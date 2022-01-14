Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції, - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що приводом для вторгнення РФ може стати спроба перевороту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Саллівана під час брифінгу в Білому домі.

Джейк Салліван вважає, що Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.

"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це в 2014 році", - заявив він.

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