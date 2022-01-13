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вирок (1022) суд (11494) Чехія (1561) Донбас (22348) найманці рф (2026)

Апеляційний суд підтвердив вирок громадянину Чехії Урбанеку, засудженому на 20 років за війну на Донбасі

Апеляційний суд підтвердив вирок громадянину Чехії Урбанеку, засудженому на 20 років за війну на Донбасі

Апеляційний суд Чехії підтвердив 20-річний термін ув'язнення для чеського громадянина Іржі Урбанека, який воював на Донбасі на боці проросійських терористів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я хотів би сказати, що тероризм і пов’язані з ним прояви загрожують не лише життю людей та соціальному становленню, а й самій сутності людської цивілізації. На жаль, все ще існують політичні системи, для яких такі прояви тероризму є доречними чи доцільними, і, на жаль, все ще є люди, які здатні та бажають реалізувати ці огидні ідеї", – сказав голова Апеляційної ради Празького Верховного суду Ян Свачек.

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Урбанек виїхав до України в 2015 році з наміром підтримати проросійських терористів. Згідно з вироком, він брав участь у їхніх операціях щонайменше до кінця січня 2018 року.

Крім таких заходів, як будівництво окопів чи патрулювання, чоловік також брав участь у збройних боях проти української армії, йдеться у його заявах у соцмережах. "Він дуже добре знав, про що йде мова", – сказав прокурор Марек Бодлак.

Урбанека засудили заочно у вересні 2021 року, він не контактував зі своїм адвокатом. Зазначається, що разом з ним воював ще один чех, Павел Ботка. У 2019 році він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Матір і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення у рамках справи підтвердили, що він був в Україні.

Нагадаємо, 11 січня Апеляційний суд Праги змінив вирок 27-річному громадянину Чехії Лукашу Новачеку, засудженому до 20 років позбавлення волі за членство у лавах найманців РФ. Cуд вирішив, що участь Новачека у бойових діях не доведена, та визнав його винним в участі в організованій злочинній групі, але не тероризмі. У зв’язку з цим вирок пом’якшили, скоротивши з 20 років до 6. 4 січня міський суд Праги заочно засудив до 21 року позбавлення волі 44-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на сході України на боці проросійських терористів і так і не повернувся батьківщину.

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альйо, гараж! так суд підтвердив вирок чи пом'якшив?
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13.01.2022 16:57 Відповісти
Да , эта статья криво написана . Ниже я разместил перевод из оригинальной статьи чешских новостей ...
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13.01.2022 17:32 Відповісти
Чехи 20 дают, а у нас самый гуманный суд в мире.
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13.01.2022 16:57 Відповісти
Апеляційному суду Чехії-респект...
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13.01.2022 16:59 Відповісти
Прага - Апелляционный суд подтвердил 20 лет тюремного заключения беглецу Иржи Урбанеку за участие в боях в рядах пророссийских сепаратистов на Украине. Таким образом, мужчина совершил как теракт, так и преступление участия в террористической группе. Вердикт окончательный.
Апелляция на приговор была подана адвокатом, назначенным Exbánek ex officio. Адвокат заявил сегодня, что подал апелляцию в основном потому, что его клиент написал в своем профиле в Facebook, что не чувствует себя виноватым.
Высокий суд дополнил доказательства экспертным заключением чешской армии, которое пришло к выводу, что Урбанек несомненно служил в обеих бригадах, о чем он сам заявил в Facebook. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-potvrdil-uprchlemu-cechovi-20-let-vezeni-za-boje-na-ukrajine/2142620
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13.01.2022 17:27 Відповісти
 
 