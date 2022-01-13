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Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію

Затриманий у Києві

Адвокат Володимира Пряхіна твердить, що він поїхав, бо у нього там "хвора мати". Запобіжного заходу у Пряхіна не було.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання Шевченківського райсуду у справі Пряхіна відбулося 12 січня. Обвинувачуваний на нього не з’явився. Його адвокатка Світлана Новицька пояснила, що він зараз перебуває на окупованій території, бо в нього "хвора матір".

"Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати", - зазначила в суді захисниця Пряхіна.

Жодних підтверджень цьому вона не надала.

Наступне засідання суду призначили на 18 березня.

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"Але як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося", - йдеться у повідомленні Медійної ініціативи за права людини.

Пряхіна було затримано в лютому 2021 року. За даними СБУ, з 2014 до 2016 рр. він обіймав посаду "заступника міністра інформації" у терористичному угрупованні "ДНР". А потім переїхав до Києва, де, за даними слідства, працював політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

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Топ коментарі
+90
Зеленський випустив - свої же люді.
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13.01.2022 18:37
+58
Последнее время Зеленые делают все для поддержки ваты, отпускают террористов, прессуют оппозиционеров казахстана, борятся с патриотами Украины
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13.01.2022 18:43
+55
Тебе утюг прищемил мозжечок? Тогда шли боевые действия. Кстати, ты бы тоже мог помочь нашим войскам. Своим участием. Но ты предпочел туда не идти. Там стреляют, а ты предпочитаешь отстреливаться на форумах. Здесь же он просто убежал. Ему никаких претензий не предъявляли, даже не задержали. Уехал человек к больной маме. Понять и простить. Да, зебоб?
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13.01.2022 18:43
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Якщо ти патріот України та ще й захисник- сидітимеш 100%,а сепарня-,, чєво ізводіте с'',можуть і ,,героя''дати.
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13.01.2022 20:08 Відповісти
"Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію" І правильно зробив. Ось так їб*ть сліпих. Молодець.
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13.01.2022 20:17 Відповісти
Просто АХРЕНЕТЬ!
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13.01.2022 20:20 Відповісти
Да,да,,,,, Завтра выяснится ,что он был вхож и в состав СНБО Украины.
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13.01.2022 22:20 Відповісти
Ну когда этих гнид будут уже давить, а не "обирати запобіжні заходи"?
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13.01.2022 20:26 Відповісти
Целый год мурыжили. Скорее посадить или скорее отпустить. Ктото мазу за этого КОЗЛОМОРДНОГО потянул Вот и отпустили. Хотя теперь какая разница .... КРАЙНИХ КАК ВСЕГДА НЕТ, НУ НЕТ и ВСЁ
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13.01.2022 22:25 Відповісти
А вы чего ожидали от ватных зеленых гопников при власти?
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13.01.2022 20:26 Відповісти
В этом нет ничего удивительного для Украины,это только за кражу еды у нас держат убогих за семью замками и под охраной всей Нацгвардии Украины.
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13.01.2022 20:27 Відповісти
правление зеленского - постоянная история предательства и государственной измены
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13.01.2022 20:32 Відповісти
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13.01.2022 20:32 Відповісти
Да УКРАИНСКИЙ ПРОДАЖНЫЙ СУД, И неон один . Забыли о прокуратуре,МВД.
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13.01.2022 22:27 Відповісти
а вот теперь вместо етого пряхина должны сидеть все ети гниды:
судья,прокурор
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13.01.2022 23:33 Відповісти
Да хто ж их посадит???? Они ж ведь как ПАМЯТНИКИ нашему беспределу.
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19.01.2022 17:17 Відповісти
Зеля, такие факты разве не есть дестабилизация внутренней обстановки о которой вчера говорил Данилов? Это разве не на руку мацквы? Такие факты как этот, разве не раздражают украинцев? Ты кругом наставил в силовые структуры своих дружбанов из Квартала, ну и что, какой то толк от этого есть?
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13.01.2022 20:42 Відповісти
Но-но! Головне посадити Порошенка! Бідному Зєєєлє і маца не їсться...
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13.01.2022 21:22 Відповісти
тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит! ©
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13.01.2022 20:47 Відповісти
Та кому він треба?! Він же не Порошенко...
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13.01.2022 20:47 Відповісти
Как остался без меры пресечения? А Портнов. а Ермак, что зря трудятся на рашку?
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13.01.2022 21:02 Відповісти
Зелю и Беню со счетов не скидывайте.
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13.01.2022 21:08 Відповісти
Им с бюджета Украины деньжата идут. Они богатеют ,народ беднеет.Юля по приговору отсидела.ЕСПЧ присудил вернуть 27 лямов за неправильное решение суда . Кто компенсировал выплату ??? Виновных НЕТ.Платит БЮДЖЕТ. То есть с нашего кармана.
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19.01.2022 17:23 Відповісти
Я что-то не понял.... Так он задержанный или он уехал? Или был под дом.орестом?
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13.01.2022 21:06 Відповісти
Ну ясно, он же не патриот Украины, а при власти кремлёвские ЗЕкрысы. Был бы он за Украину ЗЕкремлядь сразу бы его засудила по быстрому..
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13.01.2022 21:22 Відповісти
Кстати куда в таких темах сразу продают ЗЕбилы?? ну те которые десятками мгновенно вылазят в темах про Порошенко. Судя по всему этот ЗЕскот следит за новостями , заголовки читает...АХ понимаю ЗЕскоты ждут темку про Порошенко, а там вся эта погань сразу же повылазит
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13.01.2022 21:25 Відповісти
Ну собственно для этого мелкую зеленую мразоту и посылают на Цензор их хозяева из ОПы.
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13.01.2022 21:28 Відповісти
Украина уже давно оккупирована внутренним врагом! ***** - враг смертельный, но власть в Киеве еще хуже, т.к. с ним подельничает!
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13.01.2022 21:29 Відповісти
Это же зеленые избиратели. У нас точно также с приходом демократов отпускают нелегальных иммигрантов под устное обязательство вернуться в суд на рассмотрение дела о надании убежища. И отпускают внутрь страны
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13.01.2022 21:33 Відповісти
Будни банановой республики.
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13.01.2022 21:43 Відповісти
Кто удивился, тот - 73%, или сколько их уже там осталось..
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13.01.2022 21:43 Відповісти
мабуть татаров обкашляв з суддями
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13.01.2022 21:59 Відповісти
Не могу понять зачем держать такой штат таможни?????? Они свою зар.плату не отрабатывают. А маржу имеют в 100000%. Для начала 50% посадить с конфискацией.А через пол года оставшееся50% .Набрать новых и контроль с видео фиксацией каждой операции.
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13.01.2022 22:35 Відповісти
зеля в который раз подыграл террористам и куйлу, крепко подсел на его глаз
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13.01.2022 23:39 Відповісти
Судью арестовать и сразу на нары.Задолбали уже мрази
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14.01.2022 00:53 Відповісти
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