УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10977 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 250 13
ОБСЄ (3479) перемовини (2715) росія (63556) Лукашевич (5)

Адекватної відповіді від ОБСЄ щодо російських "гарантій безпеки" ми не почули, - постпред РФ Лукашевич про сьогоднішні перемовини

Адекватної відповіді від ОБСЄ щодо російських

Росія не отримала від партнерів із ОБСЄ адекватної відповіді та реакції на свої пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Про це заявив у четвер під час пресконференції у Відні за підсумками перемовин постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Хочу одразу вам сказати, що адекватної відповіді чи якоїсь реакції на наші пропозиції, на жаль, ми не почули від наших партнерів", - запевняє він.

"Все оберталося навколо їхніх занепокоєнь, нібито агресивної поведінки Росії, особливо в контексті українських подій, на свій манер інтерпретували закріплений у документах ОБСЄ принцип неподільності безпеки, вважаючи, що ніхто не може вплинути на вибір системи безпеки для тієї чи іншої держави та способів забезпечення своєї безпеки", - додає російський дипломат.

"Фундаментальні відмінності, які ми відчули і в Женеві, і особливо в рамках дискусії РНР (саміту з НАТО. - Ред.) про те, як трактується принцип неподільності безпеки, звичайно, це ще й ще раз переконує в правоті аргументів російської сторони, що цей принцип та гарантії реалізації цього принципу мають закріплюватись у юридичній формі, і це було зроблено абсолютно недвозначно", - стверджує Лукашевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску РФ, - Кулеба

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
ЛАПАТНІКІ ПРОДОВЖУЮТЬ РОБИТИ ВИГЛЯД ЩО НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ЇХ ПРОСТО ПОСЛАЛИ НАХРЄН...
показати весь коментар
13.01.2022 17:10
+4
Кацапи ідіть в сраку, так зрозуміло.
показати весь коментар
13.01.2022 17:13
+3
що там ви хотіли почути? ідіть нах, от і все)
показати весь коментар
13.01.2022 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що там ви хотіли почути? ідіть нах, от і все)
показати весь коментар
13.01.2022 17:07 Відповісти
їм сказали жорстко: єдина гарантія безпеки московії - це відвестит расейску орду від рубежів України, звільнити Крим та Донбасс, позбуится ядерної зброї та, головне - перестати шантажувати весь світ та занятися наведенням порядку(розвитку) на своїй території..
Хоб хоча б к 2100 року очкових сортирів стало на 10% меньше

Але кацапи окрім фрази "очкові сортири" - нічого не зрозуміли.. тому зараз скиглять про "не почули"...
показати весь коментар
13.01.2022 17:18 Відповісти
ЦЕ вони й почули!
Браво!
показати весь коментар
13.01.2022 17:21 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 17:08 Відповісти
Есть главное во всей этой движухе.Нато переговоры и т.д.Вопрос что делают наши войска?Вопрос что делает наше правительство на 8 год войны по военной промышленности?Что делают военкоматы и т.д.?ОТВЕТ НИХ@РА !Вы понимаете на столько мы неадкекваты?Есть свои заводы которые способны выпускать всё оружие, а мы на 8 год яйца чешем.Такого дебилизма не видел никто в мире ! Вместо того что бы поставить страну на рейки военной промышленности в 3 смены и в войска потоком гнать технику и вооружать армию мы яйца чухаем.Крепкая вооружённая армия это главный залог безопасности страны и НАТО не нужно.А мы ничего не делаем и снова ноем к Европе и США.Сами что делаем?Всё на стендах та прототипах в одном экземпляре?Время главное что мы просрали!
показати весь коментар
13.01.2022 17:08 Відповісти
абсолютно верно. но надо экономику для этого поднимать. мы нищие.
создавать конкурсы на госзаказы для часного бизнеса, а отмывать те крохи, что есть.

50 процентов зароботков украинцы тратят на еду.
мы, по сути, выживаем.

всю экономическую верхушку советчиков надо гнать нафиг
показати весь коментар
13.01.2022 17:18 Відповісти
ЛАПАТНІКІ ПРОДОВЖУЮТЬ РОБИТИ ВИГЛЯД ЩО НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ЇХ ПРОСТО ПОСЛАЛИ НАХРЄН...
показати весь коментар
13.01.2022 17:10 Відповісти
ЛУКАШЕВИЧ ТАКИ КАК И ПУТИН И ВСЕ В РАШКЕ "СКАЗОЧНЫЕ (цензура)" вот хочу- а она не дает... как там у Гайдая кинокомедия "Кавказская пленница" ...."либо я ее веду в ЗАГС или она меня ведет к Прокурору..."... "имею возможность купить козу, но не имею желания.. имею желание построить дом- но не имею возможности...".....
показати весь коментар
13.01.2022 17:12 Відповісти
Кацапи ідіть в сраку, так зрозуміло.
показати весь коментар
13.01.2022 17:13 Відповісти
ні, якраз вони цьюго не зрозуміють.. бо там живуть..
Треба - ПОВЕРТАЙТЕСЯ у ср*аку))
показати весь коментар
13.01.2022 18:11 Відповісти
Новый рекорд:
Рашку за три дня, три раза ПОСЛАЛИ НАХ перед всем миром.
показати весь коментар
13.01.2022 17:15 Відповісти
В Гаагской тюрьме вам обеспечат полную безопасность !
показати весь коментар
13.01.2022 17:22 Відповісти
Навпаки
показати весь коментар
13.01.2022 17:22 Відповісти
 
 