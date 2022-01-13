УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10977 відвідувачів онлайн
Новини
13 932 82
Кличко (3477) УДАР (82) Чернігів (765) Атрошенко (92)

Обшуки у Києві нічого не дали. Тепер вони у Чернігові. Ми будемо захищати Атрошенка, - Кличко

Кличко захищатиме Владислава Атрошенка і всіх мерів України від політичних переслідувань Банкової, адже це справа честі для нього.

Про це лідер "УДАРу", мер Києва заявив під час пресконференції щодо масових обшуків у Чернігові, інформує Цензор.НЕТ.

Обшуки у Києві нічого не дали. Тепер вони у Чернігові. Ми будемо захищати Атрошенка, - Кличко 01

"В минулому році відбувались обшуки в місті Києві. Нічого не знайшли і зараз прийшли до мера Чернігова, представника команди партії "УДАР" Владислава Атрошенка. Причини політичного тиску прості: довіра людей та політична самостійність. І у Києві, і Чернігові мета обшуків однакова: мери мають піти на договорняки замість того, щоб представляти інтереси своїх виборців. Я хочу заявити, що ми будемо захищати представника нашої команди Владислава Атрошенка і ми будемо захищати мерів. Це принципова позиція і справа моєї честі, насправді", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що замовники обшуків дестабілізують ситуацію у прикордонному регіоні під час ескалації напруги з Росією і шкодять безпеці країни.

"Обшуки відбуваються в той час, коли скупчення російських військових на кордоні. Не будемо забувати, що Чернігівщина знаходиться на кордоні. І в цей час там відбувається "маски-шоу". Це або непрофесіоналізм, або диверсія. Ні перше, ні друге користі Україні не несуть. Мери замість того, щоб тримати стабільну ситуацію і займатись підготовкою тероборони, опалювальним сезоном, вирішують одну проблему – політичного тиску. Замовники мають розуміти – чим слабшими вони роблять мерів – тим слабшими вони роблять Україну", - сказав лідер "УДАРу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Забудь про 206 округ та "Удар Віталія Кличка" або отримаєш підозру!", – Атрошенко заявив про шантаж ОПУ та відповів відмовою

Обшуки у Києві нічого не дали. Тепер вони у Чернігові. Ми будемо захищати Атрошенка, - Кличко 02

Кличко підкреслив, що у центральної і місцевої влади спільні вороги та закликав припинити політичні переслідування мерів.

"Якщо колір партійних прапорів мерів не співпадає з кольором прапору Банкової – це не причина для обшуків, а демократія. І потрібно боротись не проти мерів, а за демократію. Бо у нас спільні вороги: бідність, захмарні ціни, опалювальний сезон, корупція, Росія", - підсумував Кличко.

Також читайте: Політсила мера Чернігова Атрошенка братиме участь у парламентських виборах від партії "УДАР Віталія Кличка"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Я думаю обыски надо начинать с Банковой.
показати весь коментар
13.01.2022 17:33
+5
жаба и гадюка выясняют отношения...а в стране *опа
показати весь коментар
13.01.2022 17:31
+5
Ты какой в очереди?
показати весь коментар
13.01.2022 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кому следующему понесет ЗОЛОТОЙ батон этот честнейший мер ?
показати весь коментар
13.01.2022 17:24 Відповісти
Ты какой в очереди?
показати весь коментар
13.01.2022 17:33 Відповісти
Да уж не хуже Садового
показати весь коментар
13.01.2022 17:34 Відповісти
жаба и гадюка выясняют отношения...а в стране *опа
показати весь коментар
13.01.2022 17:31 Відповісти
Я думаю обыски надо начинать с Банковой.
показати весь коментар
13.01.2022 17:33 Відповісти
Віталя, зайнявся би краще дорогами.
показати весь коментар
13.01.2022 17:36 Відповісти
Нє, еізжя! То бізнес Зєлєнского/Єрмака. До речі, дурні - то теж папства Зєлєнского/Єрмака. А про Вітаю краще киянам вирішувати. На виборах. Бо виходить, зебілам можна вибирати, а киянам залишається по факту - підтримувати вибір зебілів.
показати весь коментар
13.01.2022 18:19 Відповісти
Тобто я як киянин не можу давати настанови київському голові? Цікава думка.
показати весь коментар
13.01.2022 18:24 Відповісти
На вибори ходив? Голосував? Які тепер проблеми? А стосовно доріг і дурнів - то таки до Зєлєнского/Єрмака.
показати весь коментар
13.01.2022 18:28 Відповісти
У вас не викликає ніякого дисонансу вважати, що боксер як мер столиці це дуже дуже круто, а президент клоун це не круто і навіть неможливо? А особисто мені вважається, що обидва персонажі помилились у виборі.
показати весь коментар
13.01.2022 18:39 Відповісти
А Рейган - киноактёр!
показати весь коментар
13.01.2022 18:58 Відповісти
це ви кого саме виправдовуєте?
показати весь коментар
13.01.2022 20:11 Відповісти
Так, але після роботи кіноактором, рейган до свого Президентсва майже 20 років провів у політиці.
показати весь коментар
13.01.2022 21:30 Відповісти
Ойц! Вы сейчас Зеленского дебилом назвали?
показати весь коментар
14.01.2022 00:13 Відповісти
Вибачаюсь, але зеленський не дебіл. Він неймовірний дебіл.

