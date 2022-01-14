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Україна досягла "значного прогресу" в реформах у сфері оборони, - НАТО

Україна досягла

Україна досягла "значного прогресу" у проведенні реформ у сфері оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер.

"Ми також зустрілися з нашими українськими та грузинськими колегами окремо, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки в їхніх країнах і тривалий прогрес у сфері реформ в оборонній галузі", - зазначив він.

Бауер додав, що на думку натовських воєначальників, Україна досягла "значного прогресу" в реформуванні збройних сил, незважаючи на "значні проблеми".

Зокрема, він відзначив успіхи в тому, що стосується українських спецпідрозділів.

"Ми закликаємо їх залишатися прихильними реформам збройних сил, що дасть змогу покращити безпеку та розвиток для всіх українців", - додав він.

Він зазначив, що НАТО, зі свого боку, продовжить надавати підтримку Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові до діалогу з РФ, але не відкидаємо можливого нападу Росії на Україну, - Столтенберг

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Топ коментарі
+12
Дякую Вам пане президенте Порошенко!
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14.01.2022 09:58
+7
хороша новина... і все це незважаючи на потуги зєлєньського та команди його "кротів" погіршити становище в Україні на новколо неї...
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14.01.2022 10:03
+5
Пётр Алексеевич ,спасибо Вам ! Слава Героям ! зеИУД ВСЕХ МАСТЕЙ ПОД ТРИБУНАЛ ! (Левченко-гогашвилли , д'ерьмак ,Татаров ,портнов ,буданов ……………демченко , ……Какламойшу-МЕГАВОРЮГУ
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14.01.2022 10:04
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Дякую Вам пане президенте Порошенко!
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14.01.2022 09:58 Відповісти
Имелась в виду реформа Генштаба.Панэ Прэзыдэнт Порошенко эти реформы и не начинал,хотя США их 5 лет требовало.Отака фигня,малята...
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14.01.2022 10:10 Відповісти
Це так у Россії українську мову викладають?
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14.01.2022 10:12 Відповісти
Это так пишут поклонникам и ботам перекрашенного медведчуковца.Ну,чтоб понятней было)
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14.01.2022 10:39 Відповісти
Это ты за значительные проблемы? Так мы их исправляем.
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14.01.2022 10:11 Відповісти
Невже вони такі сліпі? Більшість коментаторів свято переконані : армія розвалюється, держоборонзамовлення не виконується, палива лише 17% від потреби, а президент разом з Єрмаком взагалі зрадники.
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14.01.2022 10:12 Відповісти
А до речі,де той президент дівся?🤣
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14.01.2022 10:14 Відповісти
Щось ти вже занадто глибоко язика встромив до рошенівського заду.
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14.01.2022 10:21 Відповісти
Воно зараз особливо помітно хто в який дупі свого язика тримає
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14.01.2022 11:00 Відповісти
Якщо бути чесним і неупередженим, то з коментів видно, що зализують тут тільки дупу порошенкі.
Бо більш нікому ніхто не дякує і нікого ніхто більше не прославляє.
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14.01.2022 11:29 Відповісти
Та я бачу

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14.01.2022 11:33 Відповісти
Вже давно помічено, що фанати рошенкі все бачать у кривому дзеркалі.
Бо у процитованому тобою пості я ВІДПОВІДАВ рошенівському пропагандону його ж словами, висміявши його жополизання - не більше, і не менше.
Ці лизання рошенівського заду і присвоювання йому абсолютно всіх заслуг, навіть 2,5 роки після того, як він пішов з посади - може роздратувати будь-яку не упереджену людину, яка не є фанатом ані Порошенкі, ані Зелі.
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14.01.2022 15:43 Відповісти
Звичайно помічено!
Петро не маючи монобільшості, зумів протягнути у ВР закріплення в конституції курсу в НАТО, за що йому тут справедливо дякують, а представники т.з. монобільшості неодноразово намагалися винести це питання на референдум.

Хто після цього сраколиз - питання риторичне.
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14.01.2022 18:53 Відповісти
"а представники т.з. монобільшості неодноразово намагалися винести це питання на референдум."

