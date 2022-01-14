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В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 140 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 13 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241);

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 656 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 летальних випадків – 140;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 одужало – 7 285 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 захворіло – 3 737 510 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 одужало – 3 545 111 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 летальних випадків – 98 068;

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали 13

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Топ коментарі
+6
Піди на базар та купи собі хоча б баранячі мізки.
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14.01.2022 09:57
+5
Конспирологи узнают о всех секретах Билла Гейтса, Сороса и рептилоидов с планеты Нубиру даже не слезая с дивана.
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14.01.2022 08:43
+5
не надо верить всему, что аферисты - заинтересованные в "пандемии" ворнякают..
подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
"пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
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14.01.2022 08:54
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Это уже стало чертовой приметой: после того, как критин-карантин сьездил в буковель - в стране начинается очередной локдаун. Сейчас цифры новых больных красноречиво подтверждают мои слова.
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14.01.2022 08:15 Відповісти
А куда Макрон ездит? Там более 300 тыс.!!!
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14.01.2022 08:46 Відповісти
не надо верить всему, что аферисты - заинтересованные в "пандемии" ворнякают..
подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
"пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
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14.01.2022 08:54 Відповісти
языком молоть - не мешки таскат
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14.01.2022 09:43 Відповісти
самокритично..
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14.01.2022 09:49 Відповісти
Хто керує статистикою - той керує і пандемією
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14.01.2022 08:23 Відповісти
Конспирологи узнают о всех секретах Билла Гейтса, Сороса и рептилоидов с планеты Нубиру даже не слезая с дивана.
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14.01.2022 08:43 Відповісти
знову примітивна маніпуляція.
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15.01.2022 12:36 Відповісти
А ще школярами до школи не пішли
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14.01.2022 08:30 Відповісти
Наша пiсня гарна й нова...
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14.01.2022 08:31 Відповісти
От чому в Дніпрі КОЖНИЙ РАЗ більше всього померлих? Хоча всілякі риженки весь час щось там розказують з розумним виглядом...
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14.01.2022 08:48 Відповісти
Без третьей дозы теперь никак
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14.01.2022 08:49 Відповісти
Откажись от всего, ведь когда ты потребляешь какой-либо промышленный продукт - кто-то процветает. Не дай кому-то процветать- убейся головой об стенку.
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14.01.2022 12:01 Відповісти
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18.01.2022 21:47 Відповісти
На куй твоя попа хороша!
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19.01.2022 13:17 Відповісти
Як відрізняють грип (А чи Б) від коронавірусу (різних мутацій і модифіацій)? Таке враження, що наразі все чим захворіє людина приписують якомусь ефемерному ковіду. Ніхто не розглядає можливості отруєння людей фосгеном, фторидом берилію чи іншою гидотою (які навмисне розпорошують), а також не зважують на радіаційні захворюваня від мікрохвильових генераторів мобільного зв'язку і мобільного інтернету, хоча вони мають геть такі самі симптоми, що й ті, які приписують ефемерному ковіду. Та ще й щодня друкуєте оцей маразм по кількості захворівших, одужавших та померлих. Але якби ввели лазерну терапію ще два роки тому то ніхто б не помер взагалі!!! То куди йдемо? До добровільної побудови концтабору Україна? ЦЕНЗОРе, вам те все приємно??? Але ж ви десь себе називали й демократами, чи то лише мульку в очі пускали??
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14.01.2022 09:43 Відповісти
Піди на базар та купи собі хоча б баранячі мізки.
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14.01.2022 09:57 Відповісти
> отруєння людей фосгеном, фторидом берилію чи іншою гидотою (які навмисне розпорошують), а також не зважують на радіаційні захворюваня від мікрохвильових генераторів мобільного зв'язку і мобільного інтернету, хоча вони мають геть такі самі симптоми, що й ті, які приписують ефемерному ковіду.

Оце, ребіята, зветься еталонна шиза. Із Порижской палати мєр і вєсов.
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14.01.2022 16:21 Відповісти
От ковида-гриппа не умирают.
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14.01.2022 09:56 Відповісти
Нєможитбить! Вивсеврєти!!!
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14.01.2022 12:04 Відповісти
Суд во Франции признал смерть от COVID-вакцины самоубийством
14 січня 2022, автор: Текст: Елена Качуровская
Судья стал на сторону страховой компании, которая отказалась выплачивать страховку детям миллионера, умершего после вакцинации.
Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает Unser Mitteleuropa
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15.01.2022 08:27 Відповісти
дуже цікаво. Антипе і Рєзкий, ви де під цією інформацією? )))
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15.01.2022 12:38 Відповісти
 
 