УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12866 відвідувачів онлайн
Новини
10 041 37
Куба (76) росія (63568) Салліван Джейк (290)

У США назвали "хвастощами" заяви Москви щодо перекидання військ РФ на Кубу та у Венесуелу і пообіцяли відповісти у разі чого

У США назвали

У Білому домі назвали "хвастощами" заяви російської сторони з погрозами перекидання військ на Кубу та у Венесуелута заявили, що здатні розібратися з усім цим рішучим чином.

З такою заявою виступив у четвер в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не даватиму відповідь на хвастощі в публічних коментарях, і про що не йшлося під час обговорень у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності", - зауважив Салліван на прохання відреагувати на заяву російської сторони щодо можливого розміщення російських сил на Кубі та у Венесуелі.

"Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ми з цим впораємося рішучим чином", - підкреслив радник президента Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябков не виключає, що військова інфраструктура РФ з'явиться на Кубі та у Венесуелі у разі провалу перемовин щодо "гарантій безпеки"

Як повідомлялося, у четвер глава російської делегації у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що не виключає розміщення російських сил на Кубі та в Венесуелі. Його заява пролунала як погроза для американської сторони, причому було підкреслено, що все залежить від колег у США.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
А ще можна розвернуть військову базу в Антарктиді - у "Новій Швабії! Нацисти "Четвертого Рейху"поділяться територією! Чи на Марсі
Або побудувать "Зірку Смерті"! Поставить на ній гігантську рогатку і стрілять по "піндосах" "протоновими астероїдами" Рогозін придумає!
Колись постібався над кацапами у "Одноглазніках" - просковзнула інформація що російські гідрографи проводять розвідку в Північному Льодовитому океані з метою виявлення під льодовим щитом мілин з метою заявлення претензій на "нові територіальні розширення" коли лід розтане і там з"являться "острови" Адже з таненням льоду рівень Світового океану підвищиться і навіть ті гіпотетичні "мілини" підуть під воду!!! Скільки "смердежу" прокльонів і погроз я після того коментаря наслухався!
А Рябкову варто подарувать книжку "Китайських народних казок і притч" Там є притча про те як одна жаба захотіла проковтнуть весь світ В результаті - ЛОПНУЛА!
показати весь коментар
14.01.2022 07:53
+7
Нехай кацапи пробують заводити війська на Кубу, у Венесуелу, в Папуа-Нову Гвінею тощо, нехай витрачають дорогоцінні ресурси.
показати весь коментар
14.01.2022 07:42
+5
Ми знаємо, що ніхто не виживе, якщо почнеться ядерна війна. То Ви пропонуєте постійно йти на поступки, погрози і шантаж московії, щоб вона не розпочалпа цю війну? А дудки.
показати весь коментар
14.01.2022 08:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай кацапи пробують заводити війська на Кубу, у Венесуелу, в Папуа-Нову Гвінею тощо, нехай витрачають дорогоцінні ресурси.
показати весь коментар
14.01.2022 07:42 Відповісти
Крім того США може пообіцяти Кубі та Венесуелі послаблення санкцій, якщо ті заборонять паРашці заходити в свої територіальні води.
показати весь коментар
14.01.2022 07:57 Відповісти
В этот раз Кубу просто оккупируют
показати весь коментар
14.01.2022 10:02 Відповісти
Хто, москалі? Ви собі уявляєте плече логістики для утримання окупаційної армії?
показати весь коментар
14.01.2022 10:37 Відповісти
какие рашики.
показати весь коментар
14.01.2022 10:45 Відповісти
а США та Куба потрібна ?
показати весь коментар
14.01.2022 13:14 Відповісти
Предвкусие роспада *********,как это сделол Совок.Верной дорогой идете таварищи.
показати весь коментар
14.01.2022 08:26 Відповісти
этого никто не допустит. запада больше остальных заинтересован в предсказуемости рашисткого правительства
показати весь коментар
14.01.2022 10:03 Відповісти
їхні ресурси з радістю підтримує вся европа,купуючи в них газ,нафту.а москалі на зброю й армію,грошей цих не шкодують.
показати весь коментар
14.01.2022 09:56 Відповісти
А ще можна розвернуть військову базу в Антарктиді - у "Новій Швабії! Нацисти "Четвертого Рейху"поділяться територією! Чи на Марсі
Або побудувать "Зірку Смерті"! Поставить на ній гігантську рогатку і стрілять по "піндосах" "протоновими астероїдами" Рогозін придумає!
Колись постібався над кацапами у "Одноглазніках" - просковзнула інформація що російські гідрографи проводять розвідку в Північному Льодовитому океані з метою виявлення під льодовим щитом мілин з метою заявлення претензій на "нові територіальні розширення" коли лід розтане і там з"являться "острови" Адже з таненням льоду рівень Світового океану підвищиться і навіть ті гіпотетичні "мілини" підуть під воду!!! Скільки "смердежу" прокльонів і погроз я після того коментаря наслухався!
А Рябкову варто подарувать книжку "Китайських народних казок і притч" Там є притча про те як одна жаба захотіла проковтнуть весь світ В результаті - ЛОПНУЛА!
показати весь коментар
14.01.2022 07:53 Відповісти
1961 год Карибский кризис Советский Союз разместил кадровые военные части и подразделения (на вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистические и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 тактические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ракеты наземного базирования) на острове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , в непосредственной близости от побережья США. и только случайность и договороспособность Кенеди и Хрущёва спасла мир от ядерной войны... так что не радуйтесь не США и НЕ РОССИИ придёт конец... всему миру будет конец НИКТО НЕ ВЫЖИВЕТ ...количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них - почти все принадлежат России и США - находились в состоянии повышенной боеготовности.
показати весь коментар
14.01.2022 08:32 Відповісти
Ми знаємо, що ніхто не виживе, якщо почнеться ядерна війна. То Ви пропонуєте постійно йти на поступки, погрози і шантаж московії, щоб вона не розпочалпа цю війну? А дудки.
показати весь коментар
14.01.2022 08:46 Відповісти
Валя, Вы уже много лет прожили на белом свете, голова поседела, а все продолжаете читать желтую прессу, а также верить в сказки бабы Ванги и самым "правдивым" предсказаниям Павлика Глобы. 1. Вообще-то карибский кризис был в октябре 1962 г. 2. Такого понятия как "кадровые" военные части никогда не существовало. 3. Совковые пугалки про то как все человечество вымрет от ядерной войны звучат уже более 80 лет. 4. Количество ядерных боеприпасов в мире, о которых Вы изволили здесь упомянуть далеко не соответствует действительности. В целом - полный бред! Будьте добры, не постите здесь всякую херню, навеяную Вам в голову советской и росиянской пропагандой.
показати весь коментар
14.01.2022 09:31 Відповісти
на самом деле это чушь. теория ядерной зимы давно опровергнута.
показати весь коментар
14.01.2022 10:05 Відповісти
В Белом доме назвали "хвастовством" заявления российской стороны с угрозами переброски войск на Кубу и в Венесуэлу.

