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ДТП (4441) пияцтво (580) Харків (5428) Геращенко Антон (935)

Водія-винуватця ДТП з жертвами у Харкові тричі затримували п’яним за кермом, - Геращенко

Водія-винуватця ДТП з жертвами у Харкові тричі затримували п’яним за кермом, - Геращенко

Водія затримували п’яним три рази за останні п’ять місяців. Судові засідання були призначені на кінець січня та лютого, але зараз судити вже нема кого.

Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що напередодні водій KIA виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Toyota, у якій їхало подружжя та двоє дітей. Батьки та сам водій KIA загинули на місці, діти - в лікарні.

"Виявилося, що водія автомобіля KIA тричі (!!!) за останні 5 місяців затримувала патрульна поліція за керування у нетверезому стані та по ньому тричі були складені протоколи. Це було 10 вересня, 14 та 15 листопада минулого року. Досі, на жаль, судді так і не знайшли час розглянути ці справи. Судові засідання були призначені на 21 та 26 січня, а також 21 лютого. Тільки от судити вже нема кого…", - написав Геращенко.

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Він зазначив, що в Україні поліція не має права забирати права у п’яних водіїв. А в багатьох країнах ЄС водія в такому разі можуть затримати на місці, а суд має розглянути його справу протягом 48-72 годин.

"Панове судді, прошу вас намагатися невідкладно і якнайшвидше розглядати адміністративні протоколи щодо нетверезих водіїв. Не соромтеся використовувати дане вам Законом право брати під арешт таких водіїв, які протягом року повторно сіли за кермо п'яними двічі та тричі", - закликав Геращенко.

Він також звернувся до депутатів із закликом змінити закони, щоб суди розглядали справи п’яних водіїв не пізніше ніж за 72 години.

