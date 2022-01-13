Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони

12 січня відбулася зустрічі міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна з представниками понад 30 корпорацій США, які спеціалізуються на пріоритетних для оборонного сектору України напрямках виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Обговорювалися актуальні потреби Збройних Сил України, зокрема, щодо систем зв’язку, управління та автоматизації, аерокосмічних систем, систем ППО/ПРО, ракетного озброєння, спеціалізованих видів боєприпасів, рішень для військово-морських сил, технічної розвідки та РЕБ тощо.

"Ми запросили американських партнерів відвідати Україну, щоб ознайомитися з нашими виробничими майданчиками, які можуть в подальшому виконувати завдання з локалізації", — відзначив за підсумками зустрічі міністр оборони Резніков.

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"Минулого року було внесено зміни до законодавства, які відкривають можливість приватизації підприємств ОПК. Це створює передумови для залучення інвестицій і модернізації українських виробництв. Що одночасно сприятиме кращому оснащенню нашої армії і розвитку економіки. Ми бачимо тут простір для партнерства з американськими корпораціями" — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Рябікін.