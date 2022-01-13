УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10977 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
4 150 13
армія (3741) Міноборони (6996) оборона (4686) ЗСУ (7182) Резніков (1442) зарплата (2211)

Перед підвищенням грошового забезпечення офіцерам ЗСУ переглянуть штатні категорії

Перед підвищенням грошового забезпечення офіцерам ЗСУ переглянуть штатні категорії

Загальне підвищення грошового забезпечення всім військовослужбовцям відбудеться у 2023 році одночасно із кадровою реформою, яка передбачає ряд серйозних змін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков: "Зараз відпрацьовується модель системної реформи грошового забезпечення, яка буде синхронізована з кадровою реформою. Наша мета – запустити реформи у 2023 році".

Видання нагадує, що реформи грошового забезпечення була презентована ще у 2019 році і передбачає перехід на так звану американську систему. Планується повністю відмовитись від посадових окладів, натомість базова виплата буде складатись від окладу за військове звання в залежності від вислуги у ньому.

Головною проблемою, яка зважає введенню реформі є "роздуті" посадові оклади (тарифні розряди) у штабах, які фактично в рази відрізняються від окладів військових із таким званням у військах. А за новою системою вони мають отримувати майже однакове грошове забезпечення, яке в залежності від умов служби має відрізнятися не більше ніж на 20-30%.

Про цю проблему наприкінці 2020 року розповідав навіть тодішній Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак: "Ми ще торік [у 2019] планували запустити нову систему грошового забезпечення, апробовану в багатьох арміях НАТО. Для чого? Ось приклад. Командир 46-го батальйону "Донбас" 54-ї бригади, у званні – полковник, отримує 19 600 грн. Директор Департаменту МО України, полковник – 45 тисяч. Хто з них заслуговує на вищу зарплату і чому – питання дискусійне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО дала протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення їх житлом, – Данілов

Кадрову реформу проводитимуть на підставі Концепції військової кадрової політики на період до 2025 року, яку 14 вересня 2021 року наказом № 280 затвердив тодішній міністр оборони Андрій Таран. Вона є у вільному доступі на сайті Міноборони. Концепція передбачає три фундаментальні зміни.

Перша й основна зміна, яка безпосередньо пов'язана з реформою (читай збільшенням) грошового забезпечення, це передбачений пунктом 4.2. (ціль №3) "перегляд штатних посад офіцерів щодо пониження їх штатно-посадові категорії".

Це має на меті усунути загадану вище проблему щодо великої розбіжності в окладах військових в одному званні. Для цього, наприклад, посада з ШПК "капітан" може стати "старлєйською", а "полковник" – "майорською" в залежності від рівня штабу, управління, військової частини тощо. А деякі офіцерські посади можуть взагалі замінити на сержантські, як це прийнято в арміях країн членів НАТО (наприклад у ЗСУ вже є така посада "сержант-менеджер").

Інші дві згадані зміни стосуються присвоєння звань і перебування на посаді.

Зокрема буде введений новий порядок присвоєння військових звань із запровадженням мінімального і максимального строку вислуги у званні (наприклад у званні "старший лейтенант" можна буде служити не менше 3 та не більше 10 років). А присвоювати звання будуть спеціально створені рейтингові комісії (Концепція, пункт 4.2, ціль №3). І нарешті запровадять обов'язкову ротацію (переміщення на рівнозначні посади) через кожні 3-5 років, а також рейтингове оцінювання кожного військовослужбовця.

Все це в результаті й має привести до підвищення грошового забезпечення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпорядився підвищити зарплати військовим через рік - у 2023-му

А поки, зазначає Ukrainian Military Pages, Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці – грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні складає лише 73%. Востаннє його підвищували три роки тому – у грудні 2018 року міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року.

Наразі ж вакансія солдата із зарплатою у 10 200 грн програє на ринку праці охороннику магазина чи прибиральниці у київській піцерії, а грошове забезпечення командира роти, з 10 роками вислуги, не дотягує до зарплати касира.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Ага, прикольно выходит: мы повысим зарплаты, но сначала срежем ШПК: для гражданских это звучит, как песня - долой жирных генералов! Но на самом деле такая резка приведет к тому (в принципе и цель такая стоит), что повышать ничего не придется - снзят ШПК, которые привязаны к окладам и - бинго - не надо ничего повышать! Уже сейчас жуткий некомплект всех уровней, а к 2023 году не будет вообще никого.
показати весь коментар
13.01.2022 17:39
+7
На судей, прокуроров, толпы чиновников всех мастей, у них деньги есть, а Защитникам Родины хрен на все лицо, это ведь не у нас война. Будут рассказывать про 2023 год, вы до него доживите сначала...
показати весь коментар
13.01.2022 17:39
+5
А поки, зазначаж Ukrainian Military Pages, Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці - грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні складає лише 73%. Востаннє його підвищували три роки тому - у грудні 2018 року міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року. Джерело:
73 це сакральне число.
показати весь коментар
13.01.2022 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А поки, зазначаж Ukrainian Military Pages, Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці - грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні складає лише 73%. Востаннє його підвищували три роки тому - у грудні 2018 року міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року. Джерело:
73 це сакральне число.
показати весь коментар
13.01.2022 17:31 Відповісти
Для начала не плохо было бы выплатить то, что уже должны.
А уже потом пиариться на бумажных повышениях.

Тем более, что в бюджете дыра, экономика в жопе и больше денег на все обещанные "повышения" государство все равно не заработает.
А это значит, что будут тупо печататься деньги.
А это, в свою очередь, означает инфляцию и рост цен.
А это значит, что до сраки такие "повышения", когда цены растут быстрее зарплат.
показати весь коментар
13.01.2022 17:34 Відповісти
"А поки, зазначаж Ukrainian Military Pages, Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці - грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні складає лише 73%. Востаннє його підвищували три роки тому - у грудні 2018 року міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року."

П'ять повних років- "0". У воюючій країні.
Ау, зебіли, де ви? Давайте про повагу до військових, Порошенка та здобутки Бубочки.
показати весь коментар
13.01.2022 17:36 Відповісти
Ага, прикольно выходит: мы повысим зарплаты, но сначала срежем ШПК: для гражданских это звучит, как песня - долой жирных генералов! Но на самом деле такая резка приведет к тому (в принципе и цель такая стоит), что повышать ничего не придется - снзят ШПК, которые привязаны к окладам и - бинго - не надо ничего повышать! Уже сейчас жуткий некомплект всех уровней, а к 2023 году не будет вообще никого.
показати весь коментар
13.01.2022 17:39 Відповісти
На судей, прокуроров, толпы чиновников всех мастей, у них деньги есть, а Защитникам Родины хрен на все лицо, это ведь не у нас война. Будут рассказывать про 2023 год, вы до него доживите сначала...
показати весь коментар
13.01.2022 17:39 Відповісти
Зеленая струя в лицо
показати весь коментар
13.01.2022 17:41 Відповісти
"Барига" з щорічними підвищеннями та пільгами не такий був, молодці обрали кацапського крота-уклоніста якому ЗСУ взагалі до лампочки, загалом як і вся Україна.
показати весь коментар
13.01.2022 18:06 Відповісти
Очьістка?
показати весь коментар
13.01.2022 18:10 Відповісти
Арахымия очистку проведёт
показати весь коментар
13.01.2022 19:17 Відповісти
Значит повышения офицерам ЗСУ не будет.
показати весь коментар
13.01.2022 19:16 Відповісти
Прокурорам, суддям, оп збільшили фінансування, а в армії вже три роки не можуть розібратися з посадовими окладами...
показати весь коментар
13.01.2022 22:10 Відповісти
 
 