Запобіжний захід Пряхіну не змогли подовжити через неявку адвоката та хворобу судді, - Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора пояснили, чому щодо "заступника міністра інформації ДНР" Володимира Пряхіна не діяв запобіжний захід, а відтак він зміг втекти на окуповану територію.

Про це йдеться у коментарі, який Офіс генпрокурора надав Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що дія попереднього запобіжного заходу - домашнього арешту - закінчилася 18 жовтня.

"Клопотання про його продовження було подано прокурором до суду ще 6 жовтня 2021 року, однак засідання призначене на 7 жовтня не відбулося через неявку адвоката. А наступне - 18 жовтня 2021 року не відбулося у зв’язку з перебуванням на лікарняному головуючого судді та одного судді у відпустці. Строк дії попередньої ухвали закінчився, а відтак обвинувачений з 19 жовтня 2021 року залишився без запобіжного заходу. При цьому чергове підготовче засідання судом призначене тільки на 12 січня 2022 року", - йдеться у коментарі.

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В Офісі генпрокурора додали: адвокат обіцяє, що Пряхін поїхав до Донецька у термінових сімейних справах і повернеться на наступне засідання, прізначене на 18 березня. А якщо ні - то прокурор подасть клопотання про його тримання під вартою.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію.