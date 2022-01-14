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Епідзонування України: Херсонщина повернулась до "жовтої" зони, в "помаранчевій" - лишаються дві області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Херсонщина повернулась до

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 14 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 183. Найвищий рівень захворюваності у Києві (379), Івано-Франківській області (315) та Сумській області (290). Зазначимо, що станом на 13 січня захворюваність в Україні становила 174 випадки на 100 тис. населення.

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За даними за 13 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 25,7 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,1% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у Києві та 22 областях відповідають "жовтій" зоні карантину, в Івано-Франківській та Сумській областях - "помаранчевій". Херсонська область повернулася до "жовтої" зони.

Епідзонування України: Херсонщина повернулась до жовтої зони, в помаранчевій - лишаються дві області, - МОЗ 01

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Опять заболеваемость растет, готовим новые яркие краски.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
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14.01.2022 09:09 Відповісти
 
 