Брати участь у протестах готові менш ніж третина українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Така ситуація склалася вперше за 12 років.
Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Частка громадян України, які стверджують, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, змінилася з 57% у 2020 р. до 64% у 2021 р.
У грудні 2021 року в акціях протесту були готові брати участь 32,4% дорослих жителів України, зокрема, 15,7% українців бачать свою участь у виборчій кампанії як формі протесту, 11,3% - у санкціонованих мітингах і демонстраціях, 10,3% - зборі підписів під колективними закликами.
Водночас лише 2,4% респондентів заявили, що готові брати участь у страйках, 2,2% - у пікетуванні державних установ, 2,1% - брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях, 1,5% - голодувати, 1,2% - створювати незалежні від влади структури, 1% - захоплювати будівлі.
Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається на сході країни (69,8% не готові до протестів), найвищий – у Центральній Україні (не готові 58%). У Західному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється. Рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (34,5% проти 27,9%).
За весь час проведення аналогічних опитувань з 2009 року в 2021 році спостерігається найнижча готовність українців до протестів: раніше готових брати участь у різних акціях протесту було щонайменше 34% (листопад 2012 року), цей показник сягав 49% у січні 2017 року і 48% - у грудні 2019.
Опитування проводилося 3-11 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 дорослих респондентів, які проживають у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому, пытаться спрогнозировать подобное событие, опираясь на банальный опрос "готовы ли вы...", это просто идиотизм.
Яныка сковырнуло хорошо, если 5% от общего числа граждан Украины. Остальные 95% у телеков боролись.
Наивный...