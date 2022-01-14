В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 140 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 13 січня в Україні:

зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241);

92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 656 осіб;

летальних випадків – 140;

одужало – 7 285 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 737 510 осіб;

одужало – 3 545 111 осіб;

летальних випадків – 98 068;

проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень", - розповіли в МОЗ.







