Блінкен про агресію РФ: Ми зібрали дуже сильну коаліцію - тепер все залежить від вибору, який зробить Путін
Держсекретар підтвердив, що Вашингтон готовий до продовження діалогу, проте тепер все залежить від того, яке рішення прийме президент РФ Володимир Путін.
США не очікували великих проривів від переговорів з Росією з питань безпеки в Європі, проте у Вашингтоні, на відміну від Кремля, не вважають проведені зустрічі "невдалими", і готові до продовження діалогу в разі, якщо до цього готові в Москві. Про це держсекретар Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю американській радіостанції National Public Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Коментуючи висловлювання прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, який назвав минулі переговори "невдалими", Блінкен заявив, що США не "очікували проривів" в ході зустрічей, які, за його словами, "на даний момент" не можна назвати справжніми переговорами.
"Ми поділилися з росіянами нашою глибокою стурбованістю у зв'язку діями, які вони роблять не тільки щодо України, але і в більш широкому сенсі. Вони поділилися з нами своїми побоюваннями. Ми надали один одному, я думаю, чимало їжі для роздумів. Тепер ми плануємо... ретельно проконсультуватися з нашими союзниками і партнерами", - заявив Блінкен, уточнивши, що продовження діалогу можливе тільки в разі деескалації ситуації навколо України.
Держсекретар зазначив, що обидві сторони тепер повинні "переварити" отриману інформацію, додавши, що Вашингтон надав Москві два варіанти дій: "шлях дипломатії і діалогу", який Блінкен назвав "найкращим" і "найбільш відповідальним" способом для вирішення розбіжностей і врегулювання ситуації на сході України; або шлях "конфронтації і агресії", до чого на Заході "повністю готові".
"Якщо вони підуть цим шляхом, це матиме серйозні наслідки... Я не буду уточнювати, що ми зробимо (у відповідь), скажу тільки, що якщо мова йде про санкції, про економічні і фінансові заходи, а також про необхідність зміцнювати Україну в плані оборони, посилювати оборону НАТО, ми плануємо і збираємося зробити те, чого не робили раніше", - заявив Блінкен, підкресливши, що планована реакція на можливу агресію з боку Росії "вийде далеко за рамки того, що було зроблено в 2014 році".
Держсекретар відмовився оцінювати ймовірність російського вторгнення в Україну, заявивши, що "президент Путін чудово володіє мистецтвом не давати остаточної відповіді" на переговорах з суперниками.
"Я підозрюю, що він частково і робить це зараз, намагаючись зрозуміти, що може спрацювати, а що ні, і цілком може бути, що він ще не вирішив остаточно, що збирається робити. Думаю, на нас лежить важливий обов'язок допомогти (Путіну) сформувати свою думку", - сказав Блінкен.
Держсекретар підкреслив, що криза, пов'язана з концентрацією російських сил біля українського кордону, була створена руками Москви, і в підсумку світ "опинився в такій ситуації з російської ініціативи". Блінкен зазначив, що за останні пару місяців США, їх союзники і партнери змогли розробити "вельми скоординовані і обдумані" способи, за допомогою яких західна коаліція зможе "чітко відповісти на дії, зроблені Росією".
"Ми зібрали дуже сильну коаліцію країн в Європі і навіть за її межами, через G7, щоб відреагувати, вплинути на розрахунки президента Путіна і на вибір, який він зробить", - заявив Блінкен.
Держсекретар підкреслив, що багато з питань, з яких Захід може домовитися з Москвою, наприклад, додаткові заходи з контролю над озброєннями – це "складні речі, які неможливо зробити за годину, за день, за тиждень, і росіяни про це знають".
"Якщо вони зараз вирішать вийти (з переговорного процесу), я думаю, це буде свідчити про те, що вони, ймовірно, ніколи не розглядали всерйоз шлях діалогу або дипломатії. У деяких випадках, вони висунули максималістські і нездійсненні вимоги, - сказав Блінкен. - Але вони також винесли на обговорення інші питання, які можуть стати основою для конструктивної розмови і дипломатії... Тепер ми побачимо, чи дійсно вони серйозно налаштовані щодо дипломатії і діалогу, або все це було просто прийомом, і їх наміри є іншими. Але, як я вже говорив, ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій".
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онэ эрфольг,но аргументы очень интересные..
и чутко вынюхивает через "своих", чем пахнет.
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