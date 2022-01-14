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СБУ (12500) хакер (1334) атака (315) Дія (1066)

Під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було, контент сайтів не змінено, - СБУ

Під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було, контент сайтів не змінено, - СБУ

Під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, - не відбулося", - посідомили у відомстві.

Зазначається також, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

"Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом", – зазначили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

Своєю чергою пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".
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Топ коментарі
+5
Хто встановив собі Дію, той лох.
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14.01.2022 09:59
+3
служба брелков украины орять порет чушь - сайт "Дiя" лежит
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14.01.2022 09:59
+2
как раз приложение Дия (не сайт) живее всех живых
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14.01.2022 10:04
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Хто встановив собі Дію, той лох.
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14.01.2022 09:59 Відповісти
как раз приложение Дия (не сайт) живее всех живых
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14.01.2022 10:04 Відповісти
Так проблема не в работе приложения, а в данных, которые через нее уже получены.

Считай, что ты уже поделился доступом к своим банковским данным.
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14.01.2022 10:21 Відповісти
лошара, а працівники банків давно злили всю інфу про своїх клієнтів і їхню історію.
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14.01.2022 10:33 Відповісти
Это ты лошара, если не видишь разницы между сливом личных данных и непосредственным доступом к BankID.
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14.01.2022 10:37 Відповісти
а в Дие нет моих банковских данных. Там авторизация через Банк ИД
но это же не получение инф о картах
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14.01.2022 12:21 Відповісти
Дия предоставляет API к серверам с BankID. Поэтому ты нифига не можешь быть уверен есть доступ или нет.
Т.е., если у тебя уведут твой мобильный номер (а сам номер у злоумышленников уже есть в случае слива), то получить доступ к твоим счетам дело пары часов, которые уйдут на его восстановление у оператора от твоего имени.
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14.01.2022 12:36 Відповісти
Чушь. Сайт не хранит твой id. Тем более данные хешируются. Я тебе могу дать свой захешенный пасс, хочешь?
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16.01.2022 11:46 Відповісти
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14.01.2022 10:44 Відповісти
дурак ты
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14.01.2022 12:44 Відповісти
Ти віриш зеленим брехунам?
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14.01.2022 13:34 Відповісти
я порохоботам не верю
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14.01.2022 13:48 Відповісти
служба брелков украины орять порет чушь - сайт "Дiя" лежит
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14.01.2022 09:59 Відповісти
На Газеті ua сказано що і Дію хакнули.
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14.01.2022 10:05 Відповісти
Не правда.Все работает.
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14.01.2022 10:10 Відповісти
приложение работает, сайт лежит. Утечка данных - скорее да, чем нет
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14.01.2022 10:17 Відповісти
серед ночі, через дві години після атаки.
Обычно ОНИ в курсе ДО СОБЫТИЯ
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14.01.2022 10:03 Відповісти
а потім "співробітники банку" будуть телефонувати і пропонувати кредити по акції )
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14.01.2022 10:11 Відповісти
Сейчас проверил, дия работает нормально.
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14.01.2022 10:13 Відповісти
только что зашел:

Сервіс тимчасово недоступний
В зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше
Код помилки: 503
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14.01.2022 10:18 Відповісти
Это же хорошо. Иначе, как оформлять через нее кредит на тебя?
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14.01.2022 10:22 Відповісти
сын Федорова хвастается однокласникам:
- мой папа работает министром цифровой трансформации
- а это как ?
- ну, пришел вчера на четырех, пьяный в сиську, получил зарплату 220, домой принес 127, на вопрос мамы "где остальные" - только отвечал "ММММММ"
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14.01.2022 10:25 Відповісти
Ось про Що, 1000 від Зе_ядського
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14.01.2022 10:48 Відповісти
К сотрудникам минцифры и к конторе конечно есть вопросы. Как минимум утверждать, что контент сайтов не изменен на фоне того, что на сайт повесили картинку с надписью на "ломаном польском языке" это все равно что стоять в желтой луже с мокрыми штанами и орать "я не обоссался". Впрочем как аутотренинг это конечно работает.
Но у коментаторов понимания происходящего еще меньше. И это основная причина, почему их банковские счета иногда вычищают от излишков денежной массы.
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14.01.2022 13:06 Відповісти
Хватит нюни разводить. Хакнули только сайты на cms october говноcms на которой китсофт наклепало госсайты. Cms с открытым кодом, но в разрабах много кацапов.
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16.01.2022 11:49 Відповісти
 
 