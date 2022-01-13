Росія не може впливати на плани щодо розширення НАТО та вирішувати, чи стане Україна членом Альянсу, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що був поінформований США ще до зустрічі в Женеві 10 січня про неприйнятність російської вимоги про нерозширення НАТО і згоден з американською позицією.

Про це він заявив на пресконференції у французькому Бресті після наради в четвер неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми були повністю в курсі американської позиції до цієї зустрічі. Особисто я за кілька годин до неї мав можливість поговорити з держсекретарем (США Ентоні) Блінкеном. І ми були повністю поінформовані заступницею держсекретаря пані (Венді) Шерман, яка представляла США в Женеві", - повідомив високий представник ЄС у закордонних справах.

За його словами, ситуацію навколо цього питання легко викласти. З одного боку, є пропозиція Росії, щоб офіційно і зобов'язально західні партнери погодилися, що "деякі країни, зокрема Україна, ніколи не зможуть стати членами НАТО, а говорячи про Україну, мають на увазі й Фінляндію".

З іншого боку, продовжив Боррель, Росія вимагає, щоб НАТО скоротило свої військові потенціали в країнах, які стали членами Європейського Союзу після розвалу Радянського Союзу.

"Ідеться про дуже конкретні вимоги, на які також відбувається дуже конкретна відмова. Про це не може бути мови. Питання не в тому, що Україну хочуть зробити членом НАТО. Питання в тому, що не хочуть вимоги, щоб суверенна держава не могла приймати певних рішень. Це стосується і України, і Фінляндії, і Швеції, і всіх суверенних держав", - сказав глава дипломатії ЄС.

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"Вони (США і РФ) продовжать обговорювати це. Але я думаю, що є дуже ясно сформульовані позиції з тієї та іншої сторони. З цією (російською) вимогою не можна погодитися. І ми, європейці, поділяємо цю точку зору, цю позицію (США)", - резюмував Боррель.