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Захід відкинув вимогу РФ щодо неможливості членства України та Грузії в НАТО: В МЗС РФ назвали це лукавством

Захід відкинув вимогу РФ щодо неможливості членства України та Грузії в НАТО: В МЗС РФ назвали це лукавством

Москва вважає лукавою та дволикою позицію Заходу на вимогу Росії до НАТО не приймати Україну та Грузію.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ.

"Лукавство та двуликість наших західних колег у цьому питанні проявляється максимально. Нікому із західного табору просто на думку не спадає, що у когось є власні інтереси безпеки. Все в натовському колі замкнулося на інтереси саме цього альянсу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що Сполучені Штати не підуть на поступки в питаннях європейської безпеки, і Росія не зможе впливати на суверенні рішення Грузії та України.

Також читайте: Україні та Грузії треба певний час, щоб увійти до НАТО, – заступниця держсекретаря США Шерман

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Топ коментарі
+47
Всем плевать на хотелки свинособачего недорейха...
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13.01.2022 16:09
+36
Лаврову в голову не приходит, что ежели бы россия сидела на жопе ровно и нос свой не совала на территорию других суверенных держав, то никто бы в нато и не просился. "Дебил ***" (с)
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13.01.2022 16:15
+27
Украина была нейтральной страной. Рф имела свою военно-морскую базу на территории Украины .. Но московским фашистам-оккупантам все мало ...
После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
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13.01.2022 16:21
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Всем плевать на хотелки свинособачего недорейха...
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13.01.2022 16:09 Відповісти
НАТО вважає лукавою та дволикою позицію РФ на вимогу НАТО не приймати до ОДКБ Нігерію і Гондурас.
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13.01.2022 16:20 Відповісти
Ви задовбали ображати собак!
Просто рюсскі свині чи свіношакали.... Полтава запустив хібну інформацію.... шакали й свині вони а собаки гарні.
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13.01.2022 16:25 Відповісти
Навіть свині кращі за кацапів.
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13.01.2022 16:31 Відповісти
неее онив Рашке в натуре или по приколу.... кто решил что они захотели и их ъхотелки удовлетворят?? если в ультиматуе придуроватый Окурок конь криворотый лавруша и прочая агитпромпарашка четко сказали Украина потом Прибалтика Польша Болгария Венгрия и прочее а ну к ноге Рашке и дайошь СССР... так на то НАТО и создавалось как выступать против совка и советизации Европы и мира что делает сегодня Ху@лостан
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13.01.2022 17:01 Відповісти
рейх это слишком громко. больше подходит свинособачей мордовской орды.
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13.01.2022 17:13 Відповісти
Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности.

Шерифа не ипут проблемы рашкованов
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13.01.2022 19:22 Відповісти
люблю спостерігати, як палає поребрик і за поребриком
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13.01.2022 16:09 Відповісти
Шановний пане Ілоне, чи можливо запустити в космос цілу країну? Просто цікавлюся
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13.01.2022 16:10 Відповісти
лучше метеорит сбросить на москву и сказать что так и было.
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13.01.2022 16:15 Відповісти
Бог любить трійцю. А кацапи ******* каменюки з неба. Так що три метеорити на Мацкву - то буде повний консенсус!
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13.01.2022 16:27 Відповісти
Лапатні смердючі пукани продовжують вибухати- це дуже тішит...
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13.01.2022 16:10 Відповісти
Лаврову в голову не приходит, что ежели бы россия сидела на жопе ровно и нос свой не совала на территорию других суверенных держав, то никто бы в нато и не просился. "Дебил ***" (с)
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13.01.2022 16:15 Відповісти
👏👏👏👏👏👍
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13.01.2022 17:16 Відповісти
Убожество. Моральное, материальное и умственное.
Вот три источника и три составные части путинизма.😡
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13.01.2022 16:20 Відповісти
Украина была нейтральной страной. Рф имела свою военно-морскую базу на территории Украины .. Но московским фашистам-оккупантам все мало ...
После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
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13.01.2022 16:21 Відповісти
Я думаю что со временем в НАТО вступят Япония и Ю.Корея чтобы рашка была в окружении стран доброго и справедливого Альянса
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13.01.2022 16:55 Відповісти
коли це популярний ру.матюк "на х..." став означати лукавство?
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13.01.2022 16:22 Відповісти
Полюбому что то подписали,ток в сми ето не оглашают
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13.01.2022 16:35 Відповісти
На все что подписано всем давно насрать, проснетесь наконец, уже стреляют во многих местах, а там где не стреляют пока войска наращивают. Скоро и ракеты полетят и ядерные грибочки прорастут как в ********** желали: зачем такой мир, если в нем есть расийя.
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13.01.2022 16:52 Відповісти
на зворотньому шляху, після того, як був посланий на фуй, рябков згадав, що треба робити вигляд, ніби це не його, а він послав
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13.01.2022 16:50 Відповісти
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13.01.2022 16:52 Відповісти
Рашисты, так в чём состоит лукавство Запада о котором вы заявляете? В том что вы рашисты оккупируете территории соседних стран и делаете там что хотите? Так что этим соседним совами странам делать если они меньше и слабее? Только в НАТО… и никакого лукавства в этом нет
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13.01.2022 16:53 Відповісти
Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Источник:

