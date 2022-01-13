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Держприкордонслужба (5676) позов (490) Державна податкова служба (369) Шабунін (522) Центр протидії корупції (257) Окружний адмінсуд Києва (536)

Податкова служба позивається до Шабуніна через суд Вовка, який активіст вимагав закрити

Податкова служба позивається до Шабуніна через суд Вовка, який активіст вимагав закрити

Державна податкова служба намагається стягнути з голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна понад 200 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду Києва, до якого надійшов позов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суд просять, зокрема, прийняти рішення на користь Головного управління ДПС у м.Києві, яким стягнути з Шабуніна Віталія Вікторовича кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 227 437, 92 грн", - йдеться у повідомленні.

Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим адміністративним позовом провадження.

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Топ коментарі
+15
ну то хужинибудит, виталька! зробив себе разом.
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13.01.2022 16:51
+13
Карма це іноді боляче.
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13.01.2022 16:53
+10
До3.14зделся 3.14здюк..При "барыге" как дышал,как дышал,гадил и за земерзоту тянул.Карма она такая.
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13.01.2022 17:31
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13.01.2022 16:46 Відповісти
нехай поставить скляні банки в Києві, щоб кияни скинулись
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13.01.2022 16:49 Відповісти
Шабунин этим портновым, татаровым, ермакам, зеленским, беням и т.п. мрази хорошо яйца прикручивает
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13.01.2022 18:08 Відповісти
Це він баригу Порошенка міг критикувати і його ніхто не чіпав, а от пішов проти зеленомордих нарідних ізбранніков, враз судові справи, хавай-ТЕ, не обляпайтесь
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14.01.2022 09:07 Відповісти
Как он смеет ходатайствовать о закрытии лучшего и самого удобного суда для бубочки ?
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13.01.2022 16:49 Відповісти
ну то хужинибудит, виталька! зробив себе разом.
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13.01.2022 16:51 Відповісти
Карма це іноді боляче.
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13.01.2022 16:53 Відповісти
Шабунин использованный презерватив. Надо было пристраиваться придворным петухом как Лещенко.
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13.01.2022 17:07 Відповісти
Сер Лещ і Наєм - це одна шобла із Шабуніним , тільки тим гоблінам повезло більше 😡
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13.01.2022 18:13 Відповісти
Но Шабунин не захотел устраиваться реестровым, а остался независимым. Вот теперь его чуточку и щемят.
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13.01.2022 18:14 Відповісти
Получается, что налоговый долг уже существует, т.е. Шабунин суды, по начислению штрафных санкций, уже проиграл!
Добровольно платить не захотел и налоговая обратилась в суд.
А при чём тут его борьба с закрытием, если до этого суды по начислению штрафов он проиграл !?
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13.01.2022 17:10 Відповісти
Скоро барига повернеться,хай папросить грошей у нього!
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13.01.2022 17:16 Відповісти
ты шо ,зескот,своего сдаешь?шоб не такие ,как шабунька,хрен бы зекрыса в президентах сидел...
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13.01.2022 17:59 Відповісти
А для них есть свои? Они же первые побегут стучать на клоуна)))
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13.01.2022 20:46 Відповісти
Так барыга зеленский таки на Мальдивы улетел?!
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13.01.2022 19:02 Відповісти
До3.14зделся 3.14здюк..При "барыге" как дышал,как дышал,гадил и за земерзоту тянул.Карма она такая.
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13.01.2022 17:31 Відповісти
карма кармою, а податки платити треба, навіть в Біблії написано, а жабуня хотів пропетляти.
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13.01.2022 17:54 Відповісти
И за какие такие доходы Виталька не заплатил налоги?)
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13.01.2022 17:47 Відповісти
Одни злорадства, что за люди!?
Он хоть что то пытается изменить!
( а тут он нашего петю обидел, с другой стороны он зелю обидел, короче одни засранцы)
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13.01.2022 18:02 Відповісти
Яким чином? Де він працює? Язиком?
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13.01.2022 18:08 Відповісти
не разу не видел выступления
Напомни где можно просмотреть Ваши выступления?!
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13.01.2022 18:23 Відповісти
Ну так

Всі НЕ в ногу , один я в ногу 🤣
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13.01.2022 18:10 Відповісти
А о какой ноге речь?!
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13.01.2022 18:25 Відповісти
Про вашу ногу , шановний
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13.01.2022 19:17 Відповісти
Стоял в ЖЕК за оформлением субсидии. Люди в очереди заговорили о Шабунине. Получилось так что там были люди которые знали его лично . Ни кто из них ни одного хорошего слова о нем не сказал.

На пятом курсе стал депутатом Ровенского городского совета, занимался направлением молодежных инициатив. В 2006 году Шабунин занял должность советника главы Ровенской облгосадминистрации Виктора Матчука.
https://nv.ua/dose/vitaliy-shabunin-iz-centra-protivodeystviya-korrupcii-biografiya-dose-50201451.html

Человек который по большому счету нигде и никогда не работавший стал великим экспертом.
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13.01.2022 18:06 Відповісти
Віталя, заплати податки!
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13.01.2022 18:06 Відповісти
Если бы они у Шабунина гранты отобрали,то это да..
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13.01.2022 18:27 Відповісти
Порошенко был ни разу не ангел.

Но что творит Зюзик, в моей бедной голове просто не помещается.

У меня лишь одно объяснение - он спешит развалить Украину накануне российского вторжения.
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13.01.2022 19:26 Відповісти
Я понимаю, что комментаторов на цензоре не выбирают и им можно простить, что они невежественны, но откуда открыли "чудо" на редакторе, который пишет про то, что суд выбирали исходя из "удобства" а не исходя из норм адміністративного судочинства, по которым как раз адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ і має здійснювати правосуддя у справах щодо позовів ЦОВВ( центральних органів виконавчої влади), которым как раз и является министерство которое пытается обанкротить бедного шабунина
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13.01.2022 19:34 Відповісти
Так о КАКИХ неуплаченных налогах речь?
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13.01.2022 20:53 Відповісти
Зеленський використовує податкову щоб задушити Шабуніна. Те ж саме робили і Янукович і Порошенко.
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13.01.2022 19:46 Відповісти
...таки дістав.
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13.01.2022 20:45 Відповісти
під час виборів шабунін, як головний активіст в правовій сфері разом з Богданом обійшли всіх суддівських,з конституційним судом, НАБУ,ДБР. А потім Шабуніну хату спалили, Богдану Теслу. Активна громадянська позиція - спочатку всі разом, а коли девіденди не випали - ай яяяя й. Шибунін - оприділись, візьми у Серлеща швабру і ходи замальовуй гидотні написи в туалетах укрзалізниці. Борець з корупцією, однако.
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13.01.2022 21:04 Відповісти
Вовка суку закрити
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14.01.2022 00:24 Відповісти
Пионэр не платил налоги?
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14.01.2022 01:31 Відповісти
А про що говорить, яскраво виражена, родимка на верхній губі Шабуніна?
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14.01.2022 08:31 Відповісти
Голубь?
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17.01.2022 22:21 Відповісти
 
 