Коломойський хотів придбати електростанцію зі знижкою. І намагався досягти цього в незаконні способи, - канадський інвестор
Майкл Юркович, глава канадської компанії TIU Canada, вимушеної демонтувати власну СЕС у Нікополі через конфлікт із заводом Ігоря Коломойського, звинуватив олігарха у здирництві та пропозиції придбати станцію зі знижкою.
Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
"Ми одного разу зустрічалися, і він (Коломойський, – прим.) пропонував купити станцію; потім між нами була суперечка, і, наскільки мені відомо, тепер він може робити те, що хоче", - заявив Юркович.
Він додав, що олігарх, відключивши перед цим електростанцію, намагався купити її зі знижкою.
"Ми обоє ставилися один до одного порівняно з повагою. І кожен з нас мав свої цілі. Він хотів придбати електростанцію зі знижкою. І намагався досягти цього в незаконні способи", - заявив глава TIU Canada.
Він заявив, що компанія передала докази вимагання компетентним органам у Канаді та США.
У грудні Канадська компанія TIU демонтувала свою сонячну електростанцію в Нікополі через конфлікт із Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського.
СЕС канадського інвестора два роки тому їх від'єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту.
Канадський інвестор у сонячну енергетику нагадав, що президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.
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Скільки нам не вистачить газу, за яких умов та коли?
Попрохали розписати що таке «в нас немає газу» та що станеться коли почнуть когось відключати. Тут буде розрахунок(плюс мінус кілометр, бо це погода) та роздуми.
Коли енергетики кажуть що газу вистачить або не вистачає, це не значить що газу немає прямо зараз. І не значить, що його не вистачає в загальних цифрах. Загальні цифри нічого не значать.
Дивіться. Поясню дуже і дуже спрощено.
Наші підземні газові сховища це не цистерни та не резервуари якісь. Це колишні родовища. Ми туди закачуємо газ коли він дешевий і його багато, і викачуємо коли газу мало та він дорогий. Але так як закачуємо газ ми в родовища, то його підйом це не «відкрили краник та газ пішов». Це не газовий балон, це фактично повторна добича цього газу.
Кожне родовище дає тим менше газу, чим менше його в родовищі залишилось. Тому коли газу і підземці багато - ми можемо і відбирати багато. Чим менше газу - тим менше ми можемо підіймати. Тобто ближче до весни, навіть попри те що газу ДОСТАТНЬО загальною цифрою, кількість яку ми можемо отримати кожен день падає з кожним днем відбору.
А та кількість газу яка нам потрібна КОЖЕН ДЕНЬ залежить від погоди. Якщо холодно - то газу потрібно більше. Якщо вся зима була тепла, то ми менше відбирали газу і в нас його більше залишилось, і значить весною ми зможемо підіймати більше. Коли холодно зимою ми відбираємо більше, і на весну залишається менше газу. І ми менше зможемо підняти навесні. А якщо весна холодна, то нам потрібно газу більше.
Виникає небезпека дефіциту, якщо весна буде холодна та газу не запасли достатньо. Середня температура лютого за прогнозами в деякі тижні - мінус вісім. Середня температура березня за прогнозами - мінус два. Це не аномальні заморозки у лютому на мінус двадцять, але це також викликає загрозу дефіциту. А якщо будуть аномальні заморозки у лютому чи березні це гарантія дефіциту.
Це все не секретні дані. Параметри української системи сховищ відомі всім і давно. І відомі вони і Газпрому, саме тому Газпром зараз сушить ринок Європи. Вони знають наскільки закрутити, щоб нам було боляче, тому і закручують.
Я бачив табличку в яку можна вставити дані по температурі та начальну цифру на початок опалювального сезону, та ексель покаже вам орієнтовні цифри дефіциту на кожен день. Бо також відомі дані по обсягам газу, які ми видобуваємо. Такі ж таблички, тільки набагато більш точні є і у Нафтогазу, і у ОГТСУ, і у Газпромі звісно. У Газпрому мабуть найдетальніші. Газпром ще може у реальному часі враховувати коригування попиту на європейському ринку і маневрувати поставками.
