у посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби для подання, а у роботодавця - права на відсторонення працівника від роботи.

Обставини справи. 22 листопада 2021 року позивач звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з позовом, в якому просить:

- наказ директора Центру дошкільної освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області "Про відсторонення від роботи" позивача без збереження заробітної плати визнати незаконним та скасувати;

- стягнути з Центру дошкільної освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на користь позивача середній заробіток за час відсторонення, починаючи з 08.11.2021 р. по час постановлення рішення суду;

- поновити позивача на роботі в Центрі дошкільної освіти Чорноморської міської ради Одеського району на посаді керівника гуртка образотворчого мистецтва.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначила, що 03.11.2021 р. вона на ім`я директора ЦПО подала обґрунтовану відповідну заяву, з посиланнями на норми матеріального права про відмову від участі в медичних експериментах (щеплення від COVID-19).

Аналогічно, нею 04.11.2021 р. на ім`я начальника відділу освіти було подано відповідну обґрунтовану заяву про відмову від участі в медичних експериментах (щеплення від COVID-19).

Таким чином, позивач зазначає, що у передбачений Законом спосіб нею було подано відповідні обґрунтовані заяви про відмову від профілактичної вакцинації (щеплення) проти інфекційної хвороби COVID-19, а тому у керівництва Центру дошкільної освіти не було законних підстав для запровадження наказу та її відсторонення від роботи.

Позовні вимоги суд задовольнив, зазначивши, що у відповідності зі ст. 46 КЗпП України, відмова працівника про надання конфіденційної медичної інформації не може бути підставою для відсторонення від роботи, як і не може бути підставою для відсторонення обґрунтована відмова працівника від обов`язкових профілактичних щеплень та від участі у випробовуванні лікарських засобів.

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Враховуючи ту обставину, що трудовим законодавством не врегульовано порядок відновлення права працівника у зв`язку з незаконним відстороненням та компенсації у зв`язку з цим втраченої частини заробітної плати, суд дійшов висновку, що в даному випадку є всі підстави для застосування аналогії закону та вирішення питання поновлення порушеного права та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у зв`язку з незаконним відстороненням без збереження заробітної плати, із застосуванням порядку, визначеного в ст. 235 КЗпП України.

Відповідно до змісту ст. 235 КЗпП України, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

Таким чином у відповідності до зазначеної норми матеріального права, порушені права працівника незаконними діями роботодавця (звільнення, переведення, відсторонення тощо) підлягають захисту шляхом їх поновлення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
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Топ коментарі
+9
Може, виконати кой-кому процедури, які є законом? І все.
Хоча, відкіля зелені дебіли знають про закони? Хочеться і все.
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13.01.2022 15:22
+7
висновок всі накази , постанови повинні відповідати чинному законодавству інакше це туалетний папір ! карантин вводився не по процедурі .
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13.01.2022 15:15
+7
Або дуже вже все по закону хоче. Так не пройдеть!
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13.01.2022 15:20
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Ну вот и всё. Осталось распечатать и носить с собой
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13.01.2022 15:08 Відповісти
Раскажите как оно пошло
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13.01.2022 15:13 Відповісти
Нормально работает , менты тут же самоустраняются и идут искать терпилу.
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13.01.2022 15:37 Відповісти
та навіть обухівський м'якіше, а найкраще - Zeva
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13.01.2022 15:15 Відповісти
А в труну теж можна покласти?
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13.01.2022 15:16 Відповісти
И покажешь это проводнику, которому надо всунуть своего человека...
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13.01.2022 15:47 Відповісти
Решение не вступило в законную силу как и введенный карантин.
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13.01.2022 15:49 Відповісти
В Україні нема прецедентного права, тому один суд може прийняти одне рішення, а інший протилежне у схожій справі.
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13.01.2022 15:13 Відповісти
Там же чітко прописана процедура введення карантину. Що кому не зрозуміло.
Не порушуйте закон і буде вам счастя.
Можливо ти не в курсі - але закон - це правила по яких домовились жити люди між собою.
Якщо хтось порушує правила і не несе відповідальності -то друга сторона може також не виконувати ці правила.
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13.01.2022 15:26 Відповісти
Давно такої маячні не чув. Так само виправдовувались сепаратисти після майдану, який вони не визнали.
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13.01.2022 16:03 Відповісти
Я теж давно такої маячні не читав. Сепаратисти і введення карантину. Зовсім в голові холодець.
Голосував за Осла?
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13.01.2022 16:18 Відповісти
Чий Крим?
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13.01.2022 16:18 Відповісти
висновок всі накази , постанови повинні відповідати чинному законодавству інакше це туалетний папір ! карантин вводився не по процедурі .
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13.01.2022 15:15 Відповісти
Гуляй рваніна.
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13.01.2022 15:17 Відповісти
а ты разрешение хрюкать получил?
нет
значит сиди в стойле молча и не кукарекай.
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13.01.2022 15:39 Відповісти
А хто видає дозвіл? Якщо на мозькві то засунь його собі в дупу.
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13.01.2022 15:49 Відповісти
Суддя напевне злісний антіваксєр))
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13.01.2022 15:16 Відповісти
Або дуже вже все по закону хоче. Так не пройдеть!
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13.01.2022 15:20 Відповісти
Я за те, щоб все було згідно закону, а не хотілок заангажованих чиновників МОЗу.
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13.01.2022 15:26 Відповісти


