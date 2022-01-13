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бойовик (3414) запобіжний захід (452) Офіс Генпрокурора (3156)

Запобіжний захід Пряхіну не змогли подовжити через неявку адвоката та хворобу судді, - Офіс генпрокурора

Запобіжний захід Пряхіну не змогли подовжити через неявку адвоката та хворобу судді, - Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора пояснили, чому щодо "заступника міністра інформації ДНР" Володимира Пряхіна не діяв запобіжний захід, а відтак він зміг втекти на окуповану територію.

Про це йдеться у коментарі, який Офіс генпрокурора надав Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що дія попереднього запобіжного заходу - домашнього арешту - закінчилася 18 жовтня.

"Клопотання про його продовження було подано прокурором до суду ще 6 жовтня 2021 року, однак засідання призначене на 7 жовтня не відбулося через неявку адвоката. А наступне - 18 жовтня 2021 року не відбулося у зв’язку з перебуванням на лікарняному головуючого судді та одного судді у відпустці. Строк дії попередньої ухвали закінчився, а відтак обвинувачений з 19 жовтня 2021 року залишився без запобіжного заходу. При цьому чергове підготовче засідання судом призначене тільки на 12 січня 2022 року", - йдеться у коментарі.

Читайте: Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію

В Офісі генпрокурора додали: адвокат обіцяє, що Пряхін поїхав до Донецька у термінових сімейних справах і повернеться на наступне засідання, прізначене на 18 березня. А якщо ні - то прокурор подасть клопотання про його тримання під вартою.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію.

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Топ коментарі
+37
Это нормально ? Надо увольнять таких болезненных судей.
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13.01.2022 22:14
+37
Поток зеленой "божьей росы" идет в глаза зелебобикам не переставая сплошным потоком.
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13.01.2022 22:15
+29
Це повний п...ц!
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13.01.2022 22:14
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Это нормально ? Надо увольнять таких болезненных судей.
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13.01.2022 22:14 Відповісти
Да у него просто воспаление хитрости, из-за получения взятки. Вот и вся история его болезни.
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13.01.2022 22:32 Відповісти
судье дали указание с офиса недо-президента
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13.01.2022 23:05 Відповісти
В Офисе генпрокурора добавили: адвокат обещает, что Пряхин уехал в Донецк по срочным семейным делам и вернется на следующее заседание, назначенное на 18 марта. А если нет - то прокурор подаст ходатайство о его содержании под стражей.

ні, малята, тільки Гетьман, Кривава Хунта та публічні розстріли можуть врятувати Неньку !

плювати на всіх та вся!
прогноз погоди:
"Над Україною безхмарне небо.." та вперед !
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13.01.2022 23:08 Відповісти
Це повний п...ц!
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13.01.2022 22:14 Відповісти
Ну точно зЕбануты...
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13.01.2022 22:15 Відповісти
Дебіли, бл. ...
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13.01.2022 22:47 Відповісти
Поток зеленой "божьей росы" идет в глаза зелебобикам не переставая сплошным потоком.
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13.01.2022 22:15 Відповісти
в цій державній машині усе заржавіло. на смітник. просто жесть. у нас морозиво закінчилось. це ж серйозна причина!
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13.01.2022 22:16 Відповісти
за взятку судьи делают как выгодно клиенту.
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13.01.2022 22:17 Відповісти
І хто їм повірить??? що такі спецслужби які викрали Цемаха, упустили підозрюваного злочинця. Це тільки янеЛох наказав відпустити, 100-пудово, щоб з чистою совістю заглянути ху@лу в очі. Іньшого поясненя бути не може.
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13.01.2022 22:19 Відповісти
Разве террористы виноваты в том, что их судьи и адвокаты болеют?
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13.01.2022 22:21 Відповісти
Антоненко (Рифмастер) должен обязательно сидеть в буцигарне, а сепаров можно просто отпускать, выдавать х#йлу на "обмен" и т.д. - и никто ни за что не отвечает. по-моему эта зе-власть не с народом, а "работает" против Украины.
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13.01.2022 22:22 Відповісти
"Для російської мови - сприяння і лояльність.
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть."

Джерело:
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13.01.2022 22:28 Відповісти
було зрозуміло це ще до виборів,карма в українського наріду така..
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13.01.2022 23:46 Відповісти
та я и до выборов писал, что "зе!" - это днище. но нарiд решил поприкалываться.
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13.01.2022 23:52 Відповісти
за вибір "по приколу" доводиться дорого платити,гадаю багато хто це вже відчув
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14.01.2022 00:00 Відповісти
А что так можно было? Какое совпадение. И адвокат не пришел и судья. А по ресторанах их искали? Подозреваю что обмывали новенький мерседес судьи который ему *теща* подарила
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13.01.2022 22:24 Відповісти
Судді і прокурори в Україні тільки зарплатню справно отримують і при тому ні за що не відповідають.Так було при минулій владі коли втік садовник так продовжується і зараз,тому що безкарність.
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13.01.2022 22:27 Відповісти
Не розумію мови хворих тварин бо не вет-лікар.Тварина звернулась не за адресою.
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13.01.2022 23:29 Відповісти
За адресою.
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13.01.2022 23:51 Відповісти
Тебе козла хто питає ,що ти тут бекаєш? Кажу для всіх хворих тварин,я не ветеринар. ПНХ -ПТН
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14.01.2022 07:39 Відповісти
Ні,ти не ветеринар,ти тварина.
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14.01.2022 08:55 Відповісти
Ти хвора тварина з злоякісною пухлиною мозку-невиліковна.
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14.01.2022 08:59 Відповісти
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14.01.2022 09:03 Відповісти
Это ты? Настоящий расеянин!
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14.01.2022 12:39 Відповісти

