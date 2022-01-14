COVID-19 продовжує бити рекорди: за добу у світі захворіли понад 3,2 млн людей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 січня у світі зареєстрували 3 220 785 (3 199 579 - вчора) нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 671 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 320 960 551 випадок інфікування, з них 3 220 785 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 539 210 осіб, з них 7 671 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 264,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 36-ту. позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 20-ту, за летальними випадками за добу Україна - 10-та у світі та 7-ма в Європі.