І пріхажанін мацковськага патріархата
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13.01.2022 21:23 Відповісти
Все чітко , обґрунтовано, без всяких Ослячих хотелок.
В неустановленому місті неустановлена особа відмовилась пройти щеплення і неустановлений керівник в неустановлений спосіб відсторонив неустановленого працівника.
Тому суд прийма неустановлене рішення.
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13.01.2022 15:18 Відповісти
Суддю - нафіг з роботи й відправити санітаром у КОВІД-реанімацію, аби попустило.
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13.01.2022 15:20 Відповісти
Може, виконати кой-кому процедури, які є законом? І все.
Хоча, відкіля зелені дебіли знають про закони? Хочеться і все.
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13.01.2022 15:22 Відповісти
А Ви певні, що суддя керувався законом, а не суб'єктивною "думкою"?
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13.01.2022 15:26 Відповісти
Тобіж привели текст рішення. Прочитай. Там все обґрунтовано і не з пальця висмоктано .
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13.01.2022 15:28 Відповісти
"Лікарні Нью-Йорка підтвердили, що майже половина COVID-пацієнтів визнані такими, що мають інші захворювання"
Хто б міг подумати?..
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13.01.2022 15:20 Відповісти
Умылись? Носители намордников (которые суд еще раньше отменял) и подопытные кролики? Ждали, пока вам разрешат
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13.01.2022 15:24 Відповісти
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13.01.2022 15:24 Відповісти
Дивлячись на обличчя цих протестуючих, є бажання зробити їм примусову стерилізацію, щоб більше не розмножувалися.
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13.01.2022 15:29 Відповісти
Чем этот зомбиленд отличается от церкви вакцины-спасителя?
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13.01.2022 15:49 Відповісти
Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

САМОізоляція - перебування особи, стосовно якої є ОБҐРУНТОВАНІ підстави щодо ризику інфікування або поширення нею інфекційної хвороби, У ВИЗНАЧЕНОМУ НЕЮ МІСЦІ (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі зобов'язання особи;

календар профілактичних щеплень - нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яким встановлюються перелік ОБОВ'ЯЗКОВИХ профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення;

(обов'язкові - проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу .

(Зверніть увагу, що в цьому переліку, немає щеплення від короноавірусу, гепатиту, і хіб-інфекції)
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13.01.2022 15:25 Відповісти
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13.01.2022 15:25 Відповісти
Щеплення повинно бути і повинні бути дотримані всі процедури які прописані в законі.
І тоді не буде питань.
Але влада зелених товп**пів на чолі з Ослом так не вважають. І роблять що хочуть. Такого не буде щоб за це не понесли покарання.
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13.01.2022 15:31 Відповісти
По всей Европе проходят мощные митинги против вакцинации и лохдауна

Во Франции в минувшие выходные проходили митинги в 130 городах страны.