А що у цьому поганого? По всіх опросах 67% тих, хто готові голосувати на референдумі - за НАТО.

"Хто після цього сраколиз - питання риторичне."
Це взагалі не питання, бо сраколізам ти тут всім лайки поставив - тобто - ти один з них.
А головний сраколіз тут - саша паламарчук.

І тут жодна людина у коментах не дякувала Зелі і не писала, який він кльовий - тобто Зеліних сраколізів тут немає, тому твоя спроба переводу стрілок - виглядає трохи по-дебільному.
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14.01.2022 19:20 Відповісти
Ну виправдовувати намагання зебні провести референдум щодо вступу в НАТО, ну це вже остання стадія сраколизства!
Тим паче, що тоді цифри приблизно були 50/50. Не кажучи вже про те, що неважливо як проголосують - важливо як нарахують.
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14.01.2022 19:42 Відповісти
Смачно лизнул.
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14.01.2022 17:04 Відповісти
хороша новина... і все це незважаючи на потуги зєлєньського та команди його "кротів" погіршити становище в Україні на новколо неї...
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14.01.2022 10:03 Відповісти
Точно - до "потуг Зеленського" у НАТО такого не заявляли, а як Зелеський "з кротами" погір...шив ситуацію - то почали заявляти
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14.01.2022 10:20 Відповісти
Пётр Алексеевич ,спасибо Вам ! Слава Героям ! зеИУД ВСЕХ МАСТЕЙ ПОД ТРИБУНАЛ ! (Левченко-гогашвилли , д'ерьмак ,Татаров ,портнов ,буданов ……………демченко , ……Какламойшу-МЕГАВОРЮГУ
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14.01.2022 10:04 Відповісти
Он в Польше-не услышит))
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14.01.2022 10:10 Відповісти
Уже в Брюсселе ,фуфлыжник
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14.01.2022 11:37 Відповісти
Не называй Питраликсеича фуфлыжником,зебил зебильный!!!!!То он ошибся,когда говорил,что приедет 7-го числа.А потом до 10-го.
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14.01.2022 11:47 Відповісти
это они зря так сказали - зё все заслуги себе присвоит: "Даже в НАТО сказали"
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14.01.2022 10:05 Відповісти
Все с точностью до наоборот только - тут все комментаторы все заслуги уже присвоили Рошенке
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14.01.2022 10:22 Відповісти
Слава Бандэре! Слава Украине!
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14.01.2022 10:09 Відповісти
Все преходяще, а Бандера і Україна вічні!
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14.01.2022 10:13 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27836261.html Всьо, теперь Путин не нападьот!

Жители Великого Глибочка, что на Тернопольщине, https://www.ukrmilitary.com/2022/01/glybochek-win.html «спасли» свой населенный пункт и не допустили размещение в нем подразделений терробороны. Военным пришлось искать другое место.

Подразделение войск терробороны разместят в селе Ступки Байковецкой ОТГ, в неработающей школе.

Оказывается заброшенных обьектов в Украине хватает, кто бы мог подумать? Теперь местный магазин в Ступках получит приток денег от кадрированной части, местные же устроятся водителями, деловодами, возможно на почте появятся вакансии - так часто бывает когда часть приходит в регион.

У кого есть медобразование, срочка за плечами и ВУС подходящий пойдут на контракт, у кого руки не из-задницы могут поработать на восстановлении школы и превращении её в казарму. Обычно возникают рабочие места на кухне, кочегарами, также будет заходить шаурма, кофе и хотдоги, аптека явно не обеднеет.

А в Великом Глибочке пусть радуются, что спасли детский садик в 100 км от Львова от нападения Путина. Было бы неплохо вручить им переходящего петуха из навоза за этот подвиг.

https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3122288231316876/ Кирилл Данильченко
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14.01.2022 10:23 Відповісти
А в лапках написати "значного прогресу" хто таке придумав?
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14.01.2022 10:25 Відповісти
"значні проблеми" також...
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14.01.2022 10:29 Відповісти
 
 