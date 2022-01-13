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ВР (14812) Зеленський (22399) Офіс Президента (1997) Окружний адмінсуд Києва (536) Жернаков (52) Костін (266)

Сьогодні рівно 9 місяців з подачі "невідкладного" законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Жернаков

Сьогодні рівно 9 місяців з подачі

Окружний адміністративний суд Києва ніхто не збирався ліквідовувати, бо він дуже потрібний чинній політичній владі.

Про це заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"А тим часом виповнюється рівно 9 місяців з моменту подачі "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Привітаймо Володимира Зеленського і Офіс Президента України з цією чудовою датою! За 9 місяців можна багато чого встигнути. Тим часом, профільний парламентський комітет під головуванням "Слуги" Андрія Костіна не вродив за цей час бодай раз поставити проєкт у порядок денний комітету. Не те що до якогось читання рекомендувати", - розповів він.

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"Ви вірите, що Президент і його Офіс от прям дуже хочуть прийняти проєкт, а просто комітет усе саботує? От і я ні. Хоча про що це я. Ще кілька місяців тому сам Президент говорив в інтерв'ю про те, що якісь таємничі "сили" в парламенті не давали цей закон прийняти. Але сам сказав, що тепер цих сил немає. Потім, на пресконференції говорив про те, що треба було приймати судову реформу в цілому, і нібито якимось чином ліквідація ОАСК цьому процесу заважала. Судову реформу прийняли. Ще в липні. Що заважає тепер?" - поцікавився Жернаков.

"Може, давайте скажемо чесно, що ОАСК ніхто ліквідовувати й не збирався? Бо він дуже потрібний чинній політичній владі, як це яскраво нас усім продемонстрували з конкурсом до САП? Нагадаю, в грудні ОАСК ухвалив відверто злочинне рішення про скасування Порядку обрання керівника САП з посиланням на неіснуючу норму закону. І жодної притомної реакції Зеленського (який цей конкурс обіцяв особисто і письмово Байдену) чи його Офісу це не отримало. Можна скільки завгодно повторювати мантру про те, що "народ не розбирається в абревіатурах". Але таке показове братання з корупціонерами і відверто антиукраїнськими силами видно за кілометр. Як із усим цим Зеленський збирається виграти бодай якісь іще вибори - для мене загадка", - резюмував він.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
не до ОАСК
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13.01.2022 15:41
+5
Какой слон? КРЫСА!
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13.01.2022 15:58
+4
Прошло уже 8 лет с момента старта процесса по созданию всяких НАБУ, НАПК, САП и так далее - а воз и ныне там, результатов ноль, только торгуются за должности руководителей, а местные грантоеды уж очень страстно лоббируют определенные кандидатуры.
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13.01.2022 15:47
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не до ОАСК
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13.01.2022 15:41 Відповісти
Бачу вже отримав по голові скумбрією, але все таки роди не відбулись. Тепер тільки кесареве!
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13.01.2022 16:32 Відповісти
шедеврально!
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13.01.2022 17:33 Відповісти
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13.01.2022 19:34 Відповісти
Гамнюк он со всех сторон !
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13.01.2022 15:42 Відповісти
Прошло уже 8 лет с момента старта процесса по созданию всяких НАБУ, НАПК, САП и так далее - а воз и ныне там, результатов ноль, только торгуются за должности руководителей, а местные грантоеды уж очень страстно лоббируют определенные кандидатуры.
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13.01.2022 15:47 Відповісти
Що ти несеш поцало? Це грантоєди тобі тарифи підняли? Ватна тварина - іди лікуйся, і януковича з собою візьми
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13.01.2022 15:50 Відповісти
Кстати, главой гбр, зелох назначил знатного барыгу - лешу зилли. Каких тебе еще не хватает реформ, кацап?
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13.01.2022 16:16 Відповісти
то у вас в голове линия оаск
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13.01.2022 15:51 Відповісти
та хоч рік! єму по...цимбалах! тим паче такий оаск самому нуно
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13.01.2022 15:53 Відповісти
Це у людей плід народжується через 9 місяців. А у слонів? Мабудь Зєлєнскій таки слон. 😊
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13.01.2022 15:53 Відповісти
Какой слон? КРЫСА!
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13.01.2022 15:58 Відповісти
Тоді це слоно-щур. 😁
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13.01.2022 16:54 Відповісти
В прнципе этого крысеныша есть что то от слона. Аааааа я понял, крысеыш сам мелкий, аа жрет и срет как слон.
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13.01.2022 17:32 Відповісти
І виношує вагітність довго. 😊 22-24 місяці. Я в першу чергу це мав на увазі. 😊
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13.01.2022 17:54 Відповісти
БРЕХЛО ПРОДОЛЖАЕТ БРЕХАТЬ ЕГО СУТЬ А ЕЩЕ ГУЛЯТЬ И ОТДЫХАТЬ ТРУЖЕНИК РАЗГОВОРНОГО ВИДОСИКОВОГО ЖАНРА
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13.01.2022 15:57 Відповісти
да разве все упомнишь..., столько всяких мелочей..., а ведь надо еще и отдыхать...
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13.01.2022 16:04 Відповісти
Главное в Буковель съездить, отдохнуть от рояля.
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13.01.2022 16:15 Відповісти
Секретарь РНБО рассказывал, что дестабилизация обстановки изнутри страны на руку путлеру к этому он сейчас стремится. А вот такие финты зеленского это разве не дестабилизация ситуация внутренней обстановки в Украине? А вагнеровцы а Гога а скумбрия по 8 и т.д.??? Дебилы мля!
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13.01.2022 16:19 Відповісти
Если у зеупыря не будет возможности грабить страну, то для него смысла в презеденстве не будет вообще. Поэтому он держится зубами за продажных судей и тварей типа татарова-портнова, чтобы продолжать грабить лохов избравших его во власть.
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13.01.2022 16:19 Відповісти
А тим часом Слідство.інфо запилило відосік про "баригу Порошенко" підігруючи ОПеЗе, Татарову і Ко. Мене нудить від усіх цих "розслідувачив", яки привели до влади зелених малоросів та наркоманів. Тупе бидло.
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13.01.2022 16:31 Відповісти
Сначала разберутся с Трухиным, а потом всей бандой и за суд возьмутся !
Короче, никогда....
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13.01.2022 16:34 Відповісти
Може сьогодні цей суд відспівають?
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13.01.2022 16:34 Відповісти
Да за 9 месяцев даже женщина рожает
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13.01.2022 17:18 Відповісти
 
 