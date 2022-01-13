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військово-промисловий комплекс (271) Міноборони (6999) оборона (4686) США (20980) Рябікін (102) Резніков (1442)

Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони

Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони

12 січня відбулася зустрічі міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна з представниками понад 30 корпорацій США, які спеціалізуються на пріоритетних для оборонного сектору України напрямках виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Обговорювалися актуальні потреби Збройних Сил України, зокрема, щодо систем зв’язку, управління та автоматизації, аерокосмічних систем, систем ППО/ПРО, ракетного озброєння, спеціалізованих видів боєприпасів, рішень для військово-морських сил, технічної розвідки та РЕБ тощо.

"Ми запросили американських партнерів відвідати Україну, щоб ознайомитися з нашими виробничими майданчиками, які можуть в подальшому виконувати завдання з локалізації", — відзначив за підсумками зустрічі міністр оборони Резніков.

Читайте також: Резніков про Держоборонзамовлення: "Держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що здатні виробити наші підприємства"

"Минулого року було внесено зміни до законодавства, які відкривають можливість приватизації підприємств ОПК. Це створює передумови для залучення інвестицій і модернізації українських виробництв. Що одночасно сприятиме кращому оснащенню нашої армії і розвитку економіки. Ми бачимо тут простір для партнерства з американськими корпораціями" — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Рябікін.

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Топ коментарі
+12
С богом, друзья. Если чьо, отдам свой участок за символический доллар, длЯ лицензионного производства "пэтриот"
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13.01.2022 21:06
+8
Ну, сидя по всему, вам они не нужны. А нам пригодятся.
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13.01.2022 21:00
+5
Було б не погано, щоб знайшлися гроші на віщання українського радіо на середніх хвилях.Досить обкрадати Україну!
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13.01.2022 21:35
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Единственное партнёрство от американцев - вывести немногих оставшихся спецов в Штаты.
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13.01.2022 20:50 Відповісти
Ну, сидя по всему, вам они не нужны. А нам пригодятся.
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13.01.2022 21:00 Відповісти
тут взагалі ніхто особливо не потрібен
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13.01.2022 21:06 Відповісти
Резніков молодець!Розумний чоловік! Може хоч тут буде толк? Дай Бог!
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14.01.2022 15:27 Відповісти
А шо нужно делать, та як отой кацап , сам не гам и другому не дам?
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13.01.2022 21:04 Відповісти
У кацапов в меньших масштабах, но то же самое. Штаты выкачивают талантов со всей планеты.
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13.01.2022 21:07 Відповісти
за президента переживаю..
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13.01.2022 22:06 Відповісти
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13.01.2022 22:07 Відповісти
То нехай всі з країни виїжджають? Бо зараз найбільше країну покидають. Вже й 18-20 літні тікають з країни.
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13.01.2022 21:42 Відповісти
Не думаю что в Украине еще есть что-то нужное американцам, а вот дешевая рабочая сила с нужными навыками есть, но вывозить её в США бессмысленно, тогда она сразу дорогой станет.

Другое дело, что через приватизацию американским ВПК произойдет обновление производственных мощностей и появится постоянная загрузка заказами, это тоже очень не мало.
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13.01.2022 22:06 Відповісти
С богом, друзья. Если чьо, отдам свой участок за символический доллар, длЯ лицензионного производства "пэтриот"
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13.01.2022 21:06 Відповісти
Наш Южний и Луч могут сделать лучше идешевле только денег дайте
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13.01.2022 22:46 Відповісти
Да мы вобще все можем...

Вот только где все это?
Где в ВСУ снаряды основных калибров?
Где Стугны?
Где Нептуны?
Где ГСМ?
Где нормальное питание?
Почему каски в последний раз закупались в 2019-м году?

