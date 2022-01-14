За добу війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб
Упродовж минулої доби, 13 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
У штабі наголосили, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 14 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...