У США назвали "хвастощами" заяви Москви щодо перекидання військ РФ на Кубу та у Венесуелу і пообіцяли відповісти у разі чого

У Білому домі назвали "хвастощами" заяви російської сторони з погрозами перекидання військ на Кубу та у Венесуелута заявили, що здатні розібратися з усім цим рішучим чином.

З такою заявою виступив у четвер в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не даватиму відповідь на хвастощі в публічних коментарях, і про що не йшлося під час обговорень у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності", - зауважив Салліван на прохання відреагувати на заяву російської сторони щодо можливого розміщення російських сил на Кубі та у Венесуелі.

"Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ми з цим впораємося рішучим чином", - підкреслив радник президента Байдена.

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Як повідомлялося, у четвер глава російської делегації у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що не виключає розміщення російських сил на Кубі та в Венесуелі. Його заява пролунала як погроза для американської сторони, причому було підкреслено, що все залежить від колег у США.