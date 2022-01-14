Ми готові до діалогу з РФ, але не відкидаємо можливого нападу Росії на Україну, - Столтенберг
В разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Столтенберга, зустріч Росії та НАТО була дуже важливою.
"Дискусія була дуже важкою. Ми засідали протягом чотирьох годин. Але ця обставина, на мій погляд, лише доводить важливість зустрічі, тому що ми переживаємо критичний для європейської безпеки період. Ми вислухали Росію, ми оголосили наші позиції. Ми готові до діалогу з Росією, але ніколи не підемо на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки", - зазначив генсек Альянсу.
Водночас, він зазначив, що в разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.
"Ми готові до діалогу і продемонстрували це вчора, але ми готові й до того, що Росія знову почне застосовувати військову силу проти сусіда", - додав Столтенберг.
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Пфффф, напугали ***** голой жопой... ну накладете санкции, ну будут кацапы меньше кушать, а дальше что?
А в 2014 не напала орда?
ніколи не підемо на компроміс щодо основних принципів європейської безпекине виключаємо, що вона вже перетворилась у зомбі", - зазначив генсек Альянсу.
и Украину эти балаболы кинут..
кабаев уверен, что санкции не введут, если бы кремлядь знало, что "запад" введет санкции, то так бы не оборзело..
война в Украине - это разрушение существующего миропорядка во всем мире, уничтожение экономик всех стран, в том числе и Европы..
надо сейчас вводить санкции, а не ждать войны, последствия которой будут необратимы для Украины и и всей Европы.. пример - вторая мировая, когда начали с Польши, предали ее, а потом вся Европа оказалась в огне войны и нищеты..