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13.01.2022 15:32 Відповісти
https://ntn.ua/uk/video/news/2022/01/12/54065
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13.01.2022 15:47 Відповісти
Тут вже були 1го січня і 8го.
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14.01.2022 07:53 Відповісти
Сто разів казав і писав: немає поки що ні ближніх, ні, тим більше віддалених результатів лікування щеплених і нещеплених пацієнтів у порівнянні. Для цього потрібен тривалий час і глибинні дослідження, а не скороспілі "висновки вчених", куплених фармацевтичними компаніями з метою набити собі кишені на продажах цих "вакцин".
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13.01.2022 15:39 Відповісти
Проте є данні, що в лікарнях під апаратами всі нещеплені. Щеплених в лікарнях одиниці.
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13.01.2022 15:47 Відповісти
покажіть ці дані .
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13.01.2022 15:54 Відповісти
Пані Світлано, а чи маєте Ви посилання на відповідний документ чи результати досліджень, який підтвердить, що "під апаратами всі нещеплені" ? Я читаю тижневі звіти UK Health Security Agency і нічого подібного в них нажаль немає..
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13.01.2022 15:58 Відповісти
Що Ви маєте на увазі під "на жаль" ?
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14.01.2022 07:55 Відповісти
"На жаль" для тих людей, які поширюють цю брехню, скоріше за все небезкоштовно. Таких як ця "Світлана", ботів-ляшківців.
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14.01.2022 09:02 Відповісти
Це все брехня, про масштаби котрої люди довідаються, але дещо пізніше. Чиниться шалений (негласно, звісно ж...) тиск на місцеві органи влади і самоврядування, керівників підприємств, закладі, про головних лікарів уже мовчу... Ця "медична статистика" - суцільна омана. Як влучно нещодавно написав один лікар-анестезіолог з Одещини - щеплені перетворюються в нещеплених "при помощи ручки и немного фантазии".
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13.01.2022 16:18 Відповісти
такие решения в Украине уже массовые. все подобные иски удовлетворены либо частично, либо полностью в пользу незаконно отстраненных от работы людей. "министр" ляшко исчез с экранов наглухо и не вякает.
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13.01.2022 15:44 Відповісти
А цю суку і суддю притягують за вбивство, якщо вони заразять людей короною і ті помруть?
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13.01.2022 15:45 Відповісти
А,Вас,ж,непритягли за померлих зсердцево-судинною недстатністю
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13.01.2022 15:56 Відповісти
а вакциновані не заражують ?
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13.01.2022 15:56 Відповісти
Ще й як. У країнах з найбільшим охопленням вакцинацією саме і найбільша захворюваність населення. І в цілому по світу зі зростанням темпів вакцинації зростає захворюваність...
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14.01.2022 10:28 Відповісти
Яке вбивство, я можу з вами поспорити тому що сам хворів 2 рази і маю багато знайомих які хворіли, всі хто померли із знайомих померли не через ковід а через сук... коктель антибіотиків... Тромбоз в більшості антибіотиків, які дають при типу вірусній пневмонії, основний побічний ефект. ...

А двом знайомим які померли їх 3 тижня давали по 2 різних причому важких... і у них були ще хронічні захворювання, а ще одному угробили кишечник від чого він і помер...

Якщо ви не бот то прийдіть до себе ніколи колись при важкій пневмонії від грипу не ліпили по 2 -3 антибіотика за раз... Один не помогає переходили на інший... це взагалі п..ц

Причому у нас були місяці де сметрність від грипу була 600 в місяць а скільки помирало від серцевосудинних при грипі ніхто не фіксував... Тепер всіх одразу в Ковід списують лиш б не привитий був і тест +.... А чи реально від ковіда помер всім пох... тому що якщо припишеш ковід то держава платить за пацієнта набагато більше...
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13.01.2022 16:11 Відповісти
Усього лише констатація Фактів.
Злочинне випробування на піддосліддних
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13.01.2022 15:53 Відповісти
Остались еще судьи, читающие закон
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13.01.2022 16:19 Відповісти
Просто вони розуміють, шо сьогодні вони судді, а завтра - ніхто, а їхнім дітям жити в цьому лайні в масках і з жижею в крові.
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14.01.2022 08:04 Відповісти
Теперь предлагаю одесскому суду поставить решительную точку в вопросе круглая-ли Земля
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13.01.2022 17:08 Відповісти
я дуже люблю авто і якщо щось зламалось я йду до "лікаря" авто і він ставить діагноз на несправність і я йду по запчастини і ліквідую несправність. а бувало таке що "лікар" авто сказав мені неправду - і мені потрібно було ремонтуватись двічі і витратив на це великі гроші. і "лікар" авто - постійний і людина відповідальна - а помилки діагностики бувають. А діагностика захворювань це не діагностика заліза - вашу маму що поспішає не перевіряючи . . .
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13.01.2022 17:12 Відповісти
То, как накосячила эта власть,у любого мало мальски юридически грамотного человека вызывает кучу вопросов. Эпидемии законадательно нет, а карантин и локдауны есть. Препараты не прошедшие всех фаз испытаний, должны тестироваться добровольцами, со всеми гарантиями и страховками,но ни как не в принудительном порядке, где никто ни за что не отвечает. Эти ребята расчитывают надолго задержаться при власти, иначе чем обьяснить грубейшее растаптывание конституции, законов, прав и свобод. Для себя они уже нарисовали сценарий, как остаться при власти. Ну и что, что после выборов все будут нелегитимны. Плевать! Вон в Белоруси Лукашенко не заморачивается по этому поводу,или в Казахстане, как только народ вышел на мирные протесты, власть сразу открыла тюрьмы, выпустив гопоту,которая превратила мирные демонстрации в кровавое воскресенье. Если сильно прижмет, можно и Путина позвать.
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13.01.2022 17:33 Відповісти
Це не лише в Україні.
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14.01.2022 07:59 Відповісти
Вывод...Вакцинируют экпериментальным препаратом только скот или добровольцев за идею или за деньги...
А посему скоты внимание !!!! на вацинацию очередной дозой экпериментального препарата бегооом ...руки в локтях сгибаем животные...марш!!!
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13.01.2022 22:32 Відповісти
 
 