Податкова служба позивається до Шабуніна через суд Вовка, який активіст вимагав закрити
Державна податкова служба намагається стягнути з голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна понад 200 тис. грн.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду Києва, до якого надійшов позов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Суд просять, зокрема, прийняти рішення на користь Головного управління ДПС у м.Києві, яким стягнути з Шабуніна Віталія Вікторовича кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 227 437, 92 грн", - йдеться у повідомленні.
Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим адміністративним позовом провадження.
Топ коментарі
+15 Bogdan_
показати весь коментар13.01.2022 16:51
+13 Иннокентий beer
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+10 Марк Джошуа 96656d2a
показати весь коментар13.01.2022 17:31
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Добровольно платить не захотел и налоговая обратилась в суд.
А при чём тут его борьба с закрытием, если до этого суды по начислению штрафов он проиграл !?
Он хоть что то пытается изменить!
( а тут он нашего петю обидел, с другой стороны он зелю обидел, короче одни засранцы)
Напомни где можно просмотреть Ваши выступления?!
Всі НЕ в ногу , один я в ногу 🤣
На пятом курсе стал депутатом Ровенского городского совета, занимался направлением молодежных инициатив. В 2006 году Шабунин занял должность советника главы Ровенской облгосадминистрации Виктора Матчука.
https://nv.ua/dose/vitaliy-shabunin-iz-centra-protivodeystviya-korrupcii-biografiya-dose-50201451.html
Человек который по большому счету нигде и никогда не работавший стал великим экспертом.
Но что творит Зюзик, в моей бедной голове просто не помещается.
У меня лишь одно объяснение - он спешит развалить Украину накануне российского вторжения.