А у США після Рейгана взагалі не було жодного достойного Президента, як для супердержави.

Чекаю понеділка і хотів би побачити Порошенко, мордою на бетонке, як колись поклала двічи Президента Саакашвілі особиста охорона Порошенко. Але такого не буде, бо Зеленський ще й ссикло. А ще, щоб Порошенко по дахам від ДБР збігав - цей фільм став бі набагато цікавійшим, ніж "Трюкач".
показати весь коментар
14.01.2022 14:44 Відповісти
щоб метровійкурві, щось побачити... Потрібно, відірватись від улюбленого заняття на метровій висоті, витонченого *******?
показати весь коментар
14.01.2022 15:14 Відповісти
В Борісплі будуть всі телеканали ))))

Чекаю на шоу.

Але Зеленський вже колись переграв Порошенко, коли зумів змінити формат теледебатів, на більш зручний йому СТАДІОН.

У понеділок нихто в Борісполі Порошенко чипати не буде, бо це лише додасть піввідсотку до рейтинга Порошенко.

Його будут чекати у суді.

Як що не повернеться, тоді на нього видадуть листа через Інтерпол, на арешт.

А ось у суді Порошенко можуть видвинути ще одне звинувачення - за його підпис на договорі Мінськ-1 та Мінськ-2. Річь у тому, що він там підписав таке, що однозначно превишає полномоччя Президента, а це, з урахуванням наслідків, вже стаття не про превишення повноважень, а по ст.111 Державна зрада. Ось по цієї справі адвокати нічого не зможуть зробити для захисту Порошенко.

Як приклад, коли Кучма звільнив Піскуна з посади Генпрокурора без згоди з ВР, то потім суддя розглядав цю справу аж пів години та виніс рішення - "поновити на посаді".
показати весь коментар
14.01.2022 15:24 Відповісти
Чекаю переграв дебатів СТАДІОН
нихто в Борісполі чипати всі телеканали ))))
будут_ повернеться видадуть арешт
ось видвинути підпис
превишає полномоччя превишення
 Кучма аж пів години
виніс звільнив
показати весь коментар
14.01.2022 15:43 Відповісти
Я украінську мову у школі не вивчав, бо батько був військовим, а школа біля Мацкви, так що мені і Данілич вибачав, а Азіров розмовляв хуже мене.

Рад, що крім орфоргафічних помилок, зі всім іншим ви згодні!
показати весь коментар
14.01.2022 16:52 Відповісти
чекаєш співчуття, чи розуміння того, що з мАськви вивезти можна, а мАськву із курви- ні?
Ось чому, ти метр деіндукційний та вічно бачиш суслика, котрого не існує, чи чорну кішку в темряві, що звати "згодні!"
показати весь коментар
14.01.2022 17:38 Відповісти
Це ви суслика не бачите, а він є, він існує.

