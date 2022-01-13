Захід відкинув вимогу РФ щодо неможливості членства України та Грузії в НАТО: В МЗС РФ назвали це лукавством
Москва вважає лукавою та дволикою позицію Заходу на вимогу Росії до НАТО не приймати Україну та Грузію.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ.
"Лукавство та двуликість наших західних колег у цьому питанні проявляється максимально. Нікому із західного табору просто на думку не спадає, що у когось є власні інтереси безпеки. Все в натовському колі замкнулося на інтереси саме цього альянсу", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що Сполучені Штати не підуть на поступки в питаннях європейської безпеки, і Росія не зможе впливати на суверенні рішення Грузії та України.
Топ коментарі
+47 Агамемнон
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+36 Антон Гордиенко 2aa50432
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+27 Bad Robot
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Будь ласка, зачекайте...
Просто рюсскі свині чи свіношакали.... Полтава запустив хібну інформацію.... шакали й свині вони а собаки гарні.
Шерифа не ипут проблемы рашкованов
Вот три источника и три составные части путинизма.😡
После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
Можно перефразировать так.
Никому из ********* просто в голову не приходит, что у Украины есть собственные интересы безопасности.
8 лет назад НАТО была полусонной организацией, с постоянно уменьшавшимся бюджетом и базами далеко от вас. Тишь, гладь, Божья благодать.
Вы, гниды, разворошили осиное гнездо и теперь базы ТОЧНО БУДУТ в Чугуеве, Батуми, Сумах!
Русские, без обид, вы - идиоты...
Наладить выпуск таблеток от головной боли, которую производит москва.
Это будет супербизнес, поскольку скоро все человечество станет в очередь
Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза - обвинят Запад в игнорировании безопасности соседей, когда сам беззастенчиво отжимаешь территории у своих собственных соседей, может только наглый лживый ублюдок!
Хотя стоп, возможно это и есть их потребность в безопасности...
Ну тогда да, волк в обиде на ягнят, что они не хотят его собой кормить, а собрались вместе и дают в морду сообща - обидно ведь, так не честно, маленькие должны быть кормом для крупных, а не киздить их без уважения.