Тепер цифри. Орієнтовні.
Зараз у сховищах 12,7 мільярдів кубів газу. 5 мільярдів це взагалі буфер, його неможливо чіпати, бо інакше всьому глина. Тому загальні цифри газу у сховищах взагалі не має сенсу порівнювати з обсягами споживання. Тобто по факту в нас є 7,7 мільярдів кубів. На початок лютого у сховищах буде десь 11 мільярдів загалом, якщо буде прогнозна температура.
Якщо в нас 11 мільярдів кубів, то з підземки ми можемо піднімати 50-70 мільйонів кубів на день. Але кожний день все менше. Це в середньому.
Добуваємо ми 50-60 мільйонів кубометрів в день. Аврально підвищити добичу газу не вийде, бо родовища виснажені. А нарощувати власну добичу Нафтогаз не міг, бо потрібно виплачувати 95% дивідендів було. Дякуємо Гройсману та виваженій соціальній політиці.
В день в лютому ми зможемо отримувати 100-130 мільйонів кубів. В минулому році в холодні тижні у лютому ми витрачали десь 150-160 мільйонів кубів газу на день. Як бачите цифри не сходяться. Дефіцит може скласти від 20 до 50 мільйонів кубів НА ДЕНЬ у холодні тижні лютого. Це з 1 по 15 лютого.
Росіяни знали про все це ще осінню. Тому відрубили нам постачання вугілля і почали сушити європейський ринок газу, знижуючи поставки. Вони це робили цілеспрямовано. А щоб ніякий Байден не зміг нам допомогти, відправивши у Європу десятки танкерів з ЛНГ, вони ще законтрактували трубопроводи по яких ми могли б отримати газ з Європи. також ще восени. Тому в словаків може навіть бути якийсь вільний газ, але поставити нам його вони не зможуть в потрібних обсягах.
Тобто ця ситуація, яка є зараз була, фактично сконструйована Кремлем у щільній взаємодії з Фірташем, Коломойським та Офісом Президента.
Якщо не почати прикручувати прямо зараз, то у лютому при таких прогнозах доведеться когось відключати у напіваварійному режимі. Або всім давати менше газу, а це електростанції, теплова генерація та опалення, плюс побутове споживання газу. Так робити буде НЕ МОЖНА. Бо якщо батареї напів холодні, а світло постійно вирубають, то населення починає грітися від конфорок. Якщо в такому разі знизити тиск побутовим споживачам, то конфорка може згаснути, через слабий тиск. І тоді газ почне заповнювати квартиру. Таке вже неодноразово бувало в історії України, коли конфорка обігрівала квартиру без догляду. Тиск падає, полумʼя гасне, газ витікає, потім вибух через іскру у будь-якому електроприладі.
Що робити?
Те що анонсував Шмигаль.
Зараз вже потрібно скорочувати обсяги, які споживає хімпром та металургія, а можливо і інша промисловість. Бо чим мен
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 18 ч. ·
Що там по газу, хлопці та двічата?
"Кажется мы на пороге большого шухера".
Денис Шмигаль нарешті побачив, що в нас в країні енергетична криза і провів нараду, щоб її вирішити.
Нарада вийшла цікава. В результаті наради наш Кабмін та його голова нарешті дізналися, що надворі січень та сезон закачування газу давно скінчився, і почався сезон викачування газу. І тому газу ні в кого немає. І в нас немає, бо сезон закачування Вітренко витратив на війну з Наглядовою Радою Нафтогазу та на написання постів у фб.
Так як в нашій країні нічого засекретити неможливо, і про це прем'єр знає, то довелося писати протокол наради езоповою мовою.
Тому в пункті першому не вказано, що в нас не вистачає газу І ЩО КУПИТИ ЙОГО ВЖЕ НЕМАЄ ДЕ. Сказано просто - інформацію про "можливі джерела" взяти до відома. А те що тих джерел немає - то і пофіг.
