Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію

Адвокат Володимира Пряхіна твердить, що він поїхав, бо у нього там "хвора мати". Запобіжного заходу у Пряхіна не було.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання Шевченківського райсуду у справі Пряхіна відбулося 12 січня. Обвинувачуваний на нього не з’явився. Його адвокатка Світлана Новицька пояснила, що він зараз перебуває на окупованій території, бо в нього "хвора матір".

"Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати", - зазначила в суді захисниця Пряхіна.

Жодних підтверджень цьому вона не надала.

Наступне засідання суду призначили на 18 березня.

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"Але як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося", - йдеться у повідомленні Медійної ініціативи за права людини.

Пряхіна було затримано в лютому 2021 року. За даними СБУ, з 2014 до 2016 рр. він обіймав посаду "заступника міністра інформації" у терористичному угрупованні "ДНР". А потім переїхав до Києва, де, за даними слідства, працював політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

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