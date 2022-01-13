Перед підвищенням грошового забезпечення офіцерам ЗСУ переглянуть штатні категорії

Загальне підвищення грошового забезпечення всім військовослужбовцям відбудеться у 2023 році одночасно із кадровою реформою, яка передбачає ряд серйозних змін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков: "Зараз відпрацьовується модель системної реформи грошового забезпечення, яка буде синхронізована з кадровою реформою. Наша мета – запустити реформи у 2023 році".

Видання нагадує, що реформи грошового забезпечення була презентована ще у 2019 році і передбачає перехід на так звану американську систему. Планується повністю відмовитись від посадових окладів, натомість базова виплата буде складатись від окладу за військове звання в залежності від вислуги у ньому.

Головною проблемою, яка зважає введенню реформі є "роздуті" посадові оклади (тарифні розряди) у штабах, які фактично в рази відрізняються від окладів військових із таким званням у військах. А за новою системою вони мають отримувати майже однакове грошове забезпечення, яке в залежності від умов служби має відрізнятися не більше ніж на 20-30%.

Про цю проблему наприкінці 2020 року розповідав навіть тодішній Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак: "Ми ще торік [у 2019] планували запустити нову систему грошового забезпечення, апробовану в багатьох арміях НАТО. Для чого? Ось приклад. Командир 46-го батальйону "Донбас" 54-ї бригади, у званні – полковник, отримує 19 600 грн. Директор Департаменту МО України, полковник – 45 тисяч. Хто з них заслуговує на вищу зарплату і чому – питання дискусійне".

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Кадрову реформу проводитимуть на підставі Концепції військової кадрової політики на період до 2025 року, яку 14 вересня 2021 року наказом № 280 затвердив тодішній міністр оборони Андрій Таран. Вона є у вільному доступі на сайті Міноборони. Концепція передбачає три фундаментальні зміни.

Перша й основна зміна, яка безпосередньо пов'язана з реформою (читай збільшенням) грошового забезпечення, це передбачений пунктом 4.2. (ціль №3) "перегляд штатних посад офіцерів щодо пониження їх штатно-посадові категорії".

Це має на меті усунути загадану вище проблему щодо великої розбіжності в окладах військових в одному званні. Для цього, наприклад, посада з ШПК "капітан" може стати "старлєйською", а "полковник" – "майорською" в залежності від рівня штабу, управління, військової частини тощо. А деякі офіцерські посади можуть взагалі замінити на сержантські, як це прийнято в арміях країн членів НАТО (наприклад у ЗСУ вже є така посада "сержант-менеджер").

Інші дві згадані зміни стосуються присвоєння звань і перебування на посаді.

Зокрема буде введений новий порядок присвоєння військових звань із запровадженням мінімального і максимального строку вислуги у званні (наприклад у званні "старший лейтенант" можна буде служити не менше 3 та не більше 10 років). А присвоювати звання будуть спеціально створені рейтингові комісії (Концепція, пункт 4.2, ціль №3). І нарешті запровадять обов'язкову ротацію (переміщення на рівнозначні посади) через кожні 3-5 років, а також рейтингове оцінювання кожного військовослужбовця.

Все це в результаті й має привести до підвищення грошового забезпечення.

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А поки, зазначає Ukrainian Military Pages, Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці – грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні складає лише 73%. Востаннє його підвищували три роки тому – у грудні 2018 року міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року.

Наразі ж вакансія солдата із зарплатою у 10 200 грн програє на ринку праці охороннику магазина чи прибиральниці у київській піцерії, а грошове забезпечення командира роти, з 10 роками вислуги, не дотягує до зарплати касира.