Професійна футбольна ліга Іспанії розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму. ФОТО

Професійна футбольна ліга Іспанії "Ла-Ліга" розмістила на своєму сайті зображення України без окупованого Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у цій країні.

Помилка була допущена в розділі списку офіційних трансляторів турніру. Так, на представленій віртуальній карті контури України підсвічуються без тимчасово окупованого Росією півострова.

Повідомляється, що посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до президента Професійної футбольної ліги Іспанії "Ла-Ліга" Хав’єра Тебас Медрано щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла-Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим і санкційних обмежень щодо Російської Федерації.

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