Також читайте: ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід

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Топ коментарі
+13
А почему после третьего раза не отобрали права навечно ? Потому шо типы Геращенко зарабатывают на отмазках нарушителей и им невыгодны европейские законы
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13.01.2022 21:38
+9
Вибачте, але це your bunny писець. Що це за закони такі? Воно їздить п'яне, а йому тільки пальчиком погрожують?
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13.01.2022 21:44
+7
Антоша появився, довго не було чути.
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13.01.2022 21:39
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Про це пише https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4713127055440771 у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антін Блюдоліз Геращенко, повідомляє . Джерело:
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13.01.2022 21:32 Відповісти
вічна порадниця, своя в дошку для кожного МВС-міністра, пересиділа самого Рукзакяна... Хто скаже, що це мужик- нехай кине в неї цеглою...
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13.01.2022 22:47 Відповісти
до речі, наскільки мені відомо, то права забирають та видають тимчасовий талон... Щось змінилось чи Антоніна Вилизанатарілка- приховує?
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13.01.2022 22:51 Відповісти
А почему после третьего раза не отобрали права навечно ? Потому шо типы Геращенко зарабатывают на отмазках нарушителей и им невыгодны европейские законы
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13.01.2022 21:38 Відповісти
Потому что Геращенко с Аваковым сами преступники. Еще до Майдана в Харькове воровали все что можна и даже детские атракционы и качели порезали и сдали в металолом чтобы потусить в ночных клубах
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13.01.2022 22:01 Відповісти
А вы всегда врете?))) Или только когда бухаете за рулем?
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13.01.2022 22:16 Відповісти
у тебя мозги есть вообще? тебе объяснили - патрульные не имеют права отнимать права. Это делает СУД. а судей у нас не хватает, потому полгода не могли рассмотреть дело и забрать у этого идиота права.
Или Геращенко лично должен бегать права отнимать?
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13.01.2022 22:27 Відповісти
дело не в том где его права, а в отсутствии у него мозгов и совести. Оно и с ликвидированими правами будет бухать за рулем
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13.01.2022 22:36 Відповісти
Тут не поспоришь... Некоторые из таких уже успели тут высказаться о "карательных законах".
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13.01.2022 23:31 Відповісти
Антоша появився, довго не було чути.
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13.01.2022 21:39 Відповісти
Деньги закончились, опять к корыту хочет
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13.01.2022 22:03 Відповісти
Вибачте, але це your bunny писець. Що це за закони такі? Воно їздить п'яне, а йому тільки пальчиком погрожують?
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13.01.2022 21:44 Відповісти
Проблема ж не в тому що закони якісь не такі, раніше були інші - могли відібрати на місці, але міліціонери з цього робили корупцію і договорняки тому на статистиці п'яних за кермом це не відображалось. Проблема тільки у дотриманні законів та невідворотності покарання. Але жодна влада за 30 років цим не переймалась. До-речі, і засідання суду ось-ось мали відбутись, яка випадковість (мабуть заднім числом вписали дати).
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13.01.2022 22:15 Відповісти
А какая разница для полиции в плане коррупции? Протоколы составляют они... Как видите на этого три штуки составили...
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13.01.2022 22:25 Відповісти
Насправді це міжнародна практика, щоб відкинути особисту упередженість, помилку виконавця і т.п. Але, як вище написано, до цього чудового закону потрібно лише забезпечити невідворотність покарання (читай - очистка судової системи) щоб справи не лежали в судах без розгляду. Чомусь же можуть робити дозволи на обшуки, повістки і т.п. за день, якщо це комусь необхідно.
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13.01.2022 22:59 Відповісти
Это административка... с какого перепугу у нее должен быть приоритет над другими делами? Вот над этим и должен поработать законодатель...
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13.01.2022 23:35 Відповісти
Випий і сідай за кермо, обезпеч себе від покарань. закони на стороні алкогонавтів. чи збережеться така країна????
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13.01.2022 21:56 Відповісти
На жаль на ваше питання вже є декілька відповідей, але нашу еліту не зупиняє ніщо. Королева Єлизавета позбавила сина всіх обов'язковів щоб він був в суді звичайним громадянином. Це рівність усіх перед законом і така країна збережеться безумовно
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13.01.2022 22:05 Відповісти
И до жопы ваши штрафы и ваши тупые диктаторские законы если мусора и судьи с прокурворами отпускают преступника за деньги. Сначала ведите пожизненное наказание для тех кто вершит закон а потом уже требуйте от простых людей соблюдения законов
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13.01.2022 21:58 Відповісти
А не пробовали не бухать за рулем?
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13.01.2022 22:19 Відповісти
можно узнать - в этой конкретной ситуации виноват прокурор, который не имел никакого отношения к делу или патрульные, которые составили ТРИ протокола на этого идиота?
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13.01.2022 22:29 Відповісти
В Штатах после 3-го раза сидел бы в турма. А прав бы лишился после первого.
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13.01.2022 22:00 Відповісти
после второго.
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13.01.2022 22:29 Відповісти
от штата зависит
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13.01.2022 22:37 Відповісти
и от промилей
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13.01.2022 22:40 Відповісти
у нас не Штаты, у нас страна "открытых возможностей"
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13.01.2022 22:56 Відповісти
