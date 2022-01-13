Справа Радкевича: суд в Греції розглянув скаргу українського ветерана на видачу Литві
Ветерана Олександра Радкевича засуджено у Литві до 4 років ув’язнення за те, що молодим лейтенантом він брав участь у подіях у Вільнюсі в 1991 році.
Про це пише у колонці для УП правозахисниця Ольга Решетилова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Апеляційний суд в Афінах розглянув скаргу Олександра Радкевича на рішення суду першої інстанції видати його Литві. Рішення буде оголошено 26 січня.
Радкевича було затримано за запитом Литви у вересні минулого року, коли він приїхав до Греції на відпочинок. Він є одним із 11 українців, які у 2019-му були засуджені у Литві у так званій "справі 13 січня". В межах цієї справи 67 громадян Росії, України та Білорусі отримали вироки за скоєння воєнних злочинів. Їх визнали винними через події 13 січня 1991 року, коли під час штурму телевежі у Вільнюсі загинуло 14 осіб, не менше 140 було важко поранено.
Олександр Радкевич – колишній військовий, ветеран сучасної російсько-української війни, розпочинав службу молодим лейтенантом ще в радянський армії. На початку 1991 його направили у Вільнюс, де він був змушений брати участь у протистоянні з цивільним населенням.
"Олександр був водієм-механіком танку і брав участь лише у подіях біля Будинку друку, де не було загиблих. Все його завдання полягало в тому, щоб під’їхати танком до воріт. За це Вільнюським окружним судом Радкевич заочно засуджений до 4 років ув’язнення", - пише Решетілова.
За словами правозахисниці, за 4 місяці ув’язнення родина Радкевича не отримала допомоги від держави. За законом, юридичну підтримку українців за кордоном можуть поплатти, лише якщо громадянину загрожує найвища міра покарання або якщо його переслідує держава-агресор.
Будь ласка, зачекайте...
Ну добре скажу культурно.
Якщо ти не в темі то краще нічого не кажи і не пиши дурниць.
Ось що було відомо раніше по цій справі. Аналог справи Марківа.
Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку", - додала вона.
У Литві рішення суду набуло чинності. Наданий Литвою адвокат Радкевича оскаржував вирок в апеляційному суді, але отримав відмову. Адвокати, залучені Українською Гельсінською спілкою з прав людини, розглядають можливість звернення до Європейського суду з прав людини. Джерело:
Ти читав матеріали справи?Чи ти у 1991 був там присутній особисто і можеш стовідсотково засвідчити його невинуватість?А адвокати завжди стверджують,що "Рафік ніучомнєувінуаватийт".У них робота така.
І,я так розумію,кацапня,яка зараз знаходиться в Криму і в Донецьку-Луганську,яка,припустимо, жодного разу не вистрілила і яка посилається на наказ,за твоєю логікою "нєвінаватая я"?
Чи ти керуєшся логікою "він,звичайно, сукин син,але він НАШ сукин син"?
Це ти тут вискакуєш з штанів мовляв "йойць, наших героїв ображають".А литовцям на ці обставини абсолютно на...ти.Для них він - звичайна окупантська гнида.І пишу я це абсолютно беземоційно,просто констатую факт.Отака діалектика,пасльоновий.
Особливо мені сподобалося порівняння перебування радянських військ у Литві в 1991 році з російськими у дірі та Криму 2014 року.
Відчувається юридична підкованість аграрного технікуму, головне напору побільше, можна навіть на горло взяти, і неважливо, що того вереску ніхто не почує, але ж дурість від людей не сховати. 😎😎😎
У тебе, як у нашого ЗЕчмошника, гарно виходить театрально руки заламувати і кричати вінават, я знаю, фігня, що потім в калюжу сів, зато як звучало коли треба було плебсу лайно скормити 😏
От у цьому подібність проглядається, я навіть знаю за кого ти в 19 голосувало.
