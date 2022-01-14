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Ми готові до діалогу з РФ, але не відкидаємо можливого нападу Росії на Україну, - Столтенберг

Ми готові до діалогу з РФ, але не відкидаємо можливого нападу Росії на Україну, - Столтенберг

В разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Столтенберга, зустріч Росії та НАТО була дуже важливою.

"Дискусія була дуже важкою. Ми засідали протягом чотирьох годин. Але ця обставина, на мій погляд, лише доводить важливість зустрічі, тому що ми переживаємо критичний для європейської безпеки період. Ми вислухали Росію, ми оголосили наші позиції. Ми готові до діалогу з Росією, але ніколи не підемо на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки", - зазначив генсек Альянсу.

Водночас, він зазначив, що в разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.

"Ми готові до діалогу і продемонстрували це вчора, але ми готові й до того, що Росія знову почне застосовувати військову силу проти сусіда", - додав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг обговорив із Джонсоном ситуацію всередині та навколо України

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Топ коментарі
+4
Водночас, він зазначив, що в разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.

Пфффф, напугали ***** голой жопой... ну накладете санкции, ну будут кацапы меньше кушать, а дальше что?
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14.01.2022 09:19
+4
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14.01.2022 09:30
+3
***** непередбачуване
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14.01.2022 09:35
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Водночас, він зазначив, що в разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.

Пфффф, напугали ***** голой жопой... ну накладете санкции, ну будут кацапы меньше кушать, а дальше что?
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14.01.2022 09:19 Відповісти
А дальше ждать и лицезреть буйство голодной толпы в московии.
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14.01.2022 09:22 Відповісти
Уже почти 8 лет ждем.
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14.01.2022 09:30 Відповісти
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14.01.2022 09:30 Відповісти
Они даже если жить меньше станут, то скажут шо это во благо Родины и сочтут за удовольствие и подвиг.
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14.01.2022 09:33 Відповісти
Вообще-то в этом пакете санкции против Путина и его близких, а то что вы сказали уже давно....
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14.01.2022 10:05 Відповісти
***** непередбачуване
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14.01.2022 09:35 Відповісти
Звездеть то надо, вероятность есть, спасать будут, без этого никак. Для нас результата НИ_КА_КО_ГО.
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14.01.2022 09:35 Відповісти
В случае нападения РФ на Украину Источник:
А в 2014 не напала орда?
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14.01.2022 09:43 Відповісти
Ми готові до діалогу з Росією, але ніколи не підемо на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки не виключаємо, що вона вже перетворилась у зомбі", - зазначив генсек Альянсу.
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14.01.2022 09:46 Відповісти
Беларусь кинули, там кабаев и лукашеску построили концлагерь в масштабах целой страны..

и Украину эти балаболы кинут..
кабаев уверен, что санкции не введут, если бы кремлядь знало, что "запад" введет санкции, то так бы не оборзело..

война в Украине - это разрушение существующего миропорядка во всем мире, уничтожение экономик всех стран, в том числе и Европы..
надо сейчас вводить санкции, а не ждать войны, последствия которой будут необратимы для Украины и и всей Европы.. пример - вторая мировая, когда начали с Польши, предали ее, а потом вся Европа оказалась в огне войны и нищеты..
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14.01.2022 09:48 Відповісти
 
 