Конгрес США може досить швидко ухвалити рішення щодо нових санкцій проти РФ, - Волкер
Внесені нещодавно на розгляд Конгресу США законопроєкти з новими санкціями проти Росії, а також посиленням підтримки України, можуть дуже швидко пройти процедуру ухвалення, але для цього потрібно внести зміни до окремих пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
"Законопроєкти містять лише кілька речей, які Білий дім не підтримує, зокрема щодо автоматичного запровадження (повною мірою. – Ред.) певних санкцій", – зауважив колишній високопоставлений дипломат.
Він зазначив, що в Білому домі хочуть зберегти свободу виконавчих повноважень президента, зокрема можливість робити певні винятки із санкцій.
"Якщо адміністрація, а також керівництво Демократичної партії – з огляду на те, що обидві палати Конгресу контролюються демократами – розроблять певні зміни до законопроєктів, які збережуть викладені наміри, посилення допомоги Україні та чітку заяву про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, я припускаю, вони можуть бути прийняті достатньо швидко", – підкреслив Волкер.
У цьому зв’язку він пояснив, що з боку республіканців існує підтримка, а демократи не хочуть порушувати інтереси адміністрації.
Будь ласка, зачекайте...