У нас тоже так. И штрафу еще.
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13.01.2022 22:56 Відповісти
Звісно що такі норми закону це не недолік закону, а боюся свідома норма. І причини норми зрозумілі. А закликати суддів марна справа, суддя діє в межах норм закону, хоча інколи ця норма рятує і декого з суддів. Всі питання під купол
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13.01.2022 22:01 Відповісти
Пане, ви нагородили стільки різних дурниць в одну купу, що коментувати марна справа. Але зверну увагу на те що пан Геращенко був і депутатом і радником, а пан Аваков Міністром. А міністерство має право приймати участь в розробці законів. А натикайте мене носом де пан Антон попереджав про цю явно небезпечну норму закону, коли водій який був нетверезий за кермом буде мати права? Чи може міністерство пояснювало депутатам небезпеку чинної норми? Я щось не пам'ятаю.
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13.01.2022 22:43 Відповісти
Не країна, а дурдом "Веселка".
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13.01.2022 22:17 Відповісти
А у нас разве не на месте лишают прав за пьянку плюс штраф?
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13.01.2022 22:18 Відповісти
не знаю где это - у вас, а в Украине - нет.
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13.01.2022 22:30 Відповісти
Пора судей привлекать к ответственности за халатность и уклонение от исполнения обязанностей.
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13.01.2022 22:18 Відповісти
у нас дефицит судей. Примерно 40% недобор. Преступники массово избегают наказания за давностью преступления - судей не хватает рассматривать дела.
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13.01.2022 22:31 Відповісти
да у нас и при наличии судей преступники тоже избегают много чего, как говорится "да не суди и не судим будешь"
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13.01.2022 22:58 Відповісти
Суд божий никто не отменял, жалко только невинных людей☹️
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13.01.2022 22:33 Відповісти
если в стране работает только "суд божий", то не далеко и до суда Линча
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13.01.2022 23:00 Відповісти
О как, цензор. соответствуете названию. Можете хоть все коменты удалить или всех перебанить - факт не поменяется. Проблема не в геращенко или в авакове а в тупом народе, который выбирает тупоголовых ублюдочных фотографов, насильников и кварталовцев в ВР, а потом требует справедливости, когда его давят пьяные отморозки на дорогах, такие же представители "элехтората", как и он сам. Что там по ДТП с Трухиным? Нашли того, кто таки был за рулем? )) Клоуны, мля..
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13.01.2022 22:50 Відповісти
Панове судьи, я выживаю на пенсию 70 d. У Вас достаточно огромные зарплаты, и они известны всем.Сейчас нет дураков, все понимают - трусости,наглости,оборзению,жадности и пофигизму нет предела. На Вас же смотрят Ваши дети, которых Вы возите каждое утро в школу. Дети понимают гораздо больше, чем Вы думаете и впитывают всё, как губка. . . . . . Писатель Ефремов сказал: "Серое рождает чёрное"
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13.01.2022 23:11 Відповісти
"Панове судді, прошу вас намагатися невідкладно і якнайшвидше розглядати адміністративні протоколи щодо нетверезих водіїв. Не соромтеся використовувати дане вам Законом право брати під арешт таких водіїв, які протягом року повторно сіли за кермо п'яними двічі та тричі", - закликав Геращенко. Джерело:
Кому ви це кажете - СУДДІ самі ********** бухими їздити на автівках
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13.01.2022 23:40 Відповісти
оно то да.. но у нас и за кефир, квас можно попать в нетрезвые.. вот бы еще закон что бы коррупционеров рассматривали дела в течении 2 суток, а то лесятиелиями тянутся суды..
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13.01.2022 23:59 Відповісти
А як у нас за кефір чи квас можна потрапити до "нетверезих"? Допустима норма 0,2 проміле, це напевно літріф 10 кефіру))
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14.01.2022 06:53 Відповісти
Очередные жертвы беззакония. Наверное нет больших злодеев, чем украинские судьи. Бедность и война это тоже на их совести.
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13.01.2022 23:59 Відповісти
А судьям не интересные такие простые дела. Лишат прав ....оштрафуют...и все..а взять то нечего. Теперь их надо привлечь за то что не сделали свою работу....на их совести две смерти...даже три.
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14.01.2022 00:12 Відповісти
В нашем провинциальном городке ну где-то 46 тысяч проживает, так рассмотрение дела в суде только через пол года, один судья. Не пойму, они получают по 100-200 тыс. зарплаты и никто не хочет работать или по штату не положено? Не пойму...
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14.01.2022 00:32 Відповісти
....во, блин Права Человека , вернее Защита Прав Человека, даже Водительских, даже Вдрызг Пьянового.... потому-что, это ЧЕЛОВЕЕК!
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14.01.2022 05:17 Відповісти
У Харкові що, пороблено? Хоча враховуючи відсоток людей, що голосували за Гепу- я не здивований.
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14.01.2022 06:51 Відповісти
Як ио нашім суддям не все рівно. Цим свиням, аби грошами під носом помахали. Еліта срана
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14.01.2022 08:04 Відповісти
что-то мне это напоминает..., например борьбу за свои права против ковида..., если борьба за соблюдение личных прав и свобод противоречит всеобщему благу(как, например, хочу и бухаю за рулем - мое бухло, моя машина...) в дело должны вступать законы, которые защищают общество в целом от распоясавшихся индивидуумов...,например, ограничивают их право свободного передвижения за рулем, если они пьяны..., или ограничивают их контакты с людьми, если они могут быть заражены смертельной болезнью..., но, понятно, что для наших законников безопасность отдельного человека, как и безопасность общества в целом, далеко не в приоритете...
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14.01.2022 09:17 Відповісти
судити є кого.
всіх хто мав позбавити його прав та арештувати машину
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14.01.2022 10:23 Відповісти
 
 