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США (20980) Резніков (1442) Остін Ллойд (508)

Остін підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету України, - Резніков провів зустріч із американським колегою

Остін підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету України, - Резніков провів зустріч із американським колегою

Глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим та обговорив із ним нарощування сил РФ поблизу російсько-українського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у заяві Пентагону, поширеній у четвер.

"Міністр оборони Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб обговорити з ним тривале і неспровоковане нарощування військових сил Росією біля України.

Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи постійні зусилля зі зміцнення спроможності українських сил шляхом надання оборонної допомоги. Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та взяли на себе зобов’язання продовжити їхню тісну координацію", - наголошується у заяві.

Також читайте: Україна розпочинає системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони

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Топ коментарі
+8
Де проголосувати?!)))
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13.01.2022 22:35
+5
За весь цей час Зеленський жодного разу не прокоментував вимоги офігівшої русні хоча б в частині, що безпосередньо стосується України, ні хід переговорів
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13.01.2022 22:31
+5
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13.01.2022 23:21
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Серьёзный дядька.
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13.01.2022 22:18 Відповісти
Который заявил что главными угрозами для США является белый национализм и изменение климата .
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14.01.2022 00:10 Відповісти
Чергова перемога від зелені.Це на хвилинку підприємство учасник програми нашого ЗРК і розробник радарів що працюють без руснявих клістронів.
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13.01.2022 22:21 Відповісти
Сподіваюся, якщо Остін теж в курсі цієї новини, то непохитна підтримка українського війська прозвучала для гнома-капітулянта, як погроза від Кінг-Конга.
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13.01.2022 22:26 Відповісти
Правда интересно:Ллойд Остин?! Имя - Ллойд. Это прямо как британский морской регистр! У них бывает имя и фамилия меняются местами - как у нас : Богдан это в основном имя,но бывает и фамилия. Расса:негроидная. Но это прекрасный гражданин USA! И никак не хуже! Надо учиться и нам так: не цвет кожи определяет авторитет,а реальные заслуги перед народом и государством!
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13.01.2022 22:23 Відповісти
Угадай, почему среди афроамериканцев часто встречается фамилия Вашингтон.
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13.01.2022 22:27 Відповісти
Maxim Ak-Murza почему,уважаемый?
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13.01.2022 22:30 Відповісти
Любил Джордж Вашингтон темнокожих девчат. Исторический факт, кстати.
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13.01.2022 22:33 Відповісти
Не вопрос! Это же не грех!
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13.01.2022 22:37 Відповісти
Я то же один раз чуть не полюбил...Толпа друзей- студентов прервала романтику общения...
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13.01.2022 22:39 Відповісти
Похмелилось, дебилушко?
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13.01.2022 23:24 Відповісти
Давно бухаешь, русмартышка?
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13.01.2022 23:49 Відповісти
Ты не останавливайся, руснявое, бухай побольше. И шоб шмурдяк был подешевле
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13.01.2022 23:57 Відповісти
Ну а какой еще шмурдяк русня хлебает? Вам другого и не тре.
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14.01.2022 00:10 Відповісти
Русь в Киеве, болван.
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14.01.2022 00:31 Відповісти
Лапти ? Этот товарищ росийский военный , морской артилерист , в запасе , с росийским паспортом и военной пенсией . Лаптя лаптем не напугаешь.
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14.01.2022 00:14 Відповісти
Та нема за што . Таких как он в Америке миллионы и они тащат страну в пропасть . Больно смотреть . Такова селяви . Жыве Беларусь !
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14.01.2022 04:58 Відповісти
ты, я смотрю, так и не лечишься.
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14.01.2022 00:38 Відповісти
Да потому что они были его рабами и иметь их было куда проще чем белых протестантских женщин за которых могли отрезать Вашингтону причинное место и даже повесить .
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14.01.2022 00:20 Відповісти
Однако нобелевский лауреат доктор Джеймс Ватсон проводивший исследование ДНК всех рас получил совершенно другой результат.
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14.01.2022 00:17 Відповісти
За весь цей час Зеленський жодного разу не прокоментував вимоги офігівшої русні хоча б в частині, що безпосередньо стосується України, ні хід переговорів
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13.01.2022 22:31 Відповісти
Он на лыжах катался
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13.01.2022 23:17 Відповісти
Де проголосувати?!)))
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13.01.2022 22:35 Відповісти
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13.01.2022 23:21 Відповісти
Сенат США не принял закон о санкциях против СП-2, нехватило несколько голосов.
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13.01.2022 23:10 Відповісти
Барабанная дробь войны - США заявили об эскалации отношений с россией... А россия тут-же отказалась от следующего раунда переговоров с США, и кремль "начал консультации с военными по Украине".. О чем это !? Да все о том что Кутин попал в ситуацию, когда его послали нах в лес - и он Абиделся, и решил пойти ва-банк..
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13.01.2022 23:41 Відповісти
очкошники уже играли в супердержаву в 79 году. В итоге били челобитную - дайте хлеба и порошка стирального.
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14.01.2022 00:34 Відповісти
Сейчас как раз самое время кремлевским консервам типа партии Свобода и нацдружин выйти на митинг "против негров и иностранцев" или типа того чтоб оскорбить Остина и поссорить Украину с США. Ждем на бис
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14.01.2022 11:02 Відповісти
 
 