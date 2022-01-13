Євросоюз продовжив на 6 місяців економічні санкції проти Росії за невиконання мінських угод

Рада ЄС 13 січня 2022 року повідомила про продовження ще на півроку економічних санкцій проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців - до 31 липня 2022 року - термін дії обмежувальних заходів, націлених на низку секторів російської економіки", - йдеться у заяві, поширеній у Брюсселі.

Зазначається, що рішення ухвалено "після нещодавньої оцінки ситуації з імплементацією мінських домовленостей".

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні півроку після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки ходу виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

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Нагадаємо, економічні санкції було запроваджено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року. На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських угод, яка, як було передбачено на той час, мала здійснитися до 31 грудня 2015 року. З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року ці обмежувальні заходи продовжували кожні шість місяців.

Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку та які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; запровадження заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії; обмеження доступу Росії до окремих технологій і послуг, що мають стратегічне значення та можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти.

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Окрім економічних санкцій, стосовно Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на українську кризу: індивідуальні заходи та заходи у зв'язку з "незаконною анексією Криму та Севастополя".