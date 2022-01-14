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Німеччина (7090) Шольц Олаф (1078)

Секретна поліція НДР Штазі вела у 1970-х та 80-х роках записи про політика Шольца, який зараз став канцлером Німеччини

Секретна поліція НДР Штазі вела у 1970-х та 80-х роках записи про політика Шольца, який зараз став канцлером Німеччини

Секретна поліція Східної Німеччини вела записи про нинішнього канцлера ФРН Олафа Шольца, коли він був високопосадовцем молодіжного крила Соціал-демократичної партії Західної Німеччини в 1970-х і 80-х роках

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНН, про це повідомив у четвер німецький таблоїд Bild.

Файли, отримані газетою, показали, що Штазі уважно стежила за його візитами у той час, коли він був заступником лідера "Молодих соціалістів", описуючи його як "досвідченого політичного професіонала, який має великий вплив на організацію".

Штазі зібрала величезну кількість інформації про громадян Східної Німеччини та впливових людей за кордоном як через своїх агентів, так і за допомогою інформаторів. Багато файлів було знищено до возз'єднання Німеччини в 1990 році, але деякі з них збереглися.

З 1978 по 1987 рік агенти зовнішньої розвідки НДР повідомляли щонайменше 19 разів про Шольця та його діяльність у молодіжній організації СДПН. Як повідомила Bild співробітниця архіву Штазі Даніела Мюнкель, в електронній базі спецслужби, де згадується Шольц, йдеться про роботу гамбурзького молодіжного відділення, конфлікти та течії в ньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини

Деякі повідомлення Шольцу Штазі передавала до КДБ СРСР. Так, до Москви пішла підготовлена ​​в 1982 довідка "Оцінка Федерального конгресу молодих соціалістів", де згадувався Шольц. Ці документи у Німеччині не збереглися, але, як зазначає видання, могли зберегтися у Росії. Сама практика передачі таких відомостей була "не рідкістю", пояснила Мюнкель.

"В СРСР був великий інтерес до політичної ситуації та політичного розкладу у Федеративній Республіці - це стосувалося і молодих соціалістів", - додала вона.

Новину прокоментував і сам Шольц. "Зрозуміло, я знаю, що за мною вели стеження. Це не здорово, але вже так склалося", - заявив Шольц на пресконференції.

Також читайте: Шольц підтримав висилку двох російських дипломатів з Німеччини через убивство Хангошвілі: Правильне рішення

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Меркель номер 2
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14.01.2022 07:21
+4
це не про Східну, окуповану частину Німеччини. Хоч і на Західній штазісти могли вербанути, але і в BfV недарма зарплату отримували, протидіяли. А от попередню фрау-східнячку - цілком могли ще тоді, до 1989-го підвісити і використовувати аж донині...
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14.01.2022 02:15
+3
Ясно ,у політиці випадкових не буває!
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14.01.2022 07:31
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Наверное жувачку жевал, подлец,, или в джинсах нахально ходил.
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14.01.2022 02:11 Відповісти
Он из ФРГ, не в жвачке дело
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14.01.2022 02:13 Відповісти
Если из ФРГ, может передавал чаяния и надежды молодых рабочих на Карла Маркса)
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14.01.2022 02:26 Відповісти
це не про Східну, окуповану частину Німеччини. Хоч і на Західній штазісти могли вербанути, але і в BfV недарма зарплату отримували, протидіяли. А от попередню фрау-східнячку - цілком могли ще тоді, до 1989-го підвісити і використовувати аж донині...
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14.01.2022 02:15 Відповісти
Шо у ***** на него шота есть? 😬
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14.01.2022 02:19 Відповісти
Они вместе зависали в "Голубой устрице".
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14.01.2022 03:12 Відповісти
В те времена Х...о приходовали прямо в подсобке дрезденского представительства
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14.01.2022 03:32 Відповісти
удивительнобыло б другое, если бы штази не обратила внимания на Шольца. Во все времена эти службы действовали по единому образцу -сбор, информации.вербовка и получение материалов. так виявляли благонадежных,неблагонадежных и т.д Тотальный контроль
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14.01.2022 03:49 Відповісти
Характер стойкий, нордический...
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14.01.2022 05:01 Відповісти
ясно казачок засланный из СДПГ
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14.01.2022 05:08 Відповісти
а что правда нет незамараного политика хотя бы Аденауэра
немцы разочаровывают
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14.01.2022 05:11 Відповісти
Еее... І що з того?
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14.01.2022 07:07 Відповісти
Меркель номер 2
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14.01.2022 07:21 Відповісти
Ясно ,у політиці випадкових не буває!
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14.01.2022 07:31 Відповісти
Кароче очередной хер Риббентроп
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14.01.2022 07:40 Відповісти
Забули додати, що розмови записувала безпосередньо - фрау Ріббентроп, тобто Ангела Меркель
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14.01.2022 07:49 Відповісти
Достойный преемник лучшего канцлера Германии Анхелы?
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14.01.2022 07:50 Відповісти
Теж мені новина! 😁 Штазі вела спостереження за всіма!!! політиками у ФРН у часи холодної війни. У Варшавському Договорі це був її напрямок роботи. Тут важливо інше - чи сам Шольц не крутив шури-мури з Genosse Agent зі Штазі.
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14.01.2022 08:47 Відповісти
Штирлиц,вы помните герра Шольца?да конечно герр Мюллер....,необходимо найти файлы где он разлекается в Сауне в Пенемюнде с рюсскай пианисткой Кэт... есть товарищ Мюллер...найду....сам снимал то видео...
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14.01.2022 08:47 Відповісти
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14.01.2022 08:50 Відповісти
?
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14.01.2022 09:15 Відповісти
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14.01.2022 09:18 Відповісти
Скрытая камера вмонтирована в Железный крест Штирлица
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14.01.2022 09:21 Відповісти
цe тiпа хорошi сапоги трeба брати?
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14.01.2022 10:18 Відповісти
 
 