А у кішки у темряві очі можно побачити )))
показати весь коментар
14.01.2022 19:06 Відповісти
Я украінську в школі не вивчав,
бо батько був військовим,
а школа біля Мацкви? так!, а шо?
мені і сам Данілич вибачав,
а ось Азіров розмовляв мене- не хуже

Рад, годні.
показати весь коментар
14.01.2022 17:49 Відповісти
"Чекаю понеділка і хотів би побачити Порошенко, мордою на бетонке" - да, не вы один. Кацапы и "СН" - тоже .
"як колись поклала двічи Президента Саакашвілі" - это того, который вовремя "голодовки", точит под одеялком?
"А ще, щоб Порошенко по дахам від ДБР збігав " - давайте "видосики" и акробатические номера, оставим избранникам "нарида"? Хоть поржем(с)
показати весь коментар
14.01.2022 16:25 Відповісти
Чекаю.
Та це не я вінен, а сам Петро Порошенко, який зняв відосік, що мол він п'яти Президент, а Президентів не саджають. Приклад с Саакашвілі, який до речи був не просто Президентом, а ДВІЧІ Президентом, це відповідь цьому недоумку.

Звісно, що Порошенко поки що по дахам не скакав, алеж вони с Саакашвілі разом навчалися, тому відкидати таку можливість неможливо )))))))
показати весь коментар
14.01.2022 16:58 Відповісти
метр, вважаєш, що Міхуіл та П.О.- мають ті самі привілеї як експрезиденти в Україні?
Значить дура.
показати весь коментар
14.01.2022 17:40 Відповісти
Сарказі посадили за грати. Саакашвілі посадили за грати.

У Південній Кореї посадили за грати декілька Президентів.

Так що в Порошенка буде компанія такиж же крадіїв, але він буде серед них самим великим крадіїм.
показати весь коментар
14.01.2022 19:09 Відповісти
"Чекаю." - и не сомневался. Как Портнов и предсказывал
"Петро Порошенко, який зняв відосік" - у вас в слове "Зеленский" - куча ошибок
"а Президентів не саджають" - сказал Зе, и послал "нарид" в жопу
"Приклад с Саакашвілі" - а круто его зебилы слили, правда?
"Звісно, що Порошенко поки що по дахам не скакав" - пока скачут поборники Зе, это их фишка . Даже " Судья Печерского суда Вита Бортницкая, которая должна была сегодня огласить полный текст постановления об аресте имущества пятого президента Петра Порошенко, внезапно ускакала"
показати весь коментар
14.01.2022 17:49 Відповісти
Нічого, почекаємо ))))
показати весь коментар
14.01.2022 19:10 Відповісти
Таки да, "смитуны" заняты
показати весь коментар
14.01.2022 21:44 Відповісти
Подкидываю Венедиктовой идею.
Когда в понедельник Порошенко с толпою придет на допрос, пусть прокурор озвучит еще одно обвинение Петру Порошенко.
Став Президентом, Порошенко НЕВЫПОЛНИЛ тогда Закон об обороне. Полностью не выполнил. А вот это уже 100% ст. 111 Державна зрада. Начнёт возмущаться, то спросить его - а создана ли Ставка Верховного Главнокомандующего, которую он незамедлительно ОБЯЗАН был создать. Не мог как Зеленский с Радой (имеет право распустить, что не является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ нормой), а именно что ОБЯЗАН был немедленно создать её собственным Указом.
показати весь коментар
14.01.2022 21:54 Відповісти
У Венедиктовой советник лучше, Портнов зовут.
Кстати, когда байдена Бенядиктовна на допрос вызовет?

"В Украине возбудили два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена.

Петра Порошенко и Джо Байдена, в отношении которых возбуждены уголовные дела, обвиняют во вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

«Уже 22 января, через два дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена».

Что скажете?
показати весь коментар
14.01.2022 22:04 Відповісти
Скажу, что моё предложение о нарушении Закона об обороне, сто процентов выигрышно,, в отличии от тех, которые предъявляются обвинением. По моему предложению вина подозреваемого доказывается за три дня + те месяцы, которые понадобятся адвокатам Порошенко на изучение дела с целью затягивания, но если Порошенко будет в СИЗО, то очень быстро изучат.
показати весь коментар
14.01.2022 22:27 Відповісти
Эт да. Скажите, а не вы часом 120 дел на Пороха клепали? Ну тех, с которыми Зебуины уже обосрались? Почерк одинаковый
показати весь коментар
14.01.2022 23:26 Відповісти
Ну какие от меня 120 ))))
Вы же видите сами, и не стали опровергать, что моё предложение более чем реальное, что я предлагаю только то, что можно сделать. При этом и мечтаю, часто мечтаю. Как сказал как-то один Президент - наша ошибка в том, что мы мало мечтали, надо было больше мечтать и стараться превратить свои мечты в реальность.

