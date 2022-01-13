Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі від початку доби, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Втрат немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Станиці Луганської окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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