Але ж газу немає, тому пунктом другим сказали нарізати план постачання по всім категоріям споживачів. Скільки можна поставити населенню, скільки генерації, скільки промисловості, скільки тепловикам і т.д. Це анонс, бо саме з цього плану будуть вирішувати кого різати першим та на скільки.
Але вже зрощуміло, що першою будуть різати промисловість. Хімпром та металургія, скоріш за все, тому пункт третій відправляє Галущенко, Вітренка та Макогона до Фірташа, Коломойського та Ахмєтова, щоб всі вони вирішили "Задачу трьох тіл". Тобто кого краще втратити на переправі. Цікаві будуть перемовини.
Пункт четвертий це продовження давнього срачу на тему, хто віддасть халявний газ Фірташу, за який Фірташ зарішав з Офісом. Так як всі бабки взяли у Офісі, а запишуть всі борги на населення та крайнього, то Макогон вважає що нехай газ Фірташу дає Вітренко, а Вітренко вважає що нехай дає Макогон. Четвертим скріном дам цікавий пункт з іншого документу, де Вітренко каже, що він газ з підземних сховищ не віддасть, бо пролюбив купити і тепер газу у сховищах нема. Тому Вітренко каже Макогону - закупайте де хочте, імпортуйте звідки зможете, а я в домікє. Це для тих хто не повірив, що у нас газу немає. Вітренко прямо каже - "не питання підземних сховищ, а питання імпорту", ось нехай Макогон і імпортує.
Пункт пʼятий це Шмигаль нарешті узнав, що росіяни з осені заблокували або забронювали всі маршрути за якими газ можна поставити в Україну з Європи. А поляків Вітренко до16ав ще літом.
Пункт шостий веселий. Так як після першого пункту пройшло вже цілих п'ять пунктів, то Денис Анатолійович встиг забути, що сезон ЗАКАЧУВАННЯ ГАЗУ вже завершено. Тому знов каже що потрібно закачати, причому з деталізованим планом, хоча в першому пункті сказав, що вже прийняв інформацію до відома.
В пункті сьомому Вітренку кажуть шукати крайніх, бо інакше крайнім буде він. Тому поясніть як так сталося, пан Юрій, і що завадило Нафтогазу купити газ. Але поясняти чомусь будуть звітом ЗА ТРИ РОКИ. Чому за три роки, якщо купувати потрібно було літом та літом були два мільярди баксів на це? Тому що папіредники повинні стати крайніми, звісно, а не найкращий менеджер всіх часів.
Пункт восьмий не цікавий.
Короче, газу немає. Когось доведеться відключати, якщо вдарять морози навесні. Або навіть в лютому. Точніш скоріш за все в лютому. Тобто через місяць вже. Звідки імпортувати газ невідомо. І немає в кого і невідомо як. Хто дасть газ Фірташу невідомо. Як дати так щоб його заводі нарешті перестали працювати за рахунок вкраденного газу невідомо.
Хто винний? Ну звісно не Шмигаль та не Вітренко.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 8 ч. ·
Беня та новий аеропорт.
Там є посилання для донату на судовий збір.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004534422805&__cft__[0]=AZXonh8F9le-_xVgizyh4Hh9tJ06eirUDEwkgmQRpbS68TjZT_cb6vPK4f2hFBnVLfZKfnAL56HWqJbn_-xKjGIq5Ifo8LNg3BhMwdhzG4PWnruzPtI7nGF3sotbwdVWlYC3Gi-vUIAE17qKt3n5VZ7fHKF7cacjZEshIxpKwpBkhw&__tn__=-UC%2CP-y-R Агія Загребельська
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2051162045044923&id=100004534422805&__cft__[0]=AZXonh8F9le-_xVgizyh4Hh9tJ06eirUDEwkgmQRpbS68TjZT_cb6vPK4f2hFBnVLfZKfnAL56HWqJbn_-xKjGIq5Ifo8LNg3BhMwdhzG4PWnruzPtI7nGF3sotbwdVWlYC3Gi-vUIAE17qKt3n5VZ7fHKF7cacjZEshIxpKwpBkhw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 8 ч. ·
Антимонопольний комітет «закрив очі» на недостовірну інформацію, щоб залишити аеропорт Дніпра під контролем Ігоря Коломойського.
