США в ОБСЄ про вимоги Росії: Не можна винагороджувати агресію, погрози та шантаж
США закликали Росію відмовитися від шантажу, погроз та агресії, якщо та справді хоче діалогу для зміцнення безпеки в Європі.
Про це 13 січня під час Постійної ради ОБСЄ у Відні за участю Росії сказав представник США Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Постпред США заявив, що, готуючись до відкритого діалогу про те, як зміцнити безпеку на благо всіх, потрібно "рішуче відмовитися від шантажу".
"Потрібно ніколи не дозволяти винагороджувати агресію та погрози", – наголосив він.
За словами дипломата, США закликають учасників засідання дослухатися до кожного – для пошуку ефективних рішень.
Карпентер наголосив: Білий дім не мириться з позицією країн, які діють проти принципів роботи ОБСЄ, і не терпимий до "обмеження суверенного права націй обирати свої власні союзи".
Представник США закликає не ставити безпеку однієї держави вище за аналогічні вимоги іншої.
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