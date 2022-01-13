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Зеленський (22411) супутник (281)

Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - Зеленський

Із супутником

Національний центр управління та випробувань космічних засобів успішно провів перший сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30", який сьогодні було виведено на космічну орбіту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що успішна реалізація таких масштабних космічних проектів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь буде візитною карткою України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український супутник "Січ-2-30" запустили у космос в США

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Топ коментарі
+55
ты связь с реальностью лучше установи, чучело зеленое
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13.01.2022 22:40
+42
мимит.. квартальний блазень винирнув з "муки" та почав нахвалятися супутником - до якого не має жодного відношення.
Зараз це недорозуміння навроче та зі супутником лихо ще трапиться..
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13.01.2022 22:39
+34
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13.01.2022 23:08
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ЗЕля- Космос )
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13.01.2022 23:40 Відповісти
Он спутники запускает и на лыжах катается а тем временем только что в сенате не нашлось голосов чтоб принять санкции против СП-2. Это провал дипломатии.
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13.01.2022 23:41 Відповісти
Ви про що, шановний? Хіба від нього щось залежить? Він- бідний Вова, на якого вішають усіх собак.
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14.01.2022 04:38 Відповісти
Собаки корисні тварини, краще Ваву повісити, користі більше буде
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14.01.2022 08:21 Відповісти
Так працюй. Хто тобі це зробити не дає.
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14.01.2022 09:31 Відповісти
бєня і його потвора-вороги України і світу
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13.01.2022 23:42 Відповісти
Наш пианист -горнолыжник еще и косметолог... или как там правильно? А говорили гивно. Во какой одаренный !
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14.01.2022 00:08 Відповісти
На кордоні стоїть російська армія, у бюджеті МО немає грошей на нові озброєння, а Зеленський запускає супутники і будує фонтани в Умані по 150 млн грн. Я б назвав його кінченим дегенератом, якби не вважав це все спланованим.
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14.01.2022 00:15 Відповісти
Ну і "При чому тут Зеленський?" Не чіпайте "засранця"! У нього власних "зашкварів" уже на кілька "пожиттєвих" строків вистачає! (Тільки не треба спішить мене "в зад клювать" : "При этом сателлит сложно назвать крайне инновационным, скорее, это "космический долгострой", поясняет в комментарии http://www.liga.net/ LIGA.net председатель правления Dnipro Space Cluster Евгений Рокитский. Компании-партнеры проекта участвовали в разработке Сич-2-1. Работа над аппаратом началась более десяти лет назад, а запуск спутника планировался в 2017 году. Однако из-за начала войны с Россией и соответственно разрыва сотрудничества запуск пришлось отложить".)
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14.01.2022 08:04 Відповісти
Что-то напомнило
https://www.youtube.com/watch?v=U6Kcnq6h-5w
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14.01.2022 00:16 Відповісти
слабенько. Надо было центр управления полетом сателлита соорудить, с десятками мониторов с операторами, и громадным монитором на всю стену на сцене с траекторией полета. Хотя, еще не вечер, 95-м все под силу
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14.01.2022 00:17 Відповісти
У зеленского вторая линия связи со спутником?
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14.01.2022 00:26 Відповісти
Вова Вперший великозапустив супутник. Вперше.
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14.01.2022 00:28 Відповісти
Велике спутнікозапускництво на марші
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14.01.2022 00:31 Відповісти
Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - офіс керування польотами Зеленського
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14.01.2022 00:42 Відповісти
Навіщо Горбуліна запросив? Розповісти, що "встановив стійкий зв'язок з супутником" який "5 разів на добу над Україною пролітає"? Пропонував теж занюхнути для "стійкості зв'язку" (задля цього ж треба летіти поруч ))?
Чи може випити з горла, щоб не плакати дивлячись на картинки старих *реальних* українських супутників ДЗЗ Січ-1(м)?
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14.01.2022 00:47 Відповісти
Пока нам тут налоги вводят, инфляция 20%, а этот утырок в спутник играется! Мама! Да киньте в него ссаной тряпкой уже!
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14.01.2022 00:48 Відповісти
Спутник такий собі, але все-рівно це добре.
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14.01.2022 00:54 Відповісти
Н-да , было бы больше пользы , если бы тебя запустили туда вместо спутника .
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14.01.2022 01:04 Відповісти
Лучше бы молчал, а то убийц шеремета он тоже находил
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14.01.2022 01:51 Відповісти
... и начал подавать сигнал:"Пи-пи-пи-пи-....."
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14.01.2022 05:07 Відповісти
людина -дублер.
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14.01.2022 05:58 Відповісти
Заяви Юзіка про супутник ще не було?
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14.01.2022 07:01 Відповісти
Ще зараз розпишуть, що запуск супутника був " за проектом Зеленського" як і велике крадівництво...мовчав би вже.
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14.01.2022 07:26 Відповісти
Ой, не могу, шоб оно там понимало
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14.01.2022 07:34 Відповісти
Я сам позвонил Лукашенко и сказал.... спасай Вагнерцев Путлера....
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14.01.2022 07:44 Відповісти
Во времена Кучмы кричали по ящику...під Патронатом президента дорога Киев-Варшава построена,а спутник полетел у космос,а мост через Днепр построил сам Кучма... а на заводе Серп и Молот доярка надоила за сутки тонну молока головне шо Під Патронатом Голобородьки типа Кучмі...
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14.01.2022 07:48 Відповісти
Всі думали, що зеля пропав, а він супутник запускав. Ми його недооцінили.
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14.01.2022 08:11 Відповісти
зеленський, ти яким боком до Ілона Маска?
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14.01.2022 08:50 Відповісти
ты сотри, тут как тут) свадебный генерал) все хорошие новости и сразу видосики - весь треш и с факелами днем не найти его в стране)
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14.01.2022 09:14 Відповісти
Це "Велике спутниківство" за підтримки найвеличнішого.
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14.01.2022 09:42 Відповісти
p1sta спутнику!
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14.01.2022 12:28 Відповісти
Когда я занимался ЗНКПУ, вопрос был - а ЗАЧЕМ всё это? Мной предлагались такие цели:
1. Государственное использование (в работе министерства, ведомствами и пр.)
2. Коммерческое применение
3. Поддержка системы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ прицелом на будущее
4. Престиж государства.
Вопрос в том - а получился ли хотя бы "престиж"? Судя по комментариям - не очень...
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14.01.2022 12:53 Відповісти
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