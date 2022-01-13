Запобіжний захід Пряхіну не змогли подовжити через неявку адвоката та хворобу судді, - Офіс генпрокурора
В Офісі генерального прокурора пояснили, чому щодо "заступника міністра інформації ДНР" Володимира Пряхіна не діяв запобіжний захід, а відтак він зміг втекти на окуповану територію.
Про це йдеться у коментарі, який Офіс генпрокурора надав Цензор.НЕТ.
Там пояснили, що дія попереднього запобіжного заходу - домашнього арешту - закінчилася 18 жовтня.
"Клопотання про його продовження було подано прокурором до суду ще 6 жовтня 2021 року, однак засідання призначене на 7 жовтня не відбулося через неявку адвоката. А наступне - 18 жовтня 2021 року не відбулося у зв’язку з перебуванням на лікарняному головуючого судді та одного судді у відпустці. Строк дії попередньої ухвали закінчився, а відтак обвинувачений з 19 жовтня 2021 року залишився без запобіжного заходу. При цьому чергове підготовче засідання судом призначене тільки на 12 січня 2022 року", - йдеться у коментарі.
В Офісі генпрокурора додали: адвокат обіцяє, що Пряхін поїхав до Донецька у термінових сімейних справах і повернеться на наступне засідання, прізначене на 18 березня. А якщо ні - то прокурор подасть клопотання про його тримання під вартою.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію.
Будь ласка, зачекайте...
ні, малята, тільки Гетьман, Кривава Хунта та публічні розстріли можуть врятувати Неньку !
плювати на всіх та вся!
прогноз погоди:
"Над Україною безхмарне небо.." та вперед !
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть."
Джерело:
Десь отут я тебе бачив,кацап.
Кого пiд вартою? Того кто убежал и всем фак показал? Может судью с прокурором под арест посадить за то что они террориста отпустили
на кіл падлюку на Майдані !!!!
Я прямо таки представляю себе ситуацию, когда после военной операции в Ираке, штаты отпускают Саддама Хусейна и его братца, тк адвокат не явился в суд, а судья взял больничный!
"Мне сказала тетя Соня,
Что слыхала тетя Алла,
Что во вторник тетю Цилю
Тетя Хана уверяла,
Что как будто дядя Нухим
Сам слыхал, как на прощанье
Энык-Бенык, уезжая,
Всем промолвил
- До свиданья!"(с)
в судах часто есть сговор между судьями и прокурорами
Такий самий другий непотріб , ≪захворів≫ і дав можливість катові втекти .
А зв гієн прокурорських і зовсім немає що казати . Бл@дво , причому вся система.
Так само як і харьківська ≪суддя≫ що не мала часу розглянути три п'янки виродка який в чергове сів за кермо та самовбився , але забрав із собою сімейну пару , а своїх дітей зробив каліками , а чужих сиротами .
PS: Так хто організатор майбутніх протестів???
Для зеленої плісняви,як і для расєян - єдиний справжній ворог Порошенко!
То вони є справжніми ворогами України - гіршими,ніж расєяне.
Шо творица! А Зюзик безвинно страдаит в Буковеле или Омане, где он там лечит здоровье, подорванное Порошенкой.
глубокой коррупции судейской власти;
ее полной безнаказанности за преступные действия или бездействие;
отсутствия со стороны общества и государства контроля, надзора и институционного эффективного механизма привлечения к административной, материальной и уголовной ответственности за заведомое злоупотреблением властью гондонов в судейских мантиях.
Есть только банда с круговой порукой, и каждый раз когда это отребье хватают за руку, паханат этой камарильи визжит о независимости судебной власти и освобождает своих легализованных преступных утырков от наказания.
Как мило.
Прям не госпреступник а хрустальная ваза.
Столько церемоний, столько процедур, строгое соблюдение процессуальных действий...
Прям не Украина а шведонорвегия.
Если бы дали команду фас то он бы уже давно чалился на зоне, ну а тут видно были другие пожелания..
Очень надеюсь, что кто то, имеющий доступ к информации, комплектует списочек всех этих "независимых" судей, с маетками, дорогими часами и машинами. Главное, в случае чего, не допустить перепрыгивания последних через таможенный турникет, как это получилось с Пшонкой.