Адекватної відповіді від ОБСЄ щодо російських "гарантій безпеки" ми не почули, - постпред РФ Лукашевич про сьогоднішні перемовини
Росія не отримала від партнерів із ОБСЄ адекватної відповіді та реакції на свої пропозиції щодо "гарантій безпеки".
Про це заявив у четвер під час пресконференції у Відні за підсумками перемовин постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Хочу одразу вам сказати, що адекватної відповіді чи якоїсь реакції на наші пропозиції, на жаль, ми не почули від наших партнерів", - запевняє він.
"Все оберталося навколо їхніх занепокоєнь, нібито агресивної поведінки Росії, особливо в контексті українських подій, на свій манер інтерпретували закріплений у документах ОБСЄ принцип неподільності безпеки, вважаючи, що ніхто не може вплинути на вибір системи безпеки для тієї чи іншої держави та способів забезпечення своєї безпеки", - додає російський дипломат.
"Фундаментальні відмінності, які ми відчули і в Женеві, і особливо в рамках дискусії РНР (саміту з НАТО. - Ред.) про те, як трактується принцип неподільності безпеки, звичайно, це ще й ще раз переконує в правоті аргументів російської сторони, що цей принцип та гарантії реалізації цього принципу мають закріплюватись у юридичній формі, і це було зроблено абсолютно недвозначно", - стверджує Лукашевич.
Будь ласка, зачекайте...
Хоб хоча б к 2100 року очкових сортирів стало на 10% меньше
Але кацапи окрім фрази "очкові сортири" - нічого не зрозуміли.. тому зараз скиглять про "не почули"...
Браво!
создавать конкурсы на госзаказы для часного бизнеса, а отмывать те крохи, что есть.
50 процентов зароботков украинцы тратят на еду.
мы, по сути, выживаем.
всю экономическую верхушку советчиков надо гнать нафиг
Треба - ПОВЕРТАЙТЕСЯ у ср*аку))
Рашку за три дня, три раза ПОСЛАЛИ НАХ перед всем миром.