И я тут с 2014-го не скрываю свои политические симпатии. Так что я не из Зебуинов, которых презираю.
Про Зебуинов. Откаты на Великом крадивництве, без показаний свидетелей доказать будет сложно и гарантия, что свидетели сбегут в Израиль, как только запахнет жаренным.
Но вот закон о Рынке земли, там прямое нарушение ст. 13 и 14 Конституции Украины и был официальный высновок юридического отдела Рады. Депутаты, по законодательству, ответственности з своё голосование не несут. Но вот стоит под законопроектом подпись головы коммитета Сольского, вот спикер Разумков подписал этот принятый закон, вот и Зеленский подписал этот закон. Так что только по этому закону эти трое гребут на скамью подсудимых и если присядут на скамью, то получат реальные срока - это ст.109 ККУ, до десяти лет с конфискацией.
показати весь коментар
14.01.2022 23:38 Відповісти
Мда. Ваши познания в юриспруденции, достойны диплома имени Венедиктовой
показати весь коментар
15.01.2022 00:05 Відповісти
А что же я НЕ ПРАВИЛЬНОГО написал?
Ну и так как я дал совет Венедиктовой, а не она мне, то как-то не комильфо мне медаль с её профилем, так что согласен на Ярослава Мудрого, даже третьей степени ))))
показати весь коментар
15.01.2022 00:10 Відповісти
Ну тогда поехали.
По каким статьям, и какие обвинения в соответствии с

ЗАКОН
Про оборону України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.106)
(Вводиться в дію Постановою ВРhttp://consultant.parus.ua/?doc=002ZHAC2DB&abz=03DUJ
N 1933-XII від 06.12. 91, ВВР, 1992, N 9, ст.107)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=0041GC6023&abz=028LY
N 3547-XII від 21.10. 93, ВВР, 1993, N 44, ст.420
N 221/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.410
N 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, N 38, ст.284)
(В редакції Законуhttp://consultant.parus.ua/?doc=00MX44B56A&abz=19J8Q
N 2020-III від 05.10.20 00, ВВР, 2000, N 49, ст.420)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=07MP8050F4&abz=BQ04R
N 662-IV від 03.04.20 03, ВВР, 2003, N 27, ст.209http://consultant.parus.ua/?doc=01VVRAB5AE&abz=2ZJEU
N 1003-IV від 19.06.20 03, ВВР, 2004, N 2, ст.8http://consultant.parus.ua/?doc=0359C5EE37&abz=52FC6
N 3428-IV від 09.02.20 06, ВВР, 2006, N 26, ст.215http://consultant.parus.ua/?doc=07MPFD7AD1&abz=6E9T3
N 1014-V від 11.05.20 07, ВВР, 2007, N 33, ст.442http://consultant.parus.ua/?doc=070LL11A88&abz=7071J
N 107-VI від 28.12.20 07, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року)
(Додатково див. Рішення Конституційного Судуhttp://consultant.parus.ua/?doc=04RHH23B24&abz=7GHLL
N 10-рп/2008 від 22.05.20 08)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=0598S1085C&abz=86B2B
N 803-VI від 25.12.20 08, ВВР, 2009, N 19, ст.258http://consultant.parus.ua/?doc=06S0UAC2F2&abz=AM16I
N 2526-VI від 21.09.20 10, ВВР, 2011, N 4, ст.27http://consultant.parus.ua/?doc=06RZ38DAF7&abz=ALU0W
N 2592-VI від 07.1020 10, ВВР, 2011, N 10, ст.63http://consultant.parus.ua/?doc=087KMF720E&abz=DF17F
N 5286-VI від 18.09.20 12, ВВР, 2013, N 38, ст.499http://consultant.parus.ua/?doc=088*******&abz=DIM7H
N 5404-VI від 02.10.20 12, ВВР, 2013, N 41, ст.550)
(Щодо втрати чинності Законуhttp://consultant.parus.ua/?doc=06RZ38DAF7&abz=ALU0W
N 2592-VI від 07.10.20 10 додатково див. Законhttp://consultant.parus.ua/?doc=08YYH67FDF&abz=FD79O
N 763-VII від 23.02.20 14, ВВР, 2014, N 12, ст.189)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=08ZK25E210&abz=FFX8L
N 1127-VII від 17.03.20 14, ВВР, 2014, N 17, ст.595http://consultant.parus.ua/?doc=091GOBBF5F&abz=FK1PB
N 1190-VII від 08.04.20 14http://consultant.parus.ua/?doc=092IMF149D&abz=FO0HH
N 1194-VII від 09.04.20 14 -
набирає чинності з 17.05.2014 р.)
(У тексті Закону слова "миротворчих операціях"
замінено словами "операціях з підтримання миру і
безпеки"згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012)"
показати весь коментар
15.01.2022 00:35 Відповісти
У этих 20 лет был первый год.
показати весь коментар
14.01.2022 11:27 Відповісти
Конгресменом у Штаті Каліфорнія.
показати весь коментар
14.01.2022 14:45 Відповісти
В Калифорнии есть Конгресс?
показати весь коментар
14.01.2022 16:33 Відповісти
Места в палате представителей распределяются среди штатов на основе численности населения. Данным порядком выборов в США реализуется принцип народовластия
показати весь коментар
14.01.2022 17:04 Відповісти
Я не спрашиваю про народовластие. Я спрашиваю - в штате Калифорния есть Конгресс?
показати весь коментар
14.01.2022 17:29 Відповісти
Вам з себе нічого дурня кліяти, це ви показали, коли намагалися збрехати про ПРО Мацкви.

