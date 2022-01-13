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Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму. ФОТО

Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму. ФОТО

Професійна футбольна ліга Іспанії "Ла-Ліга" розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у цій країні.

Помилка була допущена в розділі списку офіційних трансляторів турніру. Так, на представленій віртуальній карті контури України підсвічуються без тимчасово окупованого Росією півострова.

Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму 01

Повідомляється, що посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до президента Професійної футбольної ліги Іспанії "Ла-Ліга" Хав’єра Тебас Медрано щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла-Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим і санкційних обмежень щодо Російської Федерації.

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Топ коментарі
+32
Давайте в ответ изображать Испанию без Каталонии
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13.01.2022 23:19
+5
Трохи скурвились іспанці - так буває коли Ішпанія переповнена расєйськіми військовими пенсіонерами і гебістами які накрали грошей і пенсію проводять у теплій Іспанії
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13.01.2022 23:34
+5
Там іспанців скоро не залишиться. Там зброд з усього світу так і лізе: африка, росія особливо.
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13.01.2022 23:41
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Давайте в ответ изображать Испанию без Каталонии
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13.01.2022 23:19 Відповісти
О!
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13.01.2022 23:24 Відповісти
И без страны Басков и Наварра. Ну чтобы добить
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13.01.2022 23:46 Відповісти
Давно пора но им су...м Пох
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14.01.2022 03:01 Відповісти
Багатьом буде цікаво ,фашизм та тоталітаризм в Іспанії протримався аж до 1975 року.
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13.01.2022 23:25 Відповісти
Ну цей фашизм врятував Іспанію від червоних в 30-х і ще не зрозуміло, що для іспанців було б гірше... Бо у громадянську війну обидві сторони там натворили...
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13.01.2022 23:29 Відповісти
Та комуняцька загроза в Іспанії 1930 х була тільки для відвода очей - уряд воював проти республіканців і антикатоликів, комуняк був мізер, просто давили опозицію. Трохи пізніше Ватикан коронував свого фашистського фаворита Франко.
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13.01.2022 23:37 Відповісти
Цікаво... Не вникав у це..
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13.01.2022 23:42 Відповісти
Погугліть, скільки танків і літаків туди совок відправив...
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14.01.2022 00:04 Відповісти
Спектакль, все інше постановка, Сталін і сам не вірив в перемогу комуністів в Іспанії, бо знав що їх там по сути і немає як сили, тому було те що було. В ітозі Франко рогромив всю республіканську опозицію навіть за допомогою військових мусульман з Мирокко і була створена фашистська держава.
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14.01.2022 11:53 Відповісти
Это уже не первый раз .
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13.01.2022 23:26 Відповісти
Женщины с низкой социальной отве́тственностью что с них взять ....суч...и.
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14.01.2022 03:03 Відповісти
Трохи скурвились іспанці - так буває коли Ішпанія переповнена расєйськіми військовими пенсіонерами і гебістами які накрали грошей і пенсію проводять у теплій Іспанії
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13.01.2022 23:34 Відповісти
Там іспанців скоро не залишиться. Там зброд з усього світу так і лізе: африка, росія особливо.
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13.01.2022 23:41 Відповісти
А в Португалії не так: мозамбік, ангола, кабо верде, гвінея бесау, сан томе, бразилія? Був там.
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13.01.2022 23:46 Відповісти
Тут не затримуються на довго хто не працює. Бюрократія португальська не дає одразу грошей. Все розтягується на роки, так що більшіть сюди не їде. Та й ціни тут вищі, тож більше в Іспанію пруть.
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13.01.2022 23:49 Відповісти
Щодо Іспанії, згідний. Цвни там нижчі. Я, взагалі, думаю, що Португалію взяли до євросоюзу, щоб мати більший доступ до Атлантики. На Азорах, гаприклад, американські бази.
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13.01.2022 23:54 Відповісти
Заїдь в Лісабоні на район Бураку.
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13.01.2022 23:47 Відповісти
До речі, переводиться, як діра.
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13.01.2022 23:48 Відповісти
Так, в Лісабоні трохи є, особливо на околицях. То ви не знаєте з чим порівнюєте. Я з Італії повернувся нещодавно, транзитом був, наче в гето побував. На фоні мілана-бергамо лісабон пустий.
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13.01.2022 23:55 Відповісти
Мені португал казав: краще ви, українці, до нас приїжджайте, ви хоча б відбілюєєте нашу націю
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13.01.2022 23:50 Відповісти
Да никто там не скурвился, и в других странах допускающих такие ошибки тоже никто не скурвился.Вот допустим Палестина чья ? Да срать я хотел на то чья она, такое же отношение у заграничных людей к нашим проблемам и к нашему Крыму. Они видят реальность, а реальность такова что там орудуют москали. Но официальные представители конечно должны указывать Крым украинским, хотя им и реально пофиг чей он.
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14.01.2022 00:02 Відповісти
Це не помилка - це або дебілізм або навмисна дія.
Дебілів в Іспанії не беруть на роботу.
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14.01.2022 00:19 Відповісти
Кому-то заплатили хорошие деньги. Рашисты не скупятся на пропаганду.
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13.01.2022 23:45 Відповісти
Тут полная ОПа российских агентов, и вы от испанцев что-то требуете...
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13.01.2022 23:48 Відповісти
Вже виправили:

https://www.laliga.com/en-ES/see-football-comparator-fees
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14.01.2022 02:19 Відповісти
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14.01.2022 05:41 Відповісти
Крым Украина,Кубань Украина...Версальский договор 1919 год после Первой Мировой вофны и РАБссия чЛенина Сралина подписала этот документ Международного значения...,его надо всего лишь выполнять...
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14.01.2022 05:44 Відповісти
Без малого 8 рочків минає, як, грубо кажучи, Україна просцяла, а Московщина, цим скориставшись, загарбала Крим. Чи окупації, чи анексії, чи як не назви - все єдно, кінця-краю цьому не видко. Світ звикає. Чи багато діла Гішпанії до Криму, коли у них є свій чиряк у сраці - Каталонія. А мо хтось, наприклад, згадує, що понад 120 років тому Гамерика під час війни з тією ж Гішпанією анексувала Гавайї? Від Гавайїв до тієї Гамерики 3'700 кілометрів , а приросли, як там і були. Українським війтам 30 років незалежності замїсть наче ненажерливим торбохвата гамани грошвою набивати, треба було макітрами кмітити, як Україні не утворитиси пляцдармою для Гамерики з Московщиною пихою мірятисі. Бо окрім Криму ще багато чого можна просцяти.
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14.01.2022 06:56 Відповісти
Погоджуюся на всі сто. Промругали Крим, і з ОРДЛО суцільні мраки. Наче мусціука на рані окуповані території мордуватимуть країну десятиріччя. Московицьку моровицє у найближчий час нам не подолати...
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15.01.2022 11:18 Відповісти
Футбольна ліга Іспанії виправила карту, на якій Україна була зображена без окупованого Криму. КАРТА Джерело:
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14.01.2022 09:06 Відповісти
 
 