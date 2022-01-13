УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10663 відвідувача онлайн
Новини
5 536 114
опитування (1851) протест (2376) КМІС (321)

Брати участь у протестах готові менш ніж третина українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Брати участь у протестах готові менш ніж третина українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Така ситуація склалася вперше за 12 років.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Частка громадян України, які стверджують, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, змінилася з 57% у 2020 р. до 64% у 2021 р.

У грудні 2021 року в акціях протесту були готові брати участь 32,4% дорослих жителів України, зокрема, 15,7% українців бачать свою участь у виборчій кампанії як формі протесту, 11,3% - у санкціонованих мітингах і демонстраціях, 10,3% - зборі підписів під колективними закликами.

Брати участь у протестах готові менш ніж третина українців, - опитування КМІС 01

Водночас лише 2,4% респондентів заявили, що готові брати участь у страйках, 2,2% - у пікетуванні державних установ, 2,1% - брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях, 1,5% - голодувати, 1,2% - створювати незалежні від влади структури, 1% - захоплювати будівлі.

Читайте: 45% українців вважають Зеленського розчаруванням року, - Демініціативи

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається на сході країни (69,8% не готові до протестів), найвищий – у Центральній Україні (не готові 58%). У Західному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється. Рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (34,5% проти 27,9%).

За весь час проведення аналогічних опитувань з 2009 року в 2021 році спостерігається найнижча готовність українців до протестів: раніше готових брати участь у різних акціях протесту було щонайменше 34% (листопад 2012 року), цей показник сягав 49% у січні 2017 року і 48% - у грудні 2019.

Брати участь у протестах готові менш ніж третина українців, - опитування КМІС 02

Також читайте: Гордон очолив рейтинг президентів серед не політиків, - опитування

Опитування проводилося 3-11 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 дорослих респондентів, які проживають у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
вистачить і набагато меншої кількості.
показати весь коментар
13.01.2022 17:39
+26
Зелений дурень думає, що соціологія йому допоможе.
показати весь коментар
13.01.2022 17:40
+20
Третина? В протестах? А то мало?! Порахувати на мільйони?
показати весь коментар
13.01.2022 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если суммировать всех, кто готов к протестам, кто готов к митингам и демонстрациям, кто готов бойкотировать гос.учереждения, кто готов к захвату зданий ... то набегает около 23% !!! а это не просто много, этого более, чем достаточно, чтобы сметси нах. всю эту обнаглевшую зеленую антигосударственную, антиукраинскую грязь, поставившую себя над законом ... Принимать участие в протестных акциях готова ПРАКТИЧЕСКИ ТРЕТЬ населения страны И это звучит, как приговор зеленому шапито ...
показати весь коментар
13.01.2022 18:30 Відповісти
Я так думаю, что за несколько месяцев до Майдана, тоже мало кто был готов выходить на акции протеста.
Поэтому, пытаться спрогнозировать подобное событие, опираясь на банальный опрос "готовы ли вы...", это просто идиотизм.
показати весь коментар
13.01.2022 18:42 Відповісти
Для вофки и луг достаточно и 10% населения.
показати весь коментар
13.01.2022 18:46 Відповісти
Так это овердофига.

Яныка сковырнуло хорошо, если 5% от общего числа граждан Украины. Остальные 95% у телеков боролись.
показати весь коментар
13.01.2022 18:52 Відповісти
Буба с Бобой никогда не напишут больше 50 прОцентов. А єти греки уже компьютер при собачили, уже некому звонить. Позавчера Боба заявил, что 90 готов
показати весь коментар
13.01.2022 19:08 Відповісти
Протести,непотрібні. Лайно змиється кацапським вторгненням
показати весь коментар
13.01.2022 19:56 Відповісти
Нормас, вибрали "какая разніца та папріколу", а виправляти ситуацію, як завжди, іншим.
показати весь коментар
13.01.2022 22:02 Відповісти
Революції роблять тисячі!
показати весь коментар
13.01.2022 22:19 Відповісти
А можно просто переизбрать? Ещё одной революции мы не потянем...
показати весь коментар
14.01.2022 01:29 Відповісти
Правда. И ты уверен, что ЗЕ спокойно слезет с трона и пойдет под суд?

Наивный...
показати весь коментар
14.01.2022 09:43 Відповісти
Кількість готових до участі у протестах буде визначена у лютому, коли впаде тиск у газогінах. А зараз це лише писанина, не маюча підгрунтя для аналізу.
показати весь коментар
14.01.2022 04:17 Відповісти
Логічно, бо немає сенсу в протестах, а тим більше революціях, щоб потім 73% знову все просрали...
показати весь коментар
14.01.2022 09:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 