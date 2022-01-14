Україна досягла "значного прогресу" в реформах у сфері оборони, - НАТО
Україна досягла "значного прогресу" у проведенні реформ у сфері оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер.
"Ми також зустрілися з нашими українськими та грузинськими колегами окремо, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки в їхніх країнах і тривалий прогрес у сфері реформ в оборонній галузі", - зазначив він.
Бауер додав, що на думку натовських воєначальників, Україна досягла "значного прогресу" в реформуванні збройних сил, незважаючи на "значні проблеми".
Зокрема, він відзначив успіхи в тому, що стосується українських спецпідрозділів.
"Ми закликаємо їх залишатися прихильними реформам збройних сил, що дасть змогу покращити безпеку та розвиток для всіх українців", - додав він.
Він зазначив, що НАТО, зі свого боку, продовжить надавати підтримку Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Бо більш нікому ніхто не дякує і нікого ніхто більше не прославляє.
Бо у процитованому тобою пості я ВІДПОВІДАВ рошенівському пропагандону його ж словами, висміявши його жополизання - не більше, і не менше.
Ці лизання рошенівського заду і присвоювання йому абсолютно всіх заслуг, навіть 2,5 роки після того, як він пішов з посади - може роздратувати будь-яку не упереджену людину, яка не є фанатом ані Порошенкі, ані Зелі.
Петро не маючи монобільшості, зумів протягнути у ВР закріплення в конституції курсу в НАТО, за що йому тут справедливо дякують, а представники т.з. монобільшості неодноразово намагалися винести це питання на референдум.
Хто після цього сраколиз - питання риторичне.
А що у цьому поганого? По всіх опросах 67% тих, хто готові голосувати на референдумі - за НАТО.
"Хто після цього сраколиз - питання риторичне."
Це взагалі не питання, бо сраколізам ти тут всім лайки поставив - тобто - ти один з них.
А головний сраколіз тут - саша паламарчук.
І тут жодна людина у коментах не дякувала Зелі і не писала, який він кльовий - тобто Зеліних сраколізів тут немає, тому твоя спроба переводу стрілок - виглядає трохи по-дебільному.
Тим паче, що тоді цифри приблизно були 50/50. Не кажучи вже про те, що неважливо як проголосують - важливо як нарахують.
Жители Великого Глибочка, что на Тернопольщине, https://www.ukrmilitary.com/2022/01/glybochek-win.html «спасли» свой населенный пункт и не допустили размещение в нем подразделений терробороны. Военным пришлось искать другое место.
Подразделение войск терробороны разместят в селе Ступки Байковецкой ОТГ, в неработающей школе.
Оказывается заброшенных обьектов в Украине хватает, кто бы мог подумать? Теперь местный магазин в Ступках получит приток денег от кадрированной части, местные же устроятся водителями, деловодами, возможно на почте появятся вакансии - так часто бывает когда часть приходит в регион.
У кого есть медобразование, срочка за плечами и ВУС подходящий пойдут на контракт, у кого руки не из-задницы могут поработать на восстановлении школы и превращении её в казарму. Обычно возникают рабочие места на кухне, кочегарами, также будет заходить шаурма, кофе и хотдоги, аптека явно не обеднеет.
А в Великом Глибочке пусть радуются, что спасли детский садик в 100 км от Львова от нападения Путина. Было бы неплохо вручить им переходящего петуха из навоза за этот подвиг.
https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3122288231316876/ Кирилл Данильченко