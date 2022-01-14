Посольство США в Україні закликало не піддаватися на "невпинну дезінформацію" РФ

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало "не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні посольства США у твіттері.

"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви", - йдеться в повідомленні.

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