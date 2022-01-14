УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12257 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
2 770 13
росія (63568) санкції (11290) США (20980) Євросоюз (12769)

США та ЄС поки не домовились про конкретні санкції проти РФ на випадок загострення ситуації навколо України, - Bloomberg

США та ЄС поки не домовились про конкретні санкції проти РФ на випадок загострення ситуації навколо України, - Bloomberg

США змушені чинити тиск на європейських союзників і партнерів, оскільки, незважаючи на численні переговори, не змогли домовитися з ними про конкретні санкційні заходи проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пише Bloomberg.

Зазначається, що в Білому домі визнали, що США і Європа не цілком згодні з тим, які санкції можуть бути застосовані.

"Чи означає це, що США і Європа матимуть абсолютно однаковий аж до найдрібніших деталей список? Ні", - цитує видання радника американського президента з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Водночас, як зазначає Bloomberg, за його словами, сторони згодні в тому, що в разі загострення ситуації навколо України на Москву чекають "серйозні економічні наслідки".

Читайте: МЗС Німеччини підтримує "драконівські" санкції проти Росії, - євродепутатка фон Крамон

Зокрема, американські офіційні особи невдоволені тим, що "європейські країни не домовилися про точні санкції, які вони впровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Крім того, "США занепокоєні тим, що європейські лідери погано підготовлені до відповіді, якщо Путін вчинить дії, які не призведуть до тотального вторгнення, такі як кібератаки або посилені кампанії дезінформації".

Bloomberg повідомляє, що труднощі у виробленні спільного підходу до санкцій полягають і в тому, що наразі немає ясності, яких заходів може вжити Росія стосовно Києва.

"Окрім відправлення військ це може передбачати будь-які спроби організувати державний переворот проти президента України Володимира Зеленського або інші дії з дестабілізації його уряду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Євросоюз продовжив на 6 місяців економічні санкції проти Росії за невиконання мінських угод

Bloomberg пише, що США та їхні європейські партнери працювали над пакетом економічних заходів упродовж кількох місяців. Вони могли бути спрямовані проти найбільших російських банків, передбачати контроль за експортом передових технологій у ключових галузях промисловості та високотехнологічних товарів.

Водночас деякі члени ЄС порушили питання про вплив таких санкцій на їхню власну економіку. Зокрема, не виключається припинення Росією постачань газу. Невирішеність проблем, які цього тижня обговорювали США і Захід із Росією, вже призвели до того, що в четвер ціни на природний газ у Європі зросли на 16%.

Як неприйнятні розглядають деякі країни пропозиції про відключення Росії від міжнародної платіжної системи Swift.

Також читайте: Верховний Суд США заблокував вимогу президента про обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній. Байден розчарований

