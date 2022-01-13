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Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі від початку доби, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі від початку доби, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Втрат немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Станиці Луганської окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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13.01.2022 17:21 Відповісти
Сегодня, мне моя родня, с северо-востока Мариуполя не звонила... А все три вечера ранее- звонили! Говорят: грохочет круто! Они у меня тренированные, знают что такое 152 мм, что такое "Град", а что такое 122 мм- это то что грохотало. Особенно позавчера. Что интересно- днем, чего уже очень давно не случалось.
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13.01.2022 18:11 Відповісти
Влада приховує кількість обстрілів.
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13.01.2022 19:17 Відповісти
Насправді їх набагато більше
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13.01.2022 19:18 Відповісти
 
 