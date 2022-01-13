Водія-винуватця ДТП з жертвами у Харкові тричі затримували п’яним за кермом, - Геращенко
Водія затримували п’яним три рази за останні п’ять місяців. Судові засідання були призначені на кінець січня та лютого, але зараз судити вже нема кого.
Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що напередодні водій KIA виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Toyota, у якій їхало подружжя та двоє дітей. Батьки та сам водій KIA загинули на місці, діти - в лікарні.
"Виявилося, що водія автомобіля KIA тричі (!!!) за останні 5 місяців затримувала патрульна поліція за керування у нетверезому стані та по ньому тричі були складені протоколи. Це було 10 вересня, 14 та 15 листопада минулого року. Досі, на жаль, судді так і не знайшли час розглянути ці справи. Судові засідання були призначені на 21 та 26 січня, а також 21 лютого. Тільки от судити вже нема кого…", - написав Геращенко.
Він зазначив, що в Україні поліція не має права забирати права у п’яних водіїв. А в багатьох країнах ЄС водія в такому разі можуть затримати на місці, а суд має розглянути його справу протягом 48-72 годин.
"Панове судді, прошу вас намагатися невідкладно і якнайшвидше розглядати адміністративні протоколи щодо нетверезих водіїв. Не соромтеся використовувати дане вам Законом право брати під арешт таких водіїв, які протягом року повторно сіли за кермо п'яними двічі та тричі", - закликав Геращенко.
Він також звернувся до депутатів із закликом змінити закони, щоб суди розглядали справи п’яних водіїв не пізніше ніж за 72 години.
Будь ласка, зачекайте...
Или Геращенко лично должен бегать права отнимать?
Кому ви це кажете - СУДДІ самі ********** бухими їздити на автівках
всіх хто мав позбавити його прав та арештувати машину