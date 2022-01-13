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Конгрес США може досить швидко ухвалити рішення щодо нових санкцій проти РФ, - Волкер

Конгрес США може досить швидко ухвалити рішення щодо нових санкцій проти РФ, - Волкер

Внесені нещодавно на розгляд Конгресу США законопроєкти з новими санкціями проти Росії, а також посиленням підтримки України, можуть дуже швидко пройти процедуру ухвалення, але для цього потрібно внести зміни до окремих пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

"Законопроєкти містять лише кілька речей, які Білий дім не підтримує, зокрема щодо автоматичного запровадження (повною мірою. – Ред.) певних санкцій", – зауважив колишній високопоставлений дипломат.

Він зазначив, що в Білому домі хочуть зберегти свободу виконавчих повноважень президента, зокрема можливість робити певні винятки із санкцій. 

"Якщо адміністрація, а також керівництво Демократичної партії – з огляду на те, що обидві палати Конгресу контролюються демократами – розроблять певні зміни до законопроєктів, які збережуть викладені наміри, посилення допомоги Україні та чітку заяву про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, я припускаю, вони можуть бути прийняті достатньо швидко", – підкреслив Волкер.

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У цьому зв’язку він пояснив, що з боку республіканців існує підтримка, а демократи не хочуть порушувати інтереси адміністрації.

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13.01.2022 15:18 Відповісти
не тяните кота за хвост.... всё должно было уже готово ещё вчера .... наказание должно быть по взрослому раз и навсегда остепенить рашки хотелки и угрозы .поджечь им пердак санкциями пусть пылает...до чего же оборзели, охамели в высказываниях на все мировые инстанции.гопники одним словом а не держава...времени на раздумья давно истекло....если надумают ворваться в УКРАИНУ будет поздновато..... поэтому они уже обосраны в штаны должны быть сегодня и сейчас уже...((
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13.01.2022 15:25 Відповісти
Дослухайтеся до порад медиків: "профілактика значно дешевша і ібльш ефективна, а ніж лікування". Вводіть завчасно - збережете не тільки кошти, але й життя людей!
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13.01.2022 15:45 Відповісти
 
 