В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали
За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 140 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 13 січня в Україні:
зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241);
92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 656 осіб;
летальних випадків – 140;
одужало – 7 285 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 737 510 осіб;
одужало – 3 545 111 осіб;
летальних випадків – 98 068;
проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
"пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
Оце, ребіята, зветься еталонна шиза. Із Порижской палати мєр і вєсов.
14 січня 2022, автор: Текст: Елена Качуровская
Судья стал на сторону страховой компании, которая отказалась выплачивать страховку детям миллионера, умершего после вакцинации.
Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает Unser Mitteleuropa