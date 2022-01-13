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перемовини (2715) нормандська четвірка (1526) Шольц Олаф (1077)

Представники всіх країн "нормандської четвірки" незабаром проведуть зустріч і відновлять підготовчі перемовини, - Шольц

Представники всіх країн

Представники "нормандського формату" найближчим часом планують провести нову зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, не уточнивши, на якому рівні відбудуться переговори.

"Ми дуже раді, що представники всіх чотирьох сторін незабаром знову зберуться та відновлять підготовчі переговори", - сказав Шольц журналістам у Берліні в четвер.

За його словами, Німеччина та Франція намагаються реанімувати переговори в рамках "нормандського формату". Шольц вважає за необхідне використовувати всі можливі канали переговорів із Росією з метою гарантування "спільної безпеки і територіального суверенітету" держав у Європі.

Переговори щодо врегулювання на Донбасі в "нормандському форматі" провадять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжить активно виступати за відновлення Нормандського формату, - Шольц

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Такая же манечка как у шмаркли в глаза Путлеру заглянуть.
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13.01.2022 18:43 Відповісти
санитаров в студию!
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13.01.2022 18:47 Відповісти
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13.01.2022 18:51 Відповісти
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13.01.2022 19:35 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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13.01.2022 19:25 Відповісти
 
 