показати весь коментар
14.01.2022 08:34 Відповісти
Кацапів і на цей раз не злякалися. Бідні сцикуни кацапи. А такий тон завдали, а так лякали, а так високо сіли і так низько впали. Обтікайте кацапи від своїх же какошок і ховайтеся на своїх болотах. Ви, як і тисячі років назад, можете напасти тільки на слабшого, міншого і ордою. А сильнішою готовілизати чоботи.
показати весь коментар
14.01.2022 08:38 Відповісти
Можливо це свідчить про те, що стільці під дупами кубінських і венесуєльських маріонеток Кремля розгойдалися і потребують допомоги.
показати весь коментар
14.01.2022 08:39 Відповісти
Відповідь типу : "Йдіть на йух ще раз"
показати весь коментар
14.01.2022 08:54 Відповісти
До кубы ещё доплыть надо, дров может не хватить у Кузи)))
показати весь коментар
14.01.2022 08:59 Відповісти
Хвастовство и блеф уже давно закончились. Теперь это просто мастурбация упоротого дебила.
показати весь коментар
14.01.2022 09:05 Відповісти
Я думаю, що США можуть Кубі запропонувати такі преференції, що вони про Росію швидко забудуть.
показати весь коментар
14.01.2022 09:10 Відповісти
До прихода Кастро Куба была райским местом.
показати весь коментар
14.01.2022 09:20 Відповісти
Писец Мадуре и семейки Кастро. Да и у народа этих стран появится надежда на избавление от диктаторов.
показати весь коментар
14.01.2022 09:13 Відповісти
Кубинцев кремль предал.
показати весь коментар
14.01.2022 09:19 Відповісти
Росіяни,затягуйте паски і запасайтесь ягелем)Ще трошки треба потерпіти.а потім в рай.
показати весь коментар
14.01.2022 09:53 Відповісти
Куба либре!
показати весь коментар
14.01.2022 10:09 Відповісти
Поза сумнівами те, що Московія не спроможна завдати клопоту Гамериці у Західній півкулі. А у безсилій люті відігратися на ще слабкішій Україні - скільки завгодно. Тим більш, що Гамерика застерегла - "За Україну не воюватимемо".
показати весь коментар
14.01.2022 10:17 Відповісти
хватит выдавать влажные мечты пропагандонов за истину. ничего вам не светит в Украине
показати весь коментар
14.01.2022 14:15 Відповісти
Кому это "вам"?
показати весь коментар
14.01.2022 16:03 Відповісти
і тобі козляра теж
показати весь коментар
26.01.2022 08:09 Відповісти
Пішов ти, бамбула, у сраку!
показати весь коментар
15.02.2022 20:31 Відповісти
А як у НАТО хотіли? Щоб бандит зупинився чинити злочини. Коли його попередили, що по руках бити не будемо, навіть у випадку відкритої війни. Можливо, інтелігент Сахаров би зупинився одразу. А цей хробак ...йло побачив, що крилаті ракети НАТО на кремль не впадуть, то чого домовлятись та й про що. Проте дражнити НАТО вже й сподобалось. Злочини, про які знають, але залишають без покарання, ніколи не припиняться. Рейс МН 17 розв'язав руки злочинцю. Уроки історії можна ігнорувати допоки гинуть солдати чужої країни. ...йло ставки підніме неодмінно. Важелі для цього у нього вже є. Будуть ціни на газ та нафту для Європи різниться в залежності від позиції країн до політики кремля.
показати весь коментар
14.01.2022 10:24 Відповісти
Венесуэлле американцы просто еды дадут и никто воевать не будет. А США может еще раз кремлевским шавкам типа Никарагуа напомнить как легко все может поменяться в плане баланса сил, повстанцев и т.д
показати весь коментар
14.01.2022 11:06 Відповісти
Смерть серийному убийце *****!
показати весь коментар
15.01.2022 00:31 Відповісти
 
 