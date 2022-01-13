США рішуче відреагують на спробу Росії розмістити сили у Латинській Америці, - Салліван

Помічник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван позитивно оцінив переговори країни з Росією. Відзначив, що Штати готові до рішучої відповіді, якщо Кремль вдасться до розташування військ на території Латинської Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За словами радника Байдена, попри переговори з Росією - загроза повномасштабного військового вторгнення на територію України досі залишається високою.

Водночас Штати не ігноруватимуть, якщо Кремль спробує розмістити сили на території Латинської Америки.

"США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія буде рухатися в напрямку розміщення сил у Латинській Америці", - відзначив Салліван.

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