У США назвали "хвастощами" заяви Москви щодо перекидання військ РФ на Кубу та у Венесуелу і пообіцяли відповісти у разі чого
У Білому домі назвали "хвастощами" заяви російської сторони з погрозами перекидання військ на Кубу та у Венесуелута заявили, що здатні розібратися з усім цим рішучим чином.
З такою заявою виступив у четвер в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я не даватиму відповідь на хвастощі в публічних коментарях, і про що не йшлося під час обговорень у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності", - зауважив Салліван на прохання відреагувати на заяву російської сторони щодо можливого розміщення російських сил на Кубі та у Венесуелі.
"Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ми з цим впораємося рішучим чином", - підкреслив радник президента Байдена.
Як повідомлялося, у четвер глава російської делегації у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що не виключає розміщення російських сил на Кубі та в Венесуелі. Його заява пролунала як погроза для американської сторони, причому було підкреслено, що все залежить від колег у США.
Будь ласка, зачекайте...
Або побудувать "Зірку Смерті"! Поставить на ній гігантську рогатку і стрілять по "піндосах" "протоновими астероїдами" Рогозін придумає!
Колись постібався над кацапами у "Одноглазніках" - просковзнула інформація що російські гідрографи проводять розвідку в Північному Льодовитому океані з метою виявлення під льодовим щитом мілин з метою заявлення претензій на "нові територіальні розширення" коли лід розтане і там з"являться "острови" Адже з таненням льоду рівень Світового океану підвищиться і навіть ті гіпотетичні "мілини" підуть під воду!!! Скільки "смердежу" прокльонів і погроз я після того коментаря наслухався!
А Рябкову варто подарувать книжку "Китайських народних казок і притч" Там є притча про те як одна жаба захотіла проковтнуть весь світ В результаті - ЛОПНУЛА!