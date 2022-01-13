Обшуки у Києві нічого не дали. Тепер вони у Чернігові. Ми будемо захищати Атрошенка, - Кличко

Кличко захищатиме Владислава Атрошенка і всіх мерів України від політичних переслідувань Банкової, адже це справа честі для нього.

Про це лідер "УДАРу", мер Києва заявив під час пресконференції щодо масових обшуків у Чернігові, інформує Цензор.НЕТ.

"В минулому році відбувались обшуки в місті Києві. Нічого не знайшли і зараз прийшли до мера Чернігова, представника команди партії "УДАР" Владислава Атрошенка. Причини політичного тиску прості: довіра людей та політична самостійність. І у Києві, і Чернігові мета обшуків однакова: мери мають піти на договорняки замість того, щоб представляти інтереси своїх виборців. Я хочу заявити, що ми будемо захищати представника нашої команди Владислава Атрошенка і ми будемо захищати мерів. Це принципова позиція і справа моєї честі, насправді", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що замовники обшуків дестабілізують ситуацію у прикордонному регіоні під час ескалації напруги з Росією і шкодять безпеці країни.

"Обшуки відбуваються в той час, коли скупчення російських військових на кордоні. Не будемо забувати, що Чернігівщина знаходиться на кордоні. І в цей час там відбувається "маски-шоу". Це або непрофесіоналізм, або диверсія. Ні перше, ні друге користі Україні не несуть. Мери замість того, щоб тримати стабільну ситуацію і займатись підготовкою тероборони, опалювальним сезоном, вирішують одну проблему – політичного тиску. Замовники мають розуміти – чим слабшими вони роблять мерів – тим слабшими вони роблять Україну", - сказав лідер "УДАРу".

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Кличко підкреслив, що у центральної і місцевої влади спільні вороги та закликав припинити політичні переслідування мерів.

"Якщо колір партійних прапорів мерів не співпадає з кольором прапору Банкової – це не причина для обшуків, а демократія. І потрібно боротись не проти мерів, а за демократію. Бо у нас спільні вороги: бідність, захмарні ціни, опалювальний сезон, корупція, Росія", - підсумував Кличко.

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