Під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було, контент сайтів не змінено, - СБУ
Під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, - не відбулося", - посідомили у відомстві.
Зазначається також, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.
"Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом", – зазначили в СБУ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти
Своєю чергою пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.
Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".
Будь ласка, зачекайте...
Считай, что ты уже поделился доступом к своим банковским данным.
но это же не получение инф о картах
Т.е., если у тебя уведут твой мобильный номер (а сам номер у злоумышленников уже есть в случае слива), то получить доступ к твоим счетам дело пары часов, которые уйдут на его восстановление у оператора от твоего имени.
Обычно ОНИ в курсе ДО СОБЫТИЯ
Сервіс тимчасово недоступний
В зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше
Код помилки: 503
- мой папа работает министром цифровой трансформации
- а это как ?
- ну, пришел вчера на четырех, пьяный в сиську, получил зарплату 220, домой принес 127, на вопрос мамы "где остальные" - только отвечал "ММММММ"
Но у коментаторов понимания происходящего еще меньше. И это основная причина, почему их банковские счета иногда вычищают от излишков денежной массы.