Можно перефразировать так.

Никому из ********* просто в голову не приходит, что у Украины есть собственные интересы безопасности.
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13.01.2022 16:54 Відповісти
Так а где "Лукавство и двуличие"? Если прямо и в глаза говорят - не ваше, скоты, сраное дело, чего хочет суверенная страна!
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13.01.2022 16:55 Відповісти
Раха! Сдавайся!)))
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13.01.2022 16:56 Відповісти
Борис Немцов - все сказал про путина и его шакалов!!!! Они **...тые!!!
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13.01.2022 16:57 Відповісти
Лукавит как раз кремлевские фашисты....Вся их логика основана на непризнании суверенитета Украины .....и Грузии....и Молдовы ....и далее по списку .У них от Порт-Артура до Вюрцбурга великая расея.
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13.01.2022 16:59 Відповісти
Русские, без обид, вы идиоты?
8 лет назад НАТО была полусонной организацией, с постоянно уменьшавшимся бюджетом и базами далеко от вас. Тишь, гладь, Божья благодать.
Вы, гниды, разворошили осиное гнездо и теперь базы ТОЧНО БУДУТ в Чугуеве, Батуми, Сумах!
Русские, без обид, вы - идиоты...
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13.01.2022 17:00 Відповісти
У НАТО есть свои интересы.
Наладить выпуск таблеток от головной боли, которую производит москва.
Это будет супербизнес, поскольку скоро все человечество станет в очередь
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13.01.2022 17:03 Відповісти
Ермак с зелей этого же по указке от бункерного шефа не требуют еще? Совсем была бы веселуха! От господ состоятельных кротов можно всего ожидать....
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13.01.2022 17:04 Відповісти
"Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском круге замкнулось на интересы именно этого альянса"

Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза - обвинят Запад в игнорировании безопасности соседей, когда сам беззастенчиво отжимаешь территории у своих собственных соседей, может только наглый лживый ублюдок!

Хотя стоп, возможно это и есть их потребность в безопасности...
Ну тогда да, волк в обиде на ягнят, что они не хотят его собой кормить, а собрались вместе и дают в морду сообща - обидно ведь, так не честно, маленькие должны быть кормом для крупных, а не киздить их без уважения.
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13.01.2022 17:13 Відповісти
Получили великого облизня за нахабство, згуртували США, ЄС, країни НАТО тепер закотили істерику.
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13.01.2022 17:15 Відповісти
Шо кацапе*долочи,начинаем волать что больно в хлебале от возвращения запущенного самими кацапами бумеранга?
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13.01.2022 17:45 Відповісти
Виходячи з цієї позиції, кацапам чомусь в голову не приходить, що у Грузії та України можуть бути свої інтереси.
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13.01.2022 19:16 Відповісти
московское болото булькает
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13.01.2022 19:25 Відповісти
 
 