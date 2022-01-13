Водія-винуватця ДТП з жертвами у Харкові тричі затримували п’яним за кермом, - Геращенко

Водія затримували п’яним три рази за останні п’ять місяців. Судові засідання були призначені на кінець січня та лютого, але зараз судити вже нема кого.

Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що напередодні водій KIA виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Toyota, у якій їхало подружжя та двоє дітей. Батьки та сам водій KIA загинули на місці, діти - в лікарні.

"Виявилося, що водія автомобіля KIA тричі (!!!) за останні 5 місяців затримувала патрульна поліція за керування у нетверезому стані та по ньому тричі були складені протоколи. Це було 10 вересня, 14 та 15 листопада минулого року. Досі, на жаль, судді так і не знайшли час розглянути ці справи. Судові засідання були призначені на 21 та 26 січня, а також 21 лютого. Тільки от судити вже нема кого…", - написав Геращенко.

Читайте: Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що в Україні поліція не має права забирати права у п’яних водіїв. А в багатьох країнах ЄС водія в такому разі можуть затримати на місці, а суд має розглянути його справу протягом 48-72 годин.

"Панове судді, прошу вас намагатися невідкладно і якнайшвидше розглядати адміністративні протоколи щодо нетверезих водіїв. Не соромтеся використовувати дане вам Законом право брати під арешт таких водіїв, які протягом року повторно сіли за кермо п'яними двічі та тричі", - закликав Геращенко.

Він також звернувся до депутатів із закликом змінити закони, щоб суди розглядали справи п’яних водіїв не пізніше ніж за 72 години.

Також читайте: ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід