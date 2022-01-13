США рішуче відреагують на спробу Росії розмістити сили у Латинській Америці, - Салліван
Помічник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван позитивно оцінив переговори країни з Росією. Відзначив, що Штати готові до рішучої відповіді, якщо Кремль вдасться до розташування військ на території Латинської Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
За словами радника Байдена, попри переговори з Росією - загроза повномасштабного військового вторгнення на територію України досі залишається високою.
Водночас Штати не ігноруватимуть, якщо Кремль спробує розмістити сили на території Латинської Америки.
"США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія буде рухатися в напрямку розміщення сил у Латинській Америці", - відзначив Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливый раб *********** на швабре.
Andrea Mitchell
@mitchellreports
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https://twitter.com/mitchellreports/status/1481686010450919424 3 ч
О поездке в Украину,
https://twitter.com/ChrisMurphyCT @ChrisMurphyCT
: «У нас есть важная информация, которая говорит нам, что это вторжение, возможно, неизбежно. Наше мнение о серьезности этого вторжения не всегда разделялось некоторыми из наших партнеров в Европе и вокруг нее. Итак, мы хочу передать эту информацию президенту Зеленскому"
АНБ
https://twitter.com/JakeSullivan46 @JakeSullivan46
сообщает, что у США есть разведданные о том, что Россия закладывает основу для возможности фабрикации утверждений о том, что Украина готовит неизбежную атаку на российские силы на востоке Украины в качестве предлога для вторжения в Украину.
On Ukraine trip,
https://twitter.com/ChrisMurphyCT @ChrisMurphyCT
: "We have significant intel that tells us this invasion is perhaps imminent. That has not always been shared, our view of the seriousness of this invasion, by some of our partners in/around Europe. So we want to bring that intel to Pres. Zelensky"
NSA
https://twitter.com/JakeSullivan46 @JakeSullivan46
says U.S. has intelligence that Russia is laying the groundwork to have the option of fabricating claims that Ukraine is preparing an imminent attack on Russian forces in eastern Ukraine as a pretext for an invasion of Ukraine
Якутский скульптор ваяет из дерьма скульптуры, потому что ему такое задание дали башни кремлевские.
Делается это для того, чтобы опустить якутов, как народ, в глазах мирового общества, чтобы якуты с их алмазными россыпями и думать забыли о самостоятельности.
То же самое в отношении бурятов, из замазали в ЛДНР:
- Вы бурят? Как я рад! (Кобзон, бывший смотрящий за наркотрафиком с Донбасса)
Будет тоже самое и с Латинской Америкой !!
По оценкам Bloomberg, уровень в 160 б.п. означает примерно 10-процентную вероятность дефолта РФ в ближайшие пять.
https://www.profinance.ru/news/2022/01/13/c4n7-stoimost-strakhovki-ot-defolta-rossii-vzletela-do-rekorda-s-aprelya-2020-goda.html
А жаль: нічого так поміг москалям.
Финляндия за неделю будет принята в НАТО.
опыт Кубы красноречив.
Будут продавать своих граждан африканцам на обед.
А Кузя не доплывет, он же ж по дороге потопнет!
Но с другой стороны, деньги не пахнут 😉
Подводно-космические войска.