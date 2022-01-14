Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції, - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що приводом для вторгнення РФ може стати спроба перевороту в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Саллівана під час брифінгу в Білому домі.
Джейк Салліван вважає, що Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.
"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це в 2014 році", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Вони народ гнилий...
Вони не бажають жити краще, їм лиш би комусь підгадити.
1. Україна "знову" сама на себе "нападе", а РФ почне бомбити українські міста щоби Україну з Україною "помирити".
2. Україна "нападе" на російських громадян на окупованих територіях.
3. США "влаштують теракт" проти "Дамбаса" за допомогою хімічної збої, яку "бачили" ***** та Шойгуйло.
4. Зеленориговське кодло так дістане громадян України, що вони зберуться та підуть на Банкову спитати - "чи не хоче Вова на палю"? А Вова з Оману заверещить - "ВВХ, ввєді вайска!"...
До речі, в такому аспекті стають зрозумілими події в Казахстані - це було ніщо інше, як тестування сценарію. Навчання у бойових умовах, інакше кажучи.
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Цугцванг для України. 73% - ви хоч тепер розумієте, ЩО накоїли?
Знову соєвих переграли😉
Може тому,що ця влада цілком задовольняє кремль?
Бо злить.
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-Татарського ханства , який згодом і став Мошковією ( Мошковскім царством ) .
Незаконнонароджений син грузинського князька цар Мошковії Петро1 перетворив Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для нього не благородно звучала ) .
Ту імперію комуністи перейменували в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( "Россійская Фєдєрація" ) , тобто ерефія , яка існує поки що й до сьогодні .
На жодній мапі світу ( навіть в самій ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ МІФІЧНОЇ "Россіі" тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно й НЕ ІСНУЄ НІЯКИХ "РУССКІХ" ,
Отже з правової точки зору ІСНУЄ ЕРЕФІЯ , або ж МОШКОВІЯ і ІСНУЮТЬ ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню назву їх країни , або ж МОШКОВІТИ , зважаючи на їх походження .
Журналісти ПРИПИНІТЬ , будь-ласка , ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕОФІЦІЙНІ Й МІФІЧНІ НАЗВИ КРАЇН ( такі , як тридев'яте царство , тридесяте государство , россія , царство царя Салтана ... іт.п. ) і не вводьте людей в оману ( МІФІЧНІ НАЗВИ ДОПУСТИМІ ЛИШЕ В МІФАХ ТА КАЗКАХ , АЛЕ НЕ В РЕАЛЬНОСТІ ) .