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Европроститутки, ну будете потом в себя выгребать
показати весь коментар
14.01.2022 10:04
+6
https://mil.in.ua/uk/news/**********-syly-pokazaly-operatsiyu-z-*******-okupantiv-u-bojkivskomu-rajoni/ Українські сили показали операцію з підриву окупантів у Бойківському районі
показати весь коментар
14.01.2022 09:59
+5
Срана стара європпка начинена бл*дотою, яка отримує гроші з газпромовської каси. Впираються зі всіх сил, вскриваються нові консерви на додачу до старих. А про свіфт я вже давно казав - не відключать вони його! Вони через нього бабло за газ та нафту пересилають у кацапердію. Вони не будуть бабло чемоданами возити. Німаки з австріяками не дадуть відключити свіфт, деякі політики в Новому уряді Німеччини не здатні переламати супротив бюргерської зажраної корпоративної дойчланд. Вони хаби у себе побудували для того, щоб газ перепродувати з обох потоків.
Мало того, німота відключає теплові та атомні станції, робить себе ще більш залежної від мокшанського газу на час т зв. "зеленого переходу", який має відбутися до 2050 року.
Вони нас кинуть, надія лише на англосаксів, поляків та країни Балтії.
показати весь коментар
14.01.2022 10:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://mil.in.ua/uk/news/**********-syly-pokazaly-operatsiyu-z-*******-okupantiv-u-bojkivskomu-rajoni/ Українські сили показали операцію з підриву окупантів у Бойківському районі
показати весь коментар
14.01.2022 09:59 Відповісти
Путин выводит войска ОДКБhttps://twitter.com/i/status/1481706382499926022
показати весь коментар
14.01.2022 10:01 Відповісти
Европроститутки, ну будете потом в себя выгребать
показати весь коментар
14.01.2022 10:04 Відповісти
Срана стара європпка начинена бл*дотою, яка отримує гроші з газпромовської каси. Впираються зі всіх сил, вскриваються нові консерви на додачу до старих. А про свіфт я вже давно казав - не відключать вони його! Вони через нього бабло за газ та нафту пересилають у кацапердію. Вони не будуть бабло чемоданами возити. Німаки з австріяками не дадуть відключити свіфт, деякі політики в Новому уряді Німеччини не здатні переламати супротив бюргерської зажраної корпоративної дойчланд. Вони хаби у себе побудували для того, щоб газ перепродувати з обох потоків.
Мало того, німота відключає теплові та атомні станції, робить себе ще більш залежної від мокшанського газу на час т зв. "зеленого переходу", який має відбутися до 2050 року.
Вони нас кинуть, надія лише на англосаксів, поляків та країни Балтії.
показати весь коментар
14.01.2022 10:06 Відповісти
відгодовані на кацапських нафтодоларах європейські ліваки усвідомлюють, що таке мільйони біженців та неконтрольована кількість зброї у самому центрі континенту?
показати весь коментар
14.01.2022 10:09 Відповісти
Куди спішити? Ось як нападуть - тоді вже і саміт збирати, провести консультації, референдуми...
Наш Гамнокамандуючий катається на лижах, обдовбаний наркоман, нікуди не спішить, все добре.
показати весь коментар
14.01.2022 10:09 Відповісти
Від цієї європейської безхребетності та дволикості іноді аж вивертає.
показати весь коментар
14.01.2022 10:13 Відповісти
Они посмотрели на то, как украинский суд отпустил террориста и решили сто все в Украине хорошо.
Не о чем беспокоиться.
показати весь коментар
14.01.2022 10:14 Відповісти
Висловлять глибоку стурбованість.
показати весь коментар
14.01.2022 10:14 Відповісти
Блумберг уже пора переименовать на вести кремля
показати весь коментар
14.01.2022 10:18 Відповісти
А як у НАТО хотіли? Щоб бандит зупинився чинити злочини. Коли його попередили, що по руках бити не будемо, навіть у випадку відкритої війни. Можливо, інтелігент Сахаров би зупинився одразу. А цей хробак ...йло побачив, що крилаті ракети НАТО на кремль не впадуть, то чого домовлятись та й про що. Проте дражнити НАТО вже й сподобалось. Злочини, про які знають, але залишають без покарання, ніколи не припиняться. Рейс МН 17 розв'язав руки злочинцю. Уроки історії можна ігнорувати допоки гинуть солдати чужої країни. ...йло ставки підніме неодмінно. Важелі для цього у нього вже є. Будуть ціни на газ та нафту для Європи різниться в залежності від позиції країн до політики кремля.
показати весь коментар
14.01.2022 10:26 Відповісти
Короче говоря, из этого рояля не выйдет ни х............................ . Если, да кабы, а все зависит от Х.................. .
показати весь коментар
14.01.2022 10:48 Відповісти
Салліван схоже куплений Пуйлом.от і тиражує зневіру,аби Україна скоріше погодилася на капітуляцію.усюди є алчні кроти Мордору.орієнтуємося на Блінкена.
показати весь коментар
14.01.2022 10:54 Відповісти
 
 