Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони
12 січня відбулася зустрічі міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна з представниками понад 30 корпорацій США, які спеціалізуються на пріоритетних для оборонного сектору України напрямках виробництва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Обговорювалися актуальні потреби Збройних Сил України, зокрема, щодо систем зв’язку, управління та автоматизації, аерокосмічних систем, систем ППО/ПРО, ракетного озброєння, спеціалізованих видів боєприпасів, рішень для військово-морських сил, технічної розвідки та РЕБ тощо.
"Ми запросили американських партнерів відвідати Україну, щоб ознайомитися з нашими виробничими майданчиками, які можуть в подальшому виконувати завдання з локалізації", — відзначив за підсумками зустрічі міністр оборони Резніков.
"Минулого року було внесено зміни до законодавства, які відкривають можливість приватизації підприємств ОПК. Це створює передумови для залучення інвестицій і модернізації українських виробництв. Що одночасно сприятиме кращому оснащенню нашої армії і розвитку економіки. Ми бачимо тут простір для партнерства з американськими корпораціями" — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Рябікін.
Будь ласка, зачекайте...
Другое дело, что через приватизацию американским ВПК произойдет обновление производственных мощностей и появится постоянная загрузка заказами, это тоже очень не мало.
Вот только где все это?
Где в ВСУ снаряды основных калибров?
Где Стугны?
Где Нептуны?
Где ГСМ?
Где нормальное питание?
Почему каски в последний раз закупались в 2019-м году?
И это не в мирное время, а во время войны с армией врага, стоящей на пороге.
Нептуны заказаны, первый дивизион серийных будет в скором времени, в начале года.
На вооружении стоит и опытная партия поставленная еще при Порошенко.
Сапсан это старый еще довоенный комплекс, который начали при Ющенко и при Януковиче свернули. После начала войны реанимировали, но уже для иностранного арабского заказчика под именем ОТРК "Гром-2". Но там не все гладко, да и финансировал все иностранный заказчик, а не Украина. Украина выражала заинтересованность в приобретении адоптированной версии, после того как изделие допилят для иностранного заказчика. Не знаю что там сейчас - или заказчик соскочил, или тех. проблемы.
Так что, прежде чем все демонстрировать свою тупость, сначала изучи вопрос!
Думаю ты кацап под ВПН, разводишь тут срач, чтобы в украинском обществе не было единства и сплоченности.
А они через год смогут пояснить США, куда делись деньги и почему нихрена не сделано?
СТЫД И ПОЗОР!