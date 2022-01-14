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Блінкен про агресію РФ: Ми зібрали дуже сильну коаліцію - тепер все залежить від вибору, який зробить Путін

Блінкен про агресію РФ: Ми зібрали дуже сильну коаліцію - тепер все залежить від вибору, який зробить Путін

Держсекретар підтвердив, що Вашингтон готовий до продовження діалогу, проте тепер все залежить від того, яке рішення прийме президент РФ Володимир Путін.

США не очікували великих проривів від переговорів з Росією з питань безпеки в Європі, проте у Вашингтоні, на відміну від Кремля, не вважають проведені зустрічі "невдалими", і готові до продовження діалогу в разі, якщо до цього готові в Москві. Про це держсекретар Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю американській радіостанції National Public Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Коментуючи висловлювання прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, який назвав минулі переговори "невдалими", Блінкен заявив, що США не "очікували проривів" в ході зустрічей, які, за його словами, "на даний момент" не можна назвати справжніми переговорами.

"Ми поділилися з росіянами нашою глибокою стурбованістю у зв'язку діями, які вони роблять не тільки щодо України, але і в більш широкому сенсі. Вони поділилися з нами своїми побоюваннями. Ми надали один одному, я думаю, чимало їжі для роздумів. Тепер ми плануємо... ретельно проконсультуватися з нашими союзниками і партнерами", - заявив Блінкен, уточнивши, що продовження діалогу можливе тільки в разі деескалації ситуації навколо України.

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Держсекретар зазначив, що обидві сторони тепер повинні "переварити" отриману інформацію, додавши, що Вашингтон надав Москві два варіанти дій: "шлях дипломатії і діалогу", який Блінкен назвав "найкращим" і "найбільш відповідальним" способом для вирішення розбіжностей і врегулювання ситуації на сході України; або шлях "конфронтації і агресії", до чого на Заході "повністю готові".

"Якщо вони підуть цим шляхом, це матиме серйозні наслідки... Я не буду уточнювати, що ми зробимо (у відповідь), скажу тільки, що якщо мова йде про санкції, про економічні і фінансові заходи, а також про необхідність зміцнювати Україну в плані оборони, посилювати оборону НАТО, ми плануємо і збираємося зробити те, чого не робили раніше", - заявив Блінкен, підкресливши, що планована реакція на можливу агресію з боку Росії "вийде далеко за рамки того, що було зроблено в 2014 році".

Держсекретар відмовився оцінювати ймовірність російського вторгнення в Україну, заявивши, що "президент Путін чудово володіє мистецтвом не давати остаточної відповіді" на переговорах з суперниками.

"Я підозрюю, що він частково і робить це зараз, намагаючись зрозуміти, що може спрацювати, а що ні, і цілком може бути, що він ще не вирішив остаточно, що збирається робити. Думаю, на нас лежить важливий обов'язок допомогти (Путіну) сформувати свою думку", - сказав Блінкен.

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Держсекретар підкреслив, що криза, пов'язана з концентрацією російських сил біля українського кордону, була створена руками Москви, і в підсумку світ "опинився в такій ситуації з російської ініціативи". Блінкен зазначив, що за останні пару місяців США, їх союзники і партнери змогли розробити "вельми скоординовані і обдумані" способи, за допомогою яких західна коаліція зможе "чітко відповісти на дії, зроблені Росією".

"Ми зібрали дуже сильну коаліцію країн в Європі і навіть за її межами, через G7, щоб відреагувати, вплинути на розрахунки президента Путіна і на вибір, який він зробить", - заявив Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що багато з питань, з яких Захід може домовитися з Москвою, наприклад, додаткові заходи з контролю над озброєннями – це "складні речі, які неможливо зробити за годину, за день, за тиждень, і росіяни про це знають".

"Якщо вони зараз вирішать вийти (з переговорного процесу), я думаю, це буде свідчити про те, що вони, ймовірно, ніколи не розглядали всерйоз шлях діалогу або дипломатії. У деяких випадках, вони висунули максималістські і нездійсненні вимоги, - сказав Блінкен. - Але вони також винесли на обговорення інші питання, які можуть стати основою для конструктивної розмови і дипломатії... Тепер ми побачимо, чи дійсно вони серйозно налаштовані щодо дипломатії і діалогу, або все це було просто прийомом, і їх наміри є іншими. Але, як я вже говорив, ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій".

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Топ коментарі
+1
))) йа не граммнаци, чисто из повседневного обихода с артиклями, часто приходится просто угадывать )). я бы взял здесь die. не знаю, но, наверное, в иностранных существительных род мабуть должен сохранятся?
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14.01.2022 10:13
+1
Ви про конкретні санкції домовитись не можете, яка вже тут коаліція? Німота з австріяками теж в "коаліції"?
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14.01.2022 10:13
+1
Все залежить від СОЛДАТА. України. Більше не хочу писати.
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14.01.2022 10:27
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14.01.2022 09:56 Відповісти
))) йа не граммнаци, чисто из повседневного обихода с артиклями, часто приходится просто угадывать )). я бы взял здесь die. не знаю, но, наверное, в иностранных существительных род мабуть должен сохранятся?
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14.01.2022 10:13 Відповісти
уже были споры с носителем хохдойч - как правильно сказать "я манал"- ихь бин манал,или ихь хабе манал..
онэ эрфольг,но аргументы очень интересные..
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14.01.2022 10:27 Відповісти
)) ага. по ходу возникают подобные затыки. у мну в основном с родом. ну и с вспомогательными глаголами это тоже.
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14.01.2022 10:38 Відповісти
тут таки я ставлю на бин ))
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14.01.2022 10:39 Відповісти
Ви про конкретні санкції домовитись не можете, яка вже тут коаліція? Німота з австріяками теж в "коаліції"?
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14.01.2022 10:13 Відповісти
А Ермак и ребята в этом вопросе за кого хоть?
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14.01.2022 10:20 Відповісти
вони фсб не "изменяют"
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14.01.2022 10:47 Відповісти
Все залежить від СОЛДАТА. України. Більше не хочу писати.
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14.01.2022 10:27 Відповісти
Хватит оставлять кремлю право выбора - он всегда будет делать как хуже. Кремль сцикливо держит кончик мокрого носа по ветру
и чутко вынюхивает через "своих", чем пахнет.
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14.01.2022 10:36 Відповісти
ну судя по тому что ваш сенат не принял решение о санкциях к СП-2,то верить в коалицию,тоже не стоит.
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14.01.2022 10:37 Відповісти
Возлагали большие надежды, увы, тают на глазах и с нами, и без нас.
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14.01.2022 10:37 Відповісти
Дожились. Планета в перегрелась от людской бесхозяйственности, а ее населению не хватает энергоресурсов. Очаги экологических стихийных бедствий конкурируют с войнами и испытаниями все нового и нового оружия, уничтожающего все живое. Человечество поделено на тех кто живет и тех кто теряет всякую возможность к существованию. И тут еще в центре цивилизации возникает упырь, нагибающий людское сообщество под свои хотелки. А может ну его этого упыря и вместе с ним это беспощадное оружие? Может соберем все наши силы и начнем лучше обустраивать нашу жизнь, с терпимостью и любовью относится к нам подобным и к нашей Земле?
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14.01.2022 11:32 Відповісти
Всё зависит от прихотей *****?
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14.01.2022 11:43 Відповісти
Законопроект про санкції проти газопроводу «https://ukrmir.info/?s=%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2 » протягом ночі (вечора за вашингтонським часом) провалився в американському Сенаті.

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14.01.2022 15:16 Відповісти
 
 