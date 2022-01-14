Блінкен обговорив із главами МЗС Чехії та Ісландії агресію Росії, - Держдеп США
Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер провів телефонну розмову окремо з главою МЗС Чехії Яном Липавським та окремо з главою МЗС Ісландії Тордісом Колбруном Гілфадоттиром.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", повідомив Держдеп США.
Згідно з заявою прессекретаря держдепу Неда Прайса, Блінкен у бесіді з Липавським "висловив тверду відданість США незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України через тривалу російську агресію".
"Блінкен поінформував главу МЗС Чехії про зусилля США мирно вирішити конфлікт на сході України", - зазначається у повідомленні.
У заяві за підсумками розмови держсекретаря з главою МЗС Ісландії йдеться, що співрозмовники "обговорили кілька спільних пріоритетних тем, зокрема європейську безпеку на тлі нарощування військової присутності Росії".
Згідно з повідомленням Держдепу, міністри також обговорили підтримку суверенітету України, боротьбу зі змінами клімату, економічні відносини та співробітництво у сфері оборони.
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менталитет украинцев - это наивность, украинцы думают, что орки кацапские не будут стрелять в мирных граждан, не будут резать детей..
в рф уже построены концлагеря для украинских женщин..
украинцы должны убрать наивность, и защищать себя и Украину, не жалеть орков..
если голобородько сбежит, то украинские военные должны взять управление страны в свои руки..
любые поползновения предателей, типа кивы, мертвечука и прочих мразей - должны пресекаться военными..
запад вряд-ли введёт те самые санкции..