Звісно, що Капітолій один. Але ж кожен штат має свою Конституцію, поліцію, бюджет та інше. Тому Рейган був конгресменом від штату Каліфорнія, але це не зовсім те, що в нас народний депутат.
показати весь коментар
14.01.2022 17:34 Відповісти
Курви, радной, ты читать-писать умеешь?



Конгресменом у Штаті Каліфорнія.
показати весь коментар
14.01.2022 18:20 Відповісти
Ну не від Аляски )))
показати весь коментар
14.01.2022 19:17 Відповісти
Да ты совсем больной или украинский язык тебе не по силам?
Не понимаешь различия значения выражений "у штаті" от "від штату" ????
показати весь коментар
15.01.2022 10:46 Відповісти
Починаєте щось підозрювати? 😲. 😁
показати весь коментар
13.01.2022 19:04 Відповісти
а почав підозрювати коли ложкін став головою адміністрації президента. з того часу підозри переросли у впевненість.
показати весь коментар
13.01.2022 20:13 Відповісти
Добре, що Єрмак у тебе жодних підозр не викликав. До ресюсючі, Ложкіе таки працював головою адміністрації - тобто канцеляристом, а не начальриком-квратором-нянею президента, як Єрмак. Ти вразуй, що нині ще не дно. У Зєлєнского-Єрмака, як мінімум є ще два роки для досягнення цього дна. І яким це дно буде, ти ще уявити не здатний. Так що про Ложкіна, чи Виделкіна, чи Райніна краще промовчав би.
показати весь коментар
14.01.2022 06:31 Відповісти
зрозуміло..."ето другоє". люди з важкими формами амнезії чомусь ще й впевнені, що світ поділяється виключно на них (вумних, красивих, патріотів, еліти) та "зебілів", а те, що причини фіаско їх кумира треба шукати саме у період який вони абсолютно чи частково не пам'ятають до них звісно не доходить.
показати весь коментар
14.01.2022 08:54 Відповісти
Та знаю, знаю, "Зєлєнскій - класний чувак і он нє крпдьои, нинішня срака - то робота Порошенка і Ложкіна, Єрмак - нашє фсьо, враз- пуцин, а нє расєяні.. " Я щось пропустив, зебіл Палєо Мустьє?
показати весь коментар
14.01.2022 09:48 Відповісти
ось про це я і кажу, упоротий дякуло, важкі форми амнезії + марення "зєбілами".
показати весь коментар
14.01.2022 09:59 Відповісти
Яке марення зебвлами, коли ти, кпоротй зебуїн існуєш, приводи до влади антимайдан і ще й пописужш на Цензорі? 😊Що б ти тут не писав, як би не викручувався, читачі коментів Цензора прекрасно знають, хто ти такий і кому дякувати за цю зелену сраку, яка сьогодні коїться у державі. 😁
показати весь коментар
14.01.2022 10:41 Відповісти
Не поціновувачам політичних хамеліонів мені розказувати про антимайдан. І не треба тут апелювати до читачів, бо ще залишились ті, що пам'ятають коли ваша зграя ботви окупувала форум. І якщо дуже хочеться побачити винного у приході зєлі то зверни увагу на портрет свого кумиру на стіні поряд з іконами.
показати весь коментар
14.01.2022 11:30 Відповісти
Ростиславе, ось тут є про лаптя Му:

оєлап, факт приналежності 73% до Шарікових- і під сумнів не ставиш.

