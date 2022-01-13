УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
28 767 115
армія рф (16151) Лавров (1544) росія (63556) США (20973)

Вимогу США відвести війська від кордонів України навіть не обговорюватимемо, - Лавров

Вимогу США відвести війська від кордонів України навіть не обговорюватимемо, - Лавров

Росія навіть не обговорюватиме вимоги США повернути свої війська у казарми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

За його словами, ці вимоги Вашингтона є неприйнятними.

"Вже звучить не лише про те, щоб відвести (військові частини. - Ред.) від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми, Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - сказав Лавров.

Читайте: Ситуація довкола України вплине на запуск "Північного потоку-2", - Боррель

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+100
а почему с Россией надо обговаривать проблему расширения НАТО ?
Она член НАТО ?
Нет - ну и идите накуй
показати весь коментар
13.01.2022 15:16
+60
оце штормить конину))
показати весь коментар
13.01.2022 15:12
+55
Убирайтесь из Крыма, и Донбасса, а потом поговорим...
показати весь коментар
13.01.2022 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Они высказываются, а о том, чтобы эти войска пошли в казарму". Бобик, а ну марш в будку.
показати весь коментар
13.01.2022 18:04 Відповісти
А пєчальная лошадь лавров може відразу йти на йух. Без всяких обговорювань.
показати весь коментар
13.01.2022 18:10 Відповісти
"Таких не напугаешь": Американцы раскрыли, в чём "секрет" непобедимости русских.

https://life.ru/p/1463662

А ваша яка думка? як на мене то це позор.
показати весь коментар
13.01.2022 18:34 Відповісти
Секрет "непобедимости" москалів? Це дійсно смішно... Лише москалі намагаються переконати всіх, що вони непереможні. Шапками закидати ось їх секрет, загороджувальні загони ось секрет, порушення встановлених правил ведення війни...
показати весь коментар
14.01.2022 09:05 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 20:12 Відповісти
РФ будет спровоцировать Украину любыми способами. У них есть большой опыт.
показати весь коментар
13.01.2022 20:31 Відповісти
Так идите наху, скоты кацапске!
показати весь коментар
13.01.2022 20:34 Відповісти
не хочете відводити, тоді вони так і зогниють на кордоні, а якщо полізете далі, то згорите у війні.

Коритний недофлот між іншим також зогниє "в радной говєні", якщо вони його звідти не виведуть!
показати весь коментар
14.01.2022 02:30 Відповісти
Если Бог хочет наказать - он отнимает чувство юмора... лубянские не врубаются, что Шерман просто стебается над ними, пародируя их требование, чтоб НАТО вернулось к границам какого-то там года
показати весь коментар
14.01.2022 06:44 Відповісти
Бог для "Немытой России" - ПУТИН! Генерал ФСБ Кирилл - Патріарх Всія Русі при житті Путіна взведе його в лік СВЯТИХ.
показати весь коментар
14.01.2022 10:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 