Те непорозуміння, яке ти в 19 обрав теж кричав какая разніца, воно теж зрадило свого військового сержанта Журавля, як ти тут зараз наводиш аналогії про "наш сукні син" і здаєш Радкевича. Тобі сказали, що тут є подібність до справи Марківа, але ж куди юГисту аграрного коледжу на це увагу звертати, воно ж більше про гербарії, надої та центнери з гектара, так зрозуміліше. Фактажу в твоєму опусі нуль, як і мистецтва вести співбесіду 😎.
А маємо ми шановний юГисте , громадянина України, якого затримали в третій країні за запитом Литви, яка обвинувачує його у чому? Я тобі посилання на іншу статтю з цієї справи дав, але ж тобі не цікаво, головне аби лайна побільше на пропелер накидати.
З того що відомо основна вина Радкевича полягала в тому, що він там був, чого був бо перебував на службі у Радянській Армії. Частина у якій служив Радкевича була розквартирована у Литовській РСР, що була складовою Радянського Союзу. Йдемо далі агроном ти наш, що відомо з вказаного мною посилання, що дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно з вироку, але ж тобі юГисту з діалектичним мисленням та знавцю рослинного світу не важливо.
Єдине з чим можна погодитися, що подробиці справи нам невідомі, як мабуть і самому Радкевича, а як працюють державні адвокати, а особливо в такій болючій темі ми ж розуміємо, адже вас юГистів у ветеринарно-аграрних академіях навчали і розповідали, як воно може бути.
Тому і апеляція відхилена, невідомо навіть чи був сам Радкевича проінформований, про зміну свого статусу у справі і чи знав він про наявність вироку і можливість свого арешту. Тому й виїжджав спокійно за кордон.
Тепер треба впрягатися адвокатам і подавати матеріали до Європейського суду з прав людини, бо на відміну від справи Марківа, справа Радкевича міжнародного розголосу не мала і ЗМІ до неї уваги не приділяли.
І на останок, обов'язок держави Україна відстоювати та захищати права і свободу своїх громадян як в середині держави так і за її межами. Тому так мені , на відміну від тебе не байдуже, що відбувається з громадянином України, ветераном АТО Радкевичем.
А ти , якщо не запоребріковий писака, то цілком підходиш під ті 73 відсотка пліснявих зецуциків, яким какая разніца.
З відповіддю можеш не тужитися, твої надої з гектара мені не цікаві, як твоя ветеренарно-юГидична діалектика. 😂😂😂
До речі з ЗЕнедоумком у вас багато спільного, він теж юГист і усіляку маячню по обкупці несе і йому "какая разніца" плебс все схаває, ну ти ж ще писка не воротиш. 😏😏😏
А чим відрізняється перебування радянської армії на теріторії Литви від підоруснявих в Україні?Литовці завжди вважали срср і його армію окупантами.
В чому подібність справ Марківа і Радкевича?Один українець,в Україні,захищав Укркраїну від зовнішнього ворога.Інший українець,в Литві,захищав...Литву від литовців?У чому подібність?В національності?
Ти ж сам підтверджуєш,що матеріалів справи не бачив.
З чого ти вирішив,що я з зелених?Я взагалі ні з яких.У мене стадно-баранячий інстинкт відсунтній від слова зовсім.Я сам собі і пан,і гетьман,і припіздєнт.А ти з яких,вівця драна?
Можу сказати,що якщо у Радевича такі ж адвокати,як ти,то йому точно гаплик.
Пам'ятаю гвалт,який зчинили ЗМІ і такі екзальтовані істерички,як ти,коли затримали такого собі Влада Сорда."О-йо-йой!А-я-яй!Катують героя-ветерана!"А потім з'ясувалось,що воно на фронті,в боях,і близько не лежало.Що "орден" собі випиляло з ********.Та ще й дезертир.
Ти Ківу знаєш?Чувак має УБД,державні нагороди.Невгребенний ветеран.Так?
А Гадя Сявченко?Ну та,котрій Порошок з барського плеча Хєраїню присвоїв.