И это не в мирное время, а во время войны с армией врага, стоящей на пороге.
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14.01.2022 02:48 Відповісти
я згоден і мені це теж болить
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14.01.2022 11:33 Відповісти
Потому что длбы решили что лучше кормить чужую армию чем свою.
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14.01.2022 13:06 Відповісти
Откуда деньги, Зин???
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13.01.2022 21:16 Відповісти
Було б не погано, щоб знайшлися гроші на віщання українського радіо на середніх хвилях.Досить обкрадати Україну!
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13.01.2022 21:35 Відповісти
з такими "американьськими" як з каліматорними прицілами ? знов через УОП ?
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13.01.2022 21:35 Відповісти
зебилы такой громкий заголовок придумали, а по факту новости - очередной пшик. Кстати, за сколько нептунов уже оплачено производителю? А сапсанов? зелескот строит не армию а цирк.
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13.01.2022 21:58 Відповісти
Ты бредишь про Сапсанов, нет такого комплекса. Провокатор.
Нептуны заказаны, первый дивизион серийных будет в скором времени, в начале года.
На вооружении стоит и опытная партия поставленная еще при Порошенко.
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13.01.2022 22:09 Відповісти
Иди жопы фрицам подмывай. Твое мнение тут никого не интересует. А ракетный комплекс сапсан, как раз начали доводить при порошенко, но за 2.5 года правления косовороточного ********, проект был по факту похоронен. Просто в тупорылой башке клоуна уже давно закончилась война, Украина капитулировала, а он губернатор малоросии.
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14.01.2022 06:34 Відповісти
Начнем с того, что я тут работаю мозгами, а не руками, так что твой высер мимо кассы. Интересует кого-то мое мнение или нет, не тебе решать, не нравится - не читай.

Сапсан это старый еще довоенный комплекс, который начали при Ющенко и при Януковиче свернули. После начала войны реанимировали, но уже для иностранного арабского заказчика под именем ОТРК "Гром-2". Но там не все гладко, да и финансировал все иностранный заказчик, а не Украина. Украина выражала заинтересованность в приобретении адоптированной версии, после того как изделие допилят для иностранного заказчика. Не знаю что там сейчас - или заказчик соскочил, или тех. проблемы.

Так что, прежде чем все демонстрировать свою тупость, сначала изучи вопрос!
Думаю ты кацап под ВПН, разводишь тут срач, чтобы в украинском обществе не было единства и сплоченности.
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14.01.2022 11:04 Відповісти
Замовник (Саудити) зіскочили з нашого "Грому" і зараз оплачують китайцям виробництво аналогічного продукту...
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14.01.2022 11:46 Відповісти
Если и пускать амеров на такие предприятия то 50 процентов должна оставаться за державой!!!!
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13.01.2022 22:48 Відповісти
51 процент должно оставаться за США
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14.01.2022 13:04 Відповісти
почему, поясните
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14.01.2022 15:29 Відповісти
Потому что контрольный пакет не должен достаться кацапам
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14.01.2022 17:20 Відповісти
Рєзіков і Рябікін - справжні козаки...
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13.01.2022 22:49 Відповісти
О каг!!!

А они через год смогут пояснить США, куда делись деньги и почему нихрена не сделано?
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14.01.2022 02:44 Відповісти
Все просто. Денег не дадут.
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14.01.2022 13:03 Відповісти
На восьмому році війни почали системне співробітництво у оборонній сфері з стратегічним союзником. Темпи вражають.
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14.01.2022 09:01 Відповісти
Що чутно про М-16 обіцяди налагодити виробництво ?
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14.01.2022 09:07 Відповісти
Для термінового фінансування ОПК необхідно запровадити 3% займ з усіх доходів населення, з погашенням державою через 5 років, під 5%.Дуже багато грошей в матрасах.Обовязково потрібно врахувати платіжну спроможність окремих категорій населення і інфляцію.
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14.01.2022 10:13 Відповісти
Как правило все заканчивается на блаблабла. Надеюсь хватит ума в этот раз серьезно отнестись к делу
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14.01.2022 13:03 Відповісти
Вот придурки ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ЧТО ТО СОЗДАТЬ - ХОТЯТ ВСЕ РАЗБАЗАРИТЬ !!
СТЫД И ПОЗОР!
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14.01.2022 13:17 Відповісти
Даєш український штат в складі США.
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14.01.2022 13:59 Відповісти
Приватизація підприємств ОПК? Да..., Під час війни це дуже "мудре рішення" ...
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14.01.2022 16:16 Відповісти
 
 