Десь отут я тебе бачив,кацап.
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14.01.2022 12:54 Відповісти
Тварина розуміє українську? Якщо розуміє то ПНХ разом з ****** і лукою.
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14.01.2022 07:23 Відповісти
В Офісі генпрокурора додали: адвокат обіцяє, що Пряхін поїхав до Донецька у термінових сімейних справах і повернеться на наступне засідання, прізначене на 18 березня. А якщо ні - то прокурор подасть клопотання про його тримання під вартою.
Кого пiд вартою? Того кто убежал и всем фак показал? Может судью с прокурором под арест посадить за то что они террориста отпустили
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13.01.2022 22:28 Відповісти
Просто предатель!
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13.01.2022 22:29 Відповісти
Складывается такое впечатление, что дерьмак и в подмётки не годится к зЕлоху...
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13.01.2022 22:37 Відповісти
твою дивізію !!!!!!!!

на кіл падлюку на Майдані !!!!
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14.01.2022 00:40 Відповісти
Это просто какой-то позор😲😲
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13.01.2022 22:30 Відповісти
у тебя линия разграничения в голове!
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13.01.2022 22:32 Відповісти
О чем ты?
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13.01.2022 23:20 Відповісти
За этот "позор😲😲", ***** ru.бл...и зЕлоху, бешеные отстёгивает! Другой логики я не вижу...
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13.01.2022 22:44 Відповісти
А якого хєра він взагалі був під домашнім арештом, а не в СІЗО? Це ми маємо Портному подякувати за такий кримінально-процесуальний кодекс, що терористів під домашній арешт можна відправити!
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13.01.2022 22:32 Відповісти
пристрелите прямо там
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13.01.2022 22:32 Відповісти
І взагалі, яка нафіг хвороба судді? Сєпарів і терористів можна і без суду в тюрмі тримати! Американці в Гуантанамо терористів без суду тримали!
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13.01.2022 22:33 Відповісти
запобіжний захід для сепара домашній арешт ! чому просто не заборонили ходити без шапки ?
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13.01.2022 22:41 Відповісти
Камера же осталась свободная. В нее и судью и прокурора посадить чтобы сидели пока не вернется *беглец*. Я вообще не понимаю зачем нам ети суды.
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13.01.2022 22:42 Відповісти
All you need to know about Ukraine 🇺🇦, I'm sorry for people who realise of a mess they're i
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13.01.2022 22:43 Відповісти
Адвокат не прийшов, суддя захворіла, так давайте відпустимо терориста....ви іпануті?
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13.01.2022 22:43 Відповісти
я не знаю як в кого. до цієї влади у мене НУЛЬ довіри. я б їм не довірив навіть в парадній за порядком дивитися. повна деградація.
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13.01.2022 22:45 Відповісти
Для дегенератов, которые вас выбрали, это конечно аргумент!
Я прямо таки представляю себе ситуацию, когда после военной операции в Ираке, штаты отпускают Саддама Хусейна и его братца, тк адвокат не явился в суд, а судья взял больничный!
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13.01.2022 22:47 Відповісти
Он уехал, но обещал вернуться)
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13.01.2022 22:48 Відповісти
Выпустите Семенченко, он же обещает ходить на все заседания.
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13.01.2022 22:47 Відповісти
Ви не паимаеите! Енто другое!
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13.01.2022 23:54 Відповісти
отмазки как в старой еврейской сказке:
"Мне сказала тетя Соня,
Что слыхала тетя Алла,
Что во вторник тетю Цилю
Тетя Хана уверяла,
Что как будто дядя Нухим
Сам слыхал, как на прощанье
Энык-Бенык, уезжая,
Всем промолвил
- До свиданья!"(с)
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13.01.2022 22:59 Відповісти
Специально сделали - сговор . В Украине есть правоохоронные органы занимающиеся сговором ?

в судах часто есть сговор между судьями и прокурорами
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13.01.2022 23:01 Відповісти
Після зміни влади одними з найперших головних завдань перед новою, вже не зеленою владою в Україні буде створення(!) правоохоронної і судової систем. Не реформування, не реорганізації. не переатестестації... а саме створення! Бо ця зелена гидота за два з половиною роки таки зуміла знищити навіть те з тої системи, що в нас вже було. І чим швидше то гаддя зникне з України, тим більше в нас залишиться шансів зберегти державу.
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13.01.2022 23:03 Відповісти
Після зміни влади нічого не зміниться. )
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13.01.2022 23:25 Відповісти
???????
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13.01.2022 23:06 Відповісти
Это гнилые отмазки!
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13.01.2022 23:16 Відповісти
Просто наша наглая и откровенно продажная судейско-прокурорская мафия состоит из точно таких же пряхиных...
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13.01.2022 23:23 Відповісти
мафия в данном случае зеленая, которая давит на судей, заболей типа, иначе мы тебя уволим...
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13.01.2022 23:59 Відповісти
Перша суддя , помилка природи , дала паскуді домашній арешт
Такий самий другий непотріб , ≪захворів≫ і дав можливість катові втекти .
А зв гієн прокурорських і зовсім немає що казати . Бл@дво , причому вся система.
Так само як і харьківська ≪суддя≫ що не мала часу розглянути три п'янки виродка який в чергове сів за кермо та самовбився , але забрав із собою сімейну пару , а своїх дітей зробив каліками , а чужих сиротами .
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13.01.2022 23:28 Відповісти
Висновок виходить один, не маємо правосуддя, так написала бенядиктова! А це провокація, призів до суду великого Линча! Маю надію, що першими підпадуть до суду Лінча, наші нєпрікасаємиє - бандюки в мантії, яким зарплатні замало, потім "95" та ЖОПзЕ...
PS: Так хто організатор майбутніх протестів???
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13.01.2022 23:33 Відповісти
Какие "домашние аресты" террористам, поднявшим руку на территориальную целостность и само существование страны?
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13.01.2022 23:36 Відповісти
что они чешут, это очередные договорняки зе с куйлом
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13.01.2022 23:57 Відповісти
Їм ніколи займатися зрадниками та сепарами! Справжніми ворогами Укрвїни.
Для зеленої плісняви,як і для расєян - єдиний справжній ворог Порошенко!
То вони є справжніми ворогами України - гіршими,ніж расєяне.
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14.01.2022 00:00 Відповісти
От шо Порошенко творит!!! Сглазил судью, тот при смерти, а потом еще и Пряхина телепортировал в Лугандон.

Шо творица! А Зюзик безвинно страдаит в Буковеле или Омане, где он там лечит здоровье, подорванное Порошенкой.
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14.01.2022 01:08 Відповісти
Это демонстрация:
глубокой коррупции судейской власти;
ее полной безнаказанности за преступные действия или бездействие;
отсутствия со стороны общества и государства контроля, надзора и институционного эффективного механизма привлечения к административной, материальной и уголовной ответственности за заведомое злоупотреблением властью гондонов в судейских мантиях.

Есть только банда с круговой порукой, и каждый раз когда это отребье хватают за руку, паханат этой камарильи визжит о независимости судебной власти и освобождает своих легализованных преступных утырков от наказания.
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14.01.2022 03:04 Відповісти
Батько Махно таки втілив свої ідеї у життя.
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14.01.2022 03:15 Відповісти
на яку краіну працюе це 3е бидло
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14.01.2022 05:00 Відповісти
не смогли привести в суд... значит, надо все карательные органы Украины разогнать с запретом работы в будущем в любом правоохранительном органе... это же надо дожиться, чтобы солдат, защищающий Украину на фронте, рискующий своей жизнью, имеет зарплату 13 тысяч гривен, а продающий страну прокурор, ужирающийся в тылу, минимум 50 тысяч...
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14.01.2022 06:29 Відповісти
Цікаво, а яке рішення прийняв би суд, якби адвокати Порошенка і він сам не з*явилися в судове засідання? Це ж треба з жовтня місяця "жувати соплі" з продовження міри запобіжного заходу цьому Пряхіну!
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14.01.2022 06:49 Відповісти
Суддю і адвоката закрити в ту камеру де повинен був сидіти Пряхін. Запевняю вас, більше таких "збігів" не трапиться.
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14.01.2022 07:23 Відповісти
Ах!
Как мило.
Прям не госпреступник а хрустальная ваза.
Столько церемоний, столько процедур, строгое соблюдение процессуальных действий...
Прям не Украина а шведонорвегия.
Если бы дали команду фас то он бы уже давно чалился на зоне, ну а тут видно были другие пожелания..
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14.01.2022 07:31 Відповісти
Это всё делается специально. Поограмма амнистии.
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14.01.2022 07:51 Відповісти
3елена каральна машина переслілуе і садить в вя3ниці тільки украінськиx патріотів а цей пряxін іxній в доску какая ра3ніца 95 квартал рулить
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14.01.2022 08:05 Відповісти
Судью и адвокатишку поместить в камеру, пока не вернется подследственный. Пусть поправят здоровье.
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14.01.2022 09:17 Відповісти
Лживые, продажные ******! Получили бабло и поболели.
Очень надеюсь, что кто то, имеющий доступ к информации, комплектует списочек всех этих "независимых" судей, с маетками, дорогими часами и машинами. Главное, в случае чего, не допустить перепрыгивания последних через таможенный турникет, как это получилось с Пшонкой.
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14.01.2022 09:54 Відповісти
Кругом *****
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14.01.2022 10:03 Відповісти
А там не прокомментировали так же сколько стоит болезнь судьи, и сколько стоит не явка адвоката?
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15.01.2022 12:33 Відповісти
 
 