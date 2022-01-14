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Блінкен обговорив із главами МЗС Чехії та Ісландії агресію Росії, - Держдеп США

Блінкен обговорив із главами МЗС Чехії та Ісландії агресію Росії, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер провів телефонну розмову окремо з главою МЗС Чехії Яном Липавським та окремо з главою МЗС Ісландії Тордісом Колбруном Гілфадоттиром.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", повідомив Держдеп США.

Згідно з заявою прессекретаря держдепу Неда Прайса, Блінкен у бесіді з Липавським "висловив тверду відданість США незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України через тривалу російську агресію".

"Блінкен поінформував главу МЗС Чехії про зусилля США мирно вирішити конфлікт на сході України", - зазначається у повідомленні.

У заяві за підсумками розмови держсекретаря з главою МЗС Ісландії йдеться, що співрозмовники "обговорили кілька спільних пріоритетних тем, зокрема європейську безпеку на тлі нарощування військової присутності Росії".

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Згідно з повідомленням Держдепу, міністри також обговорили підтримку суверенітету України, боротьбу зі змінами клімату, економічні відносини та співробітництво у сфері оборони.
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крыса бешенная кабаев загнана в угол.. уверен, что - оно начнет эту аферу с военной оккупацией Украины, и пойдет ва банк... плешивое чмо поставит все на карту, оно понимает, что ему терять нечего..

менталитет украинцев - это наивность, украинцы думают, что орки кацапские не будут стрелять в мирных граждан, не будут резать детей..

в рф уже построены концлагеря для украинских женщин..

украинцы должны убрать наивность, и защищать себя и Украину, не жалеть орков..

если голобородько сбежит, то украинские военные должны взять управление страны в свои руки..

любые поползновения предателей, типа кивы, мертвечука и прочих мразей - должны пресекаться военными..

запад вряд-ли введёт те самые санкции..
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14.01.2022 08:26 Відповісти
Изрядно откушав Джим Бим, догнались Бреннивином и полирнулись Велкопоповицким Козелом - пох все агрессии.
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14.01.2022 10:39 Відповісти
 
 