https://www.facebook.com/league.antitrust/?__cft__[0]=AZXonh8F9le-_xVgizyh4Hh9tJ06eirUDEwkgmQRpbS68TjZT_cb6vPK4f2hFBnVLfZKfnAL56HWqJbn_-xKjGIq5Ifo8LNg3BhMwdhzG4PWnruzPtI7nGF3sotbwdVWlYC3Gi-vUIAE17qKt3n5VZ7fHKF7cacjZEshIxpKwpBkhw&__tn__=kK-y-R Ліга антитрасту не погоджується з цим рішенням Комітету та готова оспорити його у суді. Для цього необхідно до 20 січня зібрати гроші на сплату судового збору (нижче посилання на донат). В результаті ми сподіваємось отримати рішення, яке допоможе дніпропетровцям мати більший вибір та менші ціни на перельоти з домашнього аеропорту.
Влітку 2021 року Антимонопольний комітет дозволив за бюджетні мільярди побудувати новий аеродром на території застарілого летовища.
Надаючи дозвіл, Комітет стверджував, що:
експлуатанта аеродрому, що будуватиметься, ще не визначено;
його буде визначено після звершення будівництва аеродрому (з 2025 року);
порядок визначення експлуатанта повинен бути конкурентним та попередньо його потрібно буде погодити з АМКУ.
Але як виявилося пізніше ця інформація в рішенні АМКУ не відповідала дійсності. Адже за тиждень до рішення Комітету експлуатант вже був визначений. Ним була компанія з оточення кандидата в олігархи Ігоря Коломойського, яка експлуатувала летовище і раніше. При цьому вона була визнана експлуатантом в порядку, який не погоджувався попередньо в АМКУ та навіть приблизно не може вважатися конкурентним.
тю що я кажу -:інвєст -Бєні
Вынужден вас огорчить, но наши олигархи НЕ ОБЛАДАЮТ никакой предпринимательской хваткой, бизнес чутьем, особыми торговыми навыками и тд и тп.
Для примера:
Коломойский, на деньги украденные из ПриватБанка, помимо разных бизнес-центров, в США приобрел три прибыльных металлургических завода и... за два года их "успешно" ОБАНКРОТИЛ(!!!) своим совершенно НЕУМЕЛЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.
То есть без взяток и "волосатой лапы" в правительстве и судах наши олигархи совершенно НЕ УМЕЮТ ВЕСТИ БИЗНЕС!!!
не знав ні хто.
що слово зеленського це просто голосний пук.
навоняв, а відповідальність за це в законі не прописана
вам легче чим Українцям.
ви можете вернути свої втрати по закону
а ми ні.
нюхаєм, а зробити нічого не можемо.
@UkrBereza
·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1481637490209419268 44 мин
Вот так возвращается азаровщина, но уже при Зеленском.
https://glavcom.ua/economics/finances/podatkova-povertaje-praktiku-azarova-zi-zbirannya-podatkiv-napered-eksnardep-814220.html
А вот с преЗедентом - нам всем.....
А ось це вже серйозно. І не лише для Коломойського, але й для самого Зєлєнского. Саме для Зєлєнского, а не справжнього директора України Єрмака. Той якраз формально ні при чому. А Зєлєнскому та ще й на фоні скандалу зі спробами ув'язнити Порошенка - гаплик! Без варіантів. Цікаво, ч він це хоч розуміє? Бо маю підозру, що Лєнку до нього саме тому Єрмак і не допускає, щоб не пояснила.
13 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8.html
Ну что - оперативное газовое совещание у премьереа наглядно демонстрирует полную манипулятивность заверений о «готовности к зиме» (укр.)..
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8.html#more-150412 Читать далее
Клоун ещё тот кидала.
Кернес вже зачекався.
На ручні "правоохоронні" органи і суди імені Зеленського в Україні навіть сподіватися нема чого. Як був Коломойський рекетіром так їм і залишився.