показати весь коментар
14.01.2022 11:15 Відповісти
100% - лапоть, бо посмів не обожнювати вашого мутного ідола.
показати весь коментар
14.01.2022 11:45 Відповісти
це тобі, на канапку, заробітчанину (далі- під церкву): = оє лап єьтс Ум
показати весь коментар
14.01.2022 11:50 Відповісти
Коли немая абсолютно ніяких аргументів то традиційно починаються стандартні кричалки про лапті та зебілів. Ходи і ти собі.
показати весь коментар
14.01.2022 12:09 Відповісти
Політичний ахламон, таої писки нічого нездатні змінити у твоєму паршивому загалом житті. 😊 Ти був таємним поціновувачем овоча і прихильником антимайдану і залишився ним, підтримавши онука овча і младоригіанала і припуиінця Зєлєнского і ставши вічним зебілом. 😁 Не знаю, на яку публіку ти хочеш справити враження і перед ким тут виправдовужшся, але у твоєму житті ціна тбі вже складена. І цю ціну добре знають дописувачі і читачі Цензору. Амінь! 😊
показати весь коментар
14.01.2022 12:23 Відповісти
Дивись пост вище.
показати весь коментар
14.01.2022 12:28 Відповісти
Вище? Пост? 🤣🤣🤣Ти жартуєш? 🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.01.2022 12:33 Відповісти
Ростиславе, не годуйте тролятину, але оцініть борошна-самобичування: Коли немая абсолютно...- починаються ... кричалки
показати весь коментар
14.01.2022 12:30 Відповісти
За "борошна" - це знайомий стиль. Скільки вас тут "читачів" насправді? Десятка зо два?
показати весь коментар
14.01.2022 12:47 Відповісти
Та вы уже и объединились,рыго-медведчуковские недобитки.Поддержка ублюдка Атрошенко,голосовавшего за "диктаторские законы",подарившего Яныку золотой батон,сбившего на смерть человека,подозреваемого в подкупе избирателей, Кличком и Порошенко-яркий тому пример
показати весь коментар
14.01.2022 07:47 Відповісти
Та,пока что только один пошел туда)))Аж до Польши дошел
показати весь коментар
14.01.2022 08:24 Відповісти
У вас...это...переводчик сбой дал)))
показати весь коментар
14.01.2022 08:41 Відповісти
Дайош нєбоскрьоб посередині кожного пєрєкрьостка.
показати весь коментар
13.01.2022 17:44 Відповісти
І бажано над лінію метро. Стільки місця пропадає.
показати весь коментар
13.01.2022 18:26 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2022 00:15 Відповісти
Пора у Зели поискать. Там много интересного можно было бы найти.
показати весь коментар
13.01.2022 17:52 Відповісти
Великий политик от бокса, лучше бы городским хозяйством занимался, если уж тебя выбрали мэром.
показати весь коментар
13.01.2022 17:58 Відповісти
Простите, а клоуну "видосики" снимать - мона?
показати весь коментар
14.01.2022 00:16 Відповісти
не мона, а нада... Чим би дитятко не бавилось, лише б не набирало врило від скумбрії по 8грн.
показати весь коментар
14.01.2022 11:19 Відповісти
Чернігів за 5 років не впізнати. Кличку треба багато чому повчитися в Атрошенка.
показати весь коментар
13.01.2022 18:14 Відповісти
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати

P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...
показати весь коментар
13.01.2022 18:38 Відповісти
По ходу идет дележ сфер влияния.
показати весь коментар
13.01.2022 20:28 Відповісти
Це правда, крім доріг повний занепад... Одна з найбідніших областей...
показати весь коментар
14.01.2022 01:03 Відповісти
Коррупционные крысы сбиваются в стаю)
показати весь коментар
13.01.2022 23:49 Відповісти
Уже. "Скоты Нарида" называецца
показати весь коментар
14.01.2022 00:17 Відповісти
 
 