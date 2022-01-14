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Посольство США в Україні закликало не піддаватися на "невпинну дезінформацію" РФ

Посольство США в Україні закликало не піддаватися на

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало "не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні посольства США у твіттері.

"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові до поширення Росією дезінформації щодо переговорів стосовно гарантій безпеки, - Псакі

Посольство США в Україні закликало не піддаватися на невпинну дезінформацію РФ 01
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Топ коментарі
+4
То в кого не дурна. В нас 73% вважали,а деякі досі вважають,що з наркомана-уклоніста буде хороший головнокомандувач військ. І якщо вони вже розчарувалися в зе, то ідіотами бути не перестали.
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14.01.2022 07:27
+3
У кого голова не дурна, то й знає, що з рашки йде суцільна "деза".
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14.01.2022 07:11
+2
Так, у нас нажаль досі є ті, що не бачуть очевидного.
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14.01.2022 07:30
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У кого голова не дурна, то й знає, що з рашки йде суцільна "деза".
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14.01.2022 07:11 Відповісти
То в кого не дурна. В нас 73% вважали,а деякі досі вважають,що з наркомана-уклоніста буде хороший головнокомандувач військ. І якщо вони вже розчарувалися в зе, то ідіотами бути не перестали.
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14.01.2022 07:27 Відповісти
Так, у нас нажаль досі є ті, що не бачуть очевидного.
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14.01.2022 07:30 Відповісти
Маючи мізкі,і з цієї дези можна отримати корисну інфу,якщо вірно поставити питаня.
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14.01.2022 07:31 Відповісти
Можна, але це треба бути дуже терплячою людиною, щоб слухати отой гній та не здуріти.
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14.01.2022 07:42 Відповісти
Цьому треба вчитись.
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14.01.2022 08:54 Відповісти
Саме так.
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14.01.2022 09:18 Відповісти
Хіба тільки з московії йде невпина деза?!
Досить подивитися зельцмана.
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14.01.2022 07:35 Відповісти
Существование Мацковии вонючки уже Деза
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14.01.2022 07:52 Відповісти
Любая инфа из Мацковии полная ТУФТА...
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14.01.2022 07:54 Відповісти
Що ЦЕ за таблиця,, з якого документу, уточніть, будь ласка.
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14.01.2022 08:02 Відповісти
"Коллективизация в Сссре"...
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14.01.2022 08:12 Відповісти
Дякую.
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14.01.2022 08:17 Відповісти
Хотілося б конкретніше, що́ са́ме вони мають на увазі. Бо російська деза ллється з багатьох українських телеканалів, без посилання на першоджерело. Піди розбери...
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14.01.2022 08:00 Відповісти
Первое издание Большой Советской Энциклопедии изданной в 1926 году гласит одну шикарную информацию...: Население Украины 81 миллион человек....
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14.01.2022 08:01 Відповісти
Ищу дальше и нахожу...книга изданная в ССср в 1931 году под названием "На Великой стройке"..гласит население Украины 81 миллион человек...
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14.01.2022 08:04 Відповісти
Другими словами за 5 лет с 1926 по 1931 год в Украине прирост населения составил НОЛЬ человек...,но так не бывает...тогда семьи были большими по 10-12 человек...
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14.01.2022 08:07 Відповісти
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14.01.2022 08:59 Відповісти
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14.01.2022 09:03 Відповісти
А кто тут поддаётся ? Покажите нам таких. Мы им всё разъясним.
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14.01.2022 10:20 Відповісти
 
 