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Переговори з РФ поки що не принесли значних результатів, – голова Військового комітету НАТО Бауер

Переговори з РФ поки що не принесли значних результатів, – голова Військового комітету НАТО Бауер

Зустрічі представників західних країн та Росії, які відбулися цього тижня, поки що не принесли значних результатів для деескалації ситуації навколо України.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

"Зустрічі, що відбулися протягом кількох останніх днів, поки не призвели до якихось серйозних змін у картині, яку показує розвідка. Скупчення військ, яке почалося навесні 2021 року, продовжилося восени і до цього часу, як і раніше, дуже непокоїть", – сказав Бауер.

Відповідаючи на запитання про найбільші загрози для НАТО, Бауер сказав, що зараз Альянс стурбований здебільшого небезпеками з боку Росії та тероризму.

За словами Бауера, стримування цих загроз має відбуватися шляхом переконання іншої сторони в тому, що наслідки агресії будуть гіршими для агресора, ніж для НАТО.

Також читайте: Подальші кроки РФ залежатимуть від реакції Заходу на наші пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Лавров

"Це означає, що ми маємо бути сильними і водночас викликати довіру, – зазначив глава Військового комітету НАТО. – Це можливо тільки в тому випадку, якщо у вас є здатність і є війська, і інша сторона усвідомлюватиме, що ви використаєте свої сили належним чином".

Алдмірал додав, що володіння боєздатними військами, з одного боку, може бути засобом стримування, а з іншого – захистом у разі агресії.

Читайте: Вимогу США відвести війська від кордонів України навіть не обговорюватимемо, - Лавров

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Їб... анутись... Прозрізріли.. А шо мало статися? Ви, шо, думали, що вони вас злякаються? ***** вас вертів. Маєте безліч важелів: вони і їхні діти вчаться, мають бізнес, живуть, відпочивають і лікуються у вас. А ви не знаєте, що робити? Вже з гітлером в 1939 догрались, нічого вас не вчить.
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14.01.2022 00:07 Відповісти
З божевільним гебістом хіба можно домовитись.
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14.01.2022 00:08 Відповісти
Запросто! Если лишить его финансов. Через десять дней его порвут свои же...
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14.01.2022 00:11 Відповісти
Щоб був результат, треба робити голодомор в кацапії.
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14.01.2022 00:11 Відповісти
З 600 млрд. долларів резервного фонду? В якому сторіччі? Тут треба щось інше, гібридне задіяти.
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14.01.2022 00:13 Відповісти
Спочатку зробіть ГАЗОмор. Коли валютна річка зупиниться, тоді тему можна продовжити.
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14.01.2022 09:38 Відповісти
Ну значит придётся всех убить. Для Украины это не то что бы тяжёлый путь, но и не простой))
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14.01.2022 00:43 Відповісти
Не принесли позитивних результатів!
Принесли негативний результат: - Ескалацію Агресії
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14.01.2022 02:15 Відповісти
все видят упоротость кацапстана, его дебилизм и безголовость... хватит переговоров - вводите санкции... санкции до полного распада расии... а там и санкций не нужно будет отменять, потому что уже не будет существовать такой страны...
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14.01.2022 06:11 Відповісти
 
 