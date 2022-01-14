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COVID-19 продовжує бити рекорди: за добу у світі захворіли понад 3,2 млн людей. ІНФОГРАФІКА

COVID-19 продовжує бити рекорди: за добу у світі захворіли понад 3,2 млн людей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 січня у світі зареєстрували 3 220 785 (3 199 579 - вчора) нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 671 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 320 960 551 випадок інфікування, з них 3 220 785 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 539 210 осіб, з них 7 671 за минулу добу.

COVID-19 продовжує бити рекорди: за добу у світі захворіли понад 3,2 млн людей 01

Побороли хворобу та вилікувалися 264,1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 140 осіб, зафіксовано 10 476 нових випадків зараження, 7 285 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

COVID-19 продовжує бити рекорди: за добу у світі захворіли понад 3,2 млн людей 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 36-ту. позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 20-ту, за летальними випадками за добу Україна - 10-та у світі та 7-ма в Європі.
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В германии на 90 тыс случаев, 260 смертей. В Украине 10 тыс случаев и около 150 смертей. А вы говорите, что вакцинация бесполезна и презедент-******* - это нормально.
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14.01.2022 08:26 Відповісти
"Зареєстрували випадки" не дорівнює "захворіли".

Тим більше, якщо у ці "випадки" і "хворих" додають контакти тих, у кого позитивний тестик.

А там, де тестиків вже нема чи скасували, то люди просто реєструються на сайті і декларують себе хворими.
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14.01.2022 08:29 Відповісти
 
 