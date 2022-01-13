Прокурора з Офіса генпрокурора викрито на підбурюванні до надання 150 тис. долл. хабаря та шахрайстві, - НАБУ. ФОТО

13 січня 2022 року детективи Національного бюро викрили заступника начальника одного з відділів Офісу Генерального прокурора на підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що посадовець ОГП запропонував бізнесмену за винагороду вирішити його проблеми, пов’язані з кримінальним переслідуванням, що здійснювали слідчі Головного управління ДФС за процесуального керівництва прокурорів ОГП. Зокрема, домогтися закриття кримінального провадження та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

За повернення вказаного майна та закриття кримінального провадження посадовець Офісу генпрокурора запропонував бізнесмену надати йому 100 тис. дол. За легендою нібито для подальшої передачі керівництву ОГП. Надалі посадовець змінив свої вимоги, збільшивши суму неправомірної вигоди до 150 тис. дол.

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Для реалізації свого задуму посадовець Офісу генпрокурора залучив посередника. Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Цього ж дня, під час проведення обшуків за місцем роботи підозрюваних, в межах розслідування зазначених фактів, детективи НАБУ вилучили великі обсяги готівки. Статус цих коштів перевіряють.

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