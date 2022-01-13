Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - Зеленський
Національний центр управління та випробувань космічних засобів успішно провів перший сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30", який сьогодні було виведено на космічну орбіту.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що успішна реалізація таких масштабних космічних проектів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь буде візитною карткою України.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=U6Kcnq6h-5w
Чи може випити з горла, щоб не плакати дивлячись на картинки старих *реальних* українських супутників ДЗЗ Січ-1(м)?
1. Государственное использование (в работе министерства, ведомствами и пр.)
2. Коммерческое применение
3. Поддержка системы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ прицелом на будущее
4. Престиж государства.
Вопрос в том - а получился ли хотя бы "престиж"? Судя по комментариям - не очень...