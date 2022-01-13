США в ОБСЄ про вимоги Росії: Не можна винагороджувати агресію, погрози та шантаж

США закликали Росію відмовитися від шантажу, погроз та агресії, якщо та справді хоче діалогу для зміцнення безпеки в Європі.

Про це 13 січня під час Постійної ради ОБСЄ у Відні за участю Росії сказав представник США Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Постпред США заявив, що, готуючись до відкритого діалогу про те, як зміцнити безпеку на благо всіх, потрібно "рішуче відмовитися від шантажу".

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"Потрібно ніколи не дозволяти винагороджувати агресію та погрози", – наголосив він.

За словами дипломата, США закликають учасників засідання дослухатися до кожного – для пошуку ефективних рішень.

Карпентер наголосив: Білий дім не мириться з позицією країн, які діють проти принципів роботи ОБСЄ, і не терпимий до "обмеження суверенного права націй обирати свої власні союзи".

Представник США закликає не ставити безпеку однієї держави вище за аналогічні вимоги іншої.