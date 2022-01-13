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Прокурора з Офіса генпрокурора викрито на підбурюванні до надання 150 тис. долл. хабаря та шахрайстві, - НАБУ. ФОТО

13 січня 2022 року детективи Національного бюро викрили заступника начальника одного з відділів Офісу Генерального прокурора на підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Прокурора з Офіса генпрокурора викрито на підбурюванні до надання 150 тис. долл. хабаря та шахрайстві, - НАБУ 01

Слідство встановило, що посадовець ОГП запропонував бізнесмену за винагороду вирішити його проблеми, пов’язані з кримінальним переслідуванням, що здійснювали слідчі Головного управління ДФС за процесуального керівництва прокурорів ОГП. Зокрема, домогтися закриття кримінального провадження та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

За повернення вказаного майна та закриття кримінального провадження посадовець Офісу генпрокурора запропонував бізнесмену надати йому 100 тис. дол. За легендою нібито для подальшої передачі керівництву ОГП. Надалі посадовець змінив свої вимоги, збільшивши суму неправомірної вигоди до 150 тис. дол.

Також читайте: Детективи НАБУ знайшли мільйони готівки під час обшуків у радника голови ДПС Крамаренка

Для реалізації свого задуму посадовець Офісу генпрокурора залучив посередника. Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Прокурора з Офіса генпрокурора викрито на підбурюванні до надання 150 тис. долл. хабаря та шахрайстві, - НАБУ 02

Цього ж дня, під час проведення обшуків за місцем роботи підозрюваних, в межах розслідування зазначених фактів, детективи НАБУ вилучили великі обсяги готівки. Статус цих коштів перевіряють.

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Топ коментарі
+4
І ніхто не сідає в результаті
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13.01.2022 16:36
+3
Черговий кандидат у генпрокурори,а кошти у сейфі звісно мамині,яка все життя працювала...
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13.01.2022 16:36
+2
"Птенец из гнезда" Венедиктовой поперхнулся ....
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13.01.2022 16:56
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Завжди фотки грошей, рахункові машинки...
Більш за все вони ******* гроші рахувати.
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13.01.2022 16:35 Відповісти
Черговий кандидат у генпрокурори,а кошти у сейфі звісно мамині,яка все життя працювала...
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13.01.2022 16:36 Відповісти
лотерея, бро)
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13.01.2022 16:49 Відповісти
Тетушки из Бразилии, где много обезьян.
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13.01.2022 16:56 Відповісти
І ніхто не сідає в результаті
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13.01.2022 16:36 Відповісти
допрос, суд, тюрьма
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13.01.2022 16:44 Відповісти
Та он поди уволился 31 декабря 2021 года.
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13.01.2022 16:55 Відповісти
"Птенец из гнезда" Венедиктовой поперхнулся ....
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13.01.2022 16:56 Відповісти
Чергова мильна бульбашка яка призначена для окозамилювання і за яку ніхто не понесе покарання.Совкова країна продовжує своє комунальне їснування слугам безкарність, народу закон,такі вони слуги народу.
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13.01.2022 16:56 Відповісти
Ухты ж! Атлична отреформировали прокуратуру. Аппетиты похлеще чем у папередников.
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13.01.2022 17:08 Відповісти
Уволен задним числом, Ирка его не знает и не видела, и вообще она в отпуске!
Хотя, подобие РРО установил - может Гетманцев его и амнистирует
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13.01.2022 17:22 Відповісти
А шо там *діамантові* ? Уже поновились на роботі?
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13.01.2022 17:26 Відповісти
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко.
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13.01.2022 17:49 Відповісти
А це не прокурворша ОГПУ Москаленко Свєтка?
За повадками схожа.
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14.01.2022 10:33 Відповісти
 
 