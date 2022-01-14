Європарламент може застосувати санкції проти суддів, які переслідують Порошенка, - євродепутатка фон Крамон
Репресії проти п'ятого президента та лідера опозиції Петра Порошенка під час ескалації російських військ на кордонах йдуть на користь Путіну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Прямому" заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.
"Загалом ми бачимо, що є загроза значного відкочування назад у демократичних стандартах в Україні. Це використання політизованого правосуддя, вибіркового правосуддя проти політичних опонентів, про що ми знаємо з часів Януковича. Я дуже шкодую, що історія повторюється знову, ми повертаємося у домайданні часи і знову бачимо справи проти політичних опонентів. Я б не рекомендувала будь-кому в Україні – чи прокурорам, чи політикам, чи суддям брати участь у цих брудних політичних іграх", - наголосила вона.
За її словами, Ураїна повинна бути об’єднаною, і потрібно намагатися знайти спільну позицію, як протидіяти спільному зовнішньому ворогу, а не боротися з внутрішніми політичними опонентами.
"Я думаю, що це не дуже розумно – зараз грати на руку Путіну можливим арештом колишнього Президента України", - додала фон Крамон.
"Ми бачили, які саме звинувачення висуваються, вони всі штучні, вигадані і це чітко нагадує мені часи Януковича, коли він посадив до в’язниці Юлію Тимошенко та арештував багатьох інших колишніх політиків. Це дуже схоже", - наголосила євродепутатка.
Коментуючи можливу міжнародну реакцію у разі арешту Порошенка, вона зазначила: "Якщо ви подивитесь на період 2010-2011 років, то причетні судді та політики потрапили під індивідуальні санкції. Звичайно, санкції мають бути уважно вивірені та обрані. Ми не зацікавлені карати непричетних до цих брудних політичних ігор. Але люди, які відверто підтримують такі брудні політичні ігри, звичайно мають понести політичні та економічні наслідки. Ми тут в Європарламенті дуже чітко на цьому наполягаємо. Ми вже звернулися за цільовими санкціями проти російських суддів, які залучені до політичного правосуддя. І, звичайно, ми виступатимемо за такі самі санкції у випадку України. Ми виступатимемо за цільові санкції проти тих осіб, які залучені до цих брудних ігор".
Будь ласка, зачекайте...
Оце порівняла хер з пальцем.А,хто був в уряді Януковича в ті часи,на якому каналі кожний день транслювали"хороми Тимошенко" в слідчому ізоляторі на Лук"янівці,тільки без Тимошенко?
Европейский выбор - встретить обвинение в суде, доказать свою невиновность и выйти с честью.
Какие с этим проблемы, г-н Порошенко?
Разве это не увиливание от обвинения и ответственности?
У своїй https://www.politico.eu/article/poroshenko-fight-treason-charges-russia-ukraine/ публікації Politico наголошує: Порошенко рішуче налаштований боротися з Путіним і пояснює мотиви Зеленського бажанням політичної помсти своєму опоненту.
За словами Порошенка, Путін є "ворогом України… ворогом Європи, ворогом усього демократичного світу".
Звинувачення, які висунуті йому в Україні, Порошенко називає «юридичним сміттям» і наголошує - це політична вендета Володимира Зеленського.
Він приїхав цього тижня у Брюссель у той час, коли союзники НАТО координувалися, щоб протистояти Росії через її гігантське військове нарощування на українському кордоні.
"Час, як для візиту, так і для заклику до єдності - чудовий", - сказав Порошенко біля штаб-квартири Європейської народної партії, своєї правоцентристської політичної родини.
Порошенко сказав, що він займався «тихою дипломатією» - зустрічами з членами Європейського парламенту та іншими партнерами, щоб надати свої поради щодо протистояння Росії.
Порошенко вважає, що Зеленський підриває єдність України, дозволяючи політичні переслідування, які мають відлуння ув'язнення колишньої прем'єр-міністра Тимошенко її заклятим ворогом Януковичем, або нещодавнього ув'язнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Politico зазначає: звинувачення проти Порошенка не були підписані Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, яка взяла один день відпустки в грудні, щоб уникнути відповідальності за цю справу.
Прихильники Порошенка посилаються на коментар Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США з політичних питань як на підтвердження того, що Вашингтон розглядає кримінальне переслідування як проблему.
"Що я хотіла би сказати українському народу та українському керівництву, так це те, що на цей момент життєво необхідна національна єдність", - сказала Нуланд на брифінгу Державного департаменту.
Порошенко вже заявив про своє повернення до Києва наступного понеділка, де йому може загрожувати арешт.
"Я лідер опозиції", - сказав він. "Я лідер громадської підтримки, п'ятий президент. Борючись із Путіним, разом зі своєю командою врятував Україну у найважчі роки нашої історії, створив армію, наблизив Україну до Європейського Союзу. Я заклав у Конституцію України європейську та євроатлантичну інтеграцію як напрямок нашої зовнішньої політики".
Порошенко також заявив, що поточні звинувачення проти нього були не лише спробою Зеленського заблокувати його участь у майбутніх виборах, але також помстою олігарха Ігоря Коломойського, покровителя та прихильника Зеленського.
Під час президентства Порошенка уряд націоналізував один із цінних холдингів Коломойського, ПриватБанк, тодішній найбільший банк споживчих заощаджень у країні, після того, як слідчі виявили величезні порушення у бухгалтерському обліку.
В інтерв'ю Порошенко розкритикував Зеленського, заявивши, що він погано керував країною та погіршив поточний стан. Проте навіть нападаючи на свого політичного суперника, Порошенко стверджував, що він стоятиме пліч-о-пліч із Зеленським проти Росії.
"Він лише мій опонент", - сказав Порошенко. "Але Путін - мій ворог, ворог моєї країни, ворог України, і я розумію, що Путін тепер ворог Європи, ворог усього вільного світу".
Порошенко нагадав, що саме Росія у Мінських угодах підписала чіткі зобов'язання щодо виведення своїх військ та озброєнь зі східної України та щодо надання Києву можливості відновити свій контроль над цими регіонами до проведення місцевих виборів.
Щодо кримінальної справи, Порошенко сказав, що повернеться до столиці України у понеділок та виграє її.
"Я не приймаю жодної форми політично мотивованого звинувачення", - сказав він. "Я боротимуся і переможу, бо правда на моєму боці. Якби я боявся у 2014 році, ніколи б не зупинив Путіна. Якби я боявся 2014 року, не зміг би звільнити дві третини окупованого Донбасу. Якби я боявся цих олігархів у 2015 році, не зміг би їх зупинити. І, звичайно, я не боюся Зеленського".