Адекватної відповіді від ОБСЄ щодо російських "гарантій безпеки" ми не почули, - постпред РФ Лукашевич про сьогоднішні перемовини

Росія не отримала від партнерів із ОБСЄ адекватної відповіді та реакції на свої пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Про це заявив у четвер під час пресконференції у Відні за підсумками перемовин постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Хочу одразу вам сказати, що адекватної відповіді чи якоїсь реакції на наші пропозиції, на жаль, ми не почули від наших партнерів", - запевняє він.

"Все оберталося навколо їхніх занепокоєнь, нібито агресивної поведінки Росії, особливо в контексті українських подій, на свій манер інтерпретували закріплений у документах ОБСЄ принцип неподільності безпеки, вважаючи, що ніхто не може вплинути на вибір системи безпеки для тієї чи іншої держави та способів забезпечення своєї безпеки", - додає російський дипломат.

"Фундаментальні відмінності, які ми відчули і в Женеві, і особливо в рамках дискусії РНР (саміту з НАТО. - Ред.) про те, як трактується принцип неподільності безпеки, звичайно, це ще й ще раз переконує в правоті аргументів російської сторони, що цей принцип та гарантії реалізації цього принципу мають закріплюватись у юридичній формі, і це було зроблено абсолютно недвозначно", - стверджує Лукашевич.

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