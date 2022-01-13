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ОДКБ (102) протест (2377) росія (63568) супутник (281) Немировський (15) Більшовик (36) Левченко Марія (15)

Головні новини 13 січня: Москва відмовилась говорити про відведення військ від України, сили ОДКБ залишають Казахстан

Головні новини 13 січня: Москва відмовилась говорити про відведення військ від України, сили ОДКБ залишають Казахстан

Росія не будет обговорювати із США відведення військ від українського кордону, ОДКБ виводить сили з Казахстану, з мису Канаверал запустили український супутник - головні новини 13 лютого.

Москва відмовилася "навіть обговорювати" відведення військ від України

"Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - каже міністр закордонних справ РФ Лавров.

ОДКБ виводить сили з Казахстану

Організація офіційно повідомила про "завершення операції" в цій країні та початок виведення військ. Чотири літаки з російськими десантниками вже повернулися на базу.

Секретарку Зеленського Левченко взяли на держслужбу за 2,5 роки від початку роботи

До того вона офіційно була працевлаштована в ТОВ "Квартал-95", - дійшли висновку журналісти-розслідувачі. Доступ до секретної інформації Левченко також отримала за 2,5 роки від початку роботи помічницею Зеленського.

Екснардепа Немировського затримали за підозрою в шахрайстві

Офіс генпрокурора повідомив про затримання екснардепа, якого підозрюють у заволодінні $17 тис. шляхом шахрайства. ЗМІ повідомляють, що це Андрій Немировський. Зараз він є позаштатним радником т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України.

Суд заарештував акції "Більшовика"

Причина - те, що його вартість під час приватизації могла бути занижена. Акції заарештовані в межах слідства, яке веде ДБР.

Вперше за 12 років вийти на протести готові менше 1/3 українців

Про це свідчить опитування КМІС. Ще торік не готових протестувати українців було 57%, зараз їх - 64%. Лише 2,4% респондентів заявили, що готові брати участь у страйках, 2,2% - у пікетуванні державних установ, 2,1% - брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях, 1,5% - голодувати, 1,2% - створювати незалежні від влади структури, 1% - захоплювати будівлі.

Український супутник запустили з мису Канаверал. Вперше за 10 років

Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon9 компанії SpaceX. Із супутником встановлено зв’язок, бортові системи працюють у штатному режимі.

Як відбувався запуск - можна побачити тут.

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Топ коментарі
+4
Ядерна зброя в Україні націлена на кацапію, з кнопкою пуск в руках українських націоналістів, назавжди заспокоїть імперію зла.
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14.01.2022 00:02
+1
Очень неудачная неделя для великого геополитика Пу.
Запад категорически отверг его безумный ультиматум.
Агент Sullivan нейтрализован.
Си потребовал «собрать манатки и немедленно убраться из Казахстана».
..Жандарм Европы Николай 1-й в подобной ситуации как честный император отравился..(с)
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14.01.2022 00:32
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Ядерна зброя в Україні націлена на кацапію, з кнопкою пуск в руках українських націоналістів, назавжди заспокоїть імперію зла.
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14.01.2022 00:02 Відповісти
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14.01.2022 02:13 Відповісти
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14.01.2022 06:51 Відповісти
Сенат США відмовив вводити санкції, що до ПП-2
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14.01.2022 00:04 Відповісти
Это было ясно с самого начала . Как и то что никакого серьезного оружия не дадут . По крайней мере даром не дадут
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14.01.2022 00:32 Відповісти
Не доверяйте детям спички!
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14.01.2022 02:14 Відповісти
Очень неудачная неделя для великого геополитика Пу.
Запад категорически отверг его безумный ультиматум.
Агент Sullivan нейтрализован.
Си потребовал «собрать манатки и немедленно убраться из Казахстана».
..Жандарм Европы Николай 1-й в подобной ситуации как честный император отравился..(с)
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14.01.2022 00:32 Відповісти
СССр сдох без всякой забугорной помощи.... не помогли ни тушонка Рузвельта ни ножки Буша....
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14.01.2022 05:39 Відповісти
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14.01.2022 06:23 Відповісти
Ну не скажіть, свою руку приклав Рейган для знищення "імперії зла"
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14.01.2022 07:21 Відповісти
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14.